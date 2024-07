Si è da poco conclusa, nella splendida cornice dell’Acquario Romano nella capitale, la prima edizione Europea di Seeds of The Future 2024 di cui vi avemmo parlato nei giorni scorsi. Si tratta di un progetto di formazione sponsorizzato da HUAWEI e in questa giornata conclusiva sono stati annunciati i team finalisti della competizione globale Tech4Good.

Huawei ha introdotto il programma Seeds for the Future in Italia nel 2013 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Da allora, ogni anno tra i 10 e i 15 studenti italiani, selezionati tra i migliori laureandi delle facoltà di ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica e informatica delle principali università italiane, hanno avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa di due settimane in Cina. Durante il programma, gli studenti hanno seguito corsi tecnici e di lingua e cultura cinese, visitando i centri di eccellenza Huawei, tra cui le exhibition hall di Shenzhen, l’R&D Center di Shanghai, il centro di produzione di Songshan Lake a Dongguan e l’Executive Briefing Center di Pechino.

Quest’anno, il programma giunge alla sua undicesima edizione italiana e ritorna in presenza dopo quattro edizioni svolte online, un formato adottato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

Seeds for the Future Italia 2024 fa parte della prima edizione europea in presenza del programma, che si è appena conclusa,

La settimana intensiva di training, tenutasi al Midas Palace Hotel di Roma, ha visto i 145 partecipanti impegnati in un mix di lezioni frontali, workshop, panel e lavori di gruppo. Sotto la guida di mentor dedicati, gli studenti hanno sviluppato progetti tecnologici mirati alla risoluzione di problemi reali, con l’obiettivo di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito ha commentato così l’evento:

“In un mondo dove la tecnologia è diventata una componente essenziale di ogni aspetto della nostra vita quotidiana e professionale è cruciale che i nostri studenti abbiano accesso a opportunità che li preparino adeguatamente alle sfide del futuro. La trasformazione digitale in corso richiede un insieme diversificato di competenze e una particolare attenzione alla sostenibilità. Questo programma, ponendo enfasi sull’applicazione concreta nel mondo industriale e sulla necessità di sviluppare tecnologie che migliorino la nostra vita e rispettino il pianeta, fornisce agli studenti le qualità che definiranno la classe dirigente di domani e che permetteranno all’Italia di mantenere un ruolo di primo piano nell’innovazione globale.”

I vincitori di Tech4Goods – Seeds for the future EU HUAWEI 2024

Tra i 23 team europei partecipanti, i progetti irlandese e olandese hanno brillato, conquistando il titolo di Regional Champion.

Il progetto irlandese, Anaphero, propone un dispositivo indossabile per rilevare le allergie alimentari nei bambini, mentre BioBuddy, dell’Olanda, offre una soluzione innovativa per il riutilizzo dei biogas, destinata all’India. Questi progetti rappresenteranno l’Europa alla finale globale Tech4Good in Cina nel 2025.

Wilson Wang, CEO di Huawei Italia ha inoltre aggiunto:

“Siamo orgogliosi che il nostro Paese sia stato scelto per ospitare la prima edizione europea in presenza di Seeds for the Future, iniziativa fiore all’occhiello nell’ambito dei nostri progetti volti allo sviluppo dei talenti digitali qui in Italia, che si concretizza in molte altre iniziative, tra le quali ICT Academy, Smart Bus e Tech with Her, svolte anche in collaborazione con i nostri partner locali. Quest’anno ricorre inoltre il 700esimo anniversario dalla morte di Marco Polo, che ci offre un’occasione utile per ribadire il legame tra le due antiche civiltà cinese e italiana. Per celebrare in maniera significativa questa importante ricorrenza, abbiamo deciso di coinvolgere nel programma anche 10 studenti cinesi, provenienti dalla Tsinghua University di Pechino, per un’esperienza di scambio che riafferma l’importanza di una cultura e un’identità comuni come base sulla quale continuare a consolidare i nostri storici e positivi rapporti”. †Wilson Wang, CEO di Huawei Italia

Il People’s Choice Award è andato alla Finlandia con Nordic Shine, una soluzione che punta a portare luce naturale nei paesi con poche ore di sole al giorno.

Gli studenti europei non finalisti continueranno il loro percorso formativo con sessioni mensili di mentoring online, mentre i 24 studenti italiani avranno accesso alla Founders Academy di InnovUp, per un percorso di formazione su tematiche fondamentali per startupper.

Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp ha spiegato:

“La Founders Academy di InnovUp nasce per ispirare e supportare innovatori e imprenditori nella realizzazione della loro impresa innovativa e per questo siamo molto orgogliosi della collaborazione con Huawei, che permetterà agli studenti di Seeds for the Future e a tanti altri giovani imprenditori innovativi di domani di formarsi con lezioni digitali dal taglio pratico, condotte da esperti, professionisti e leader nell’ambito dell’innovazione italiana”

L’evento ha visto la partecipazione anche di voicebookradio.com, che ha offerto agli studenti l’opportunità di entrare nel programma pan-europeo VBR global network, per diventare editor e podcaster su temi legati alla tecnologia e all’innovazione.

Il programma “Seeds for the Future” è l’iniziativa CSR di punta di Huawei, lanciata nel 2008 con l’obiettivo di sviluppare talenti locali nel settore ICT, migliorare la condivisione delle conoscenze tecnologiche e promuovere l’interesse per il settore. Ad oggi, ha coinvolto oltre 18.000 studenti in 140 Paesi. In Europa, dal 2011, ha coinvolto più di 6.000 studenti da 37 Paesi.

Appuntamento quindi al prossimo anno per il nuovo appuntamento di Seeds for the Future HUAWEI, nel frattempo se volete scoprire di più sull’evento potete fare riferimento al sito web dedicato.

