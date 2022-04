HUAWEI Store si prepara a festeggiare i due anni di apertura in Italia con una serie di sconti e promozioni che proseguiranno fino al 13 Aprile e che ogni giorni permetteranno di accedere a sconti esclusivi su prodotti HUAWEI.

L’e-commerce Huawei, lanciato nella primavera 2020, completa la serie di servizi online offerti da Huawei che accompagnano e seguono l’utente in tutte le fasi d’acquisto, dalla scelta del prodotto al supporto post- vendita offerto dai HUAWEI Service Center di Milano, Roma e Catania.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia commenta:

“In soli due anni Huawei Store ha raggiunto importanti traguardi che vale la pena festeggiare. Oggi, come allora, il cliente resta al centro della nostra strategia di vendita ed è per questo che cerchiamo regolarmente di agevolarne l’esperienza di acquisto, dall’assistenza online quotidiana alle numerose offerte dedicate. Insieme ai HUAWEI Service Center d’Italia siamo lieti di poter offrire a tutti coloro che vogliono acquistare la tecnologia Huawei un servizio impeccabile che parte dalla consulenza durante la scelta del prodotto, l’assistenza nelle procedure di acquisto sicuro, fino al supporto post-vendita agevolato anche dalla garanzia prorogata.” – conclude Furcas.

Su HUAWEI Store 10 giorni di offerte su tutti i prodotti Huawei più acclamati

Dal 4 aprile al 13 aprile su Huawei Store sarà possibile trovare prezzi al minimo storico su prodotti come:

PC, TABLETS & MONITORS

HUAWEI MateBook D15 (i3 10th; 8+256GB) a 469 € invece di 649€ , il miglior prezzo tra tutti i PC Huawei. Disponibile esclusivamente online.

(i3 10th; 8+256GB) a , il miglior prezzo tra tutti i PC Huawei. Disponibile esclusivamente online. HUAWEI MateBook D15 (i5 11th; 8+256GB) A 549€ invece di 799€, uno sconto di 250 € che lo rende il PC Huawei con il miglior rapporto qualità prezzo. Disponibile esclusivamente online.

(i5 11th; 8+256GB) A uno sconto di 250 € che lo rende il PC Huawei con il miglior rapporto qualità prezzo. Disponibile esclusivamente online. MateBook 14s (i7 11th; 16GB+ 1TB) a 1099€ invece di 1499€ in bundle con HUAWEI Display Monitor con l’aggiunta di 1,99€. Disponibile esclusivamente online.

(i7 11th; 16GB+ 1TB) a in bundle con HUAWEI Display Monitor con l’aggiunta di Disponibile esclusivamente online. MateBook 16 (R5 16+512GB) a 999€ invece di 1199€ , un risparmio di 200€. Disponibile esclusivamente online.

(R5 16+512GB) a , un risparmio di 200€. Disponibile esclusivamente online. Matepad 11 WiFi 6+64 a 299,90€ invece di 399,90€ con HUAWEI M-Pencil a 19,90€ e HUAWEI Keyboard a 19,90€. Disponibile esclusivamente online

a con HUAWEI M-Pencil a 19,90€ e HUAWEI Keyboard a 19,90€. Disponibile esclusivamente online M atepad Pro 12.6 a 599,90 € invece di 799,90€ con HUAWEI M-Pencil in omaggio e l’aggiunta della Keyboard con soli 29,90€. Disponibile esclusivamente su HUAWEI Store.

a 599,90 € invece di 799,90€ con HUAWEI M-Pencil in omaggio e l’aggiunta della Keyboard con soli 29,90€. Disponibile esclusivamente su HUAWEI Store. HUAWEI MateView GT 34 a 389€ invece di 499€ con mouse per il Gaming e Gaming pad in omaggio, l’accoppiata perfetta per qualsiasi sessione di gaming

a con mouse per il Gaming e Gaming pad in omaggio, l’accoppiata perfetta per qualsiasi sessione di gaming HUAWEI MateView a 579€ invece di 699€ con Sound Joy in regalo.

WEARABLES

HUAWEI GT2 46 mm in colorazione Pebble Brown a soli 99€ invece di 249€.

HUAWEI Watch Fit Elegant a 69,90€ invece di 129€.

HUAWEI WATCH GT 3 46mm in colore Fashion Brown a 209€ invece di 269€ , con HUAWEI Freebuds 4i in omaggio.

, con HUAWEI Freebuds 4i in omaggio. Solo per il 12 e 13 aprile lo smartwatch sarà disponibile a 199€.

HUAWEI Freebuds 4 Wireless con case in omaggio a 94,90€ invece di 159€. Disponibilie esclusivamente su HUAWEI Store.

Nella sezione di Huawei Store dedicata all’anniversario – raggiungibile dal link – sono disponibili ulteriori promozioni che permettono di avere uno sconto sull’acquisto dei dispositivi fino al 60% del valore commerciale del prodotto.

Offerte Flash su una selezione di prodotti ogni 48h

A partire dal 4 aprile e fino al 13 aprile Huawei Store rilascerà ogni 48h numerose offerte flash con prezzi ai minimi storici che accontenteranno tutti coloro che sono alla ricerca del device tech perfetto.

Nei primi due giorni di offerte, ovvero il 4 e il 5 aprile, gli sconti saranno disponibili per i seguenti prodotti:

HUAWEI GT Runner a 229 € con cinturino in omaggio e HUAWEI Freebuds 4i con l’aggiunta 19,90€.

con cinturino in omaggio e HUAWEI Freebuds 4i con l’aggiunta 19,90€. HUAWEI nova 9 al prezzo di 399€ invece di 499,90€ con Freebuds 4i e custodia in omaggio.

invece di 499,90€ con Freebuds 4i e custodia in omaggio. HUAWEI MateBook D15 i3 (8+256GB) a soli 449€, invece di 649€

HUAWEI MateBook X Pro (i7; 16GB+1TB) 2021 a 1199€, invece di 1899€

Dal 6 all’11 aprile HUAWEI Store ci saranno invece ogni 48h incredibili offerte flash su:

HUAWEI P50 Pro a 999€ invece di 1199€ con Freebuds Pro e custodia in omaggio. Con soli 9,90€ sarà possibile acquistare un Watch Fit Elegant dal 6 aprile al 7 aprile.

e custodia in omaggio. Con soli 9,90€ sarà possibile acquistare un Watch Fit Elegant dal 6 aprile al 7 aprile. HUAWEI Freebuds Pro in offerta a 89€ invece di 179€ dal 8 aprile al 9 aprile.

dal 8 aprile al 9 aprile. HUAWEI GT 3 in colore White a 179€ dal 9 aprile al 11 aprile.

Box in edizione limitata e coupon esclusivi

Per celebrare l’anniversario di Huawei Store, Huawei ha creato una Limited Edition Box (venduta a soli 429€) e composta da Nova 9 (499.9€), Freebuds Studio (299€) e Tripod Selfie Stick (24.99€), con uno sconto di circa il 50% rispetto al prezzo originale.

Inoltre, durante il periodo dell’anniversario, se sei un nuovo utente HUAWEI Video o HUAWEI Music potrai riscuotere un coupon per usufruire di tre mesi di prova gratuita.

Un contest a cui partecipare per ricevere incredibili regali

Oltre ad acquistare la limited edition box, sarà anche possibile vincerla con un nuovo contest promosso da Huawei (dal 4 Aprile al 31 Maggio). Partecipare sarà semplicissimo e basterà aderire a uno o più canali d’ingresso. A più canali aderirai, più possibilità avrai di vincere:

Commenta un thread su HUAWEI Community

Iscriviti alla newsletter di Huawei Italia

Effettua il check-in 5 giorni consecutivi su My HUAWEI

Acquista un prodotto su Huawei Store (solo dal 4 al 13 Aprile)

Per partecipare, a una o più modalità, si può consultare questa pagina

Ogni giorno nuove promozioni dedicate a HUAWEI Watch GT 3

Huawei Store propone ogni giorno decine di offerte su tutti i prodotti dell’ecosistema Huawei, è consigliabile consultare sempre il sito web per non perdere l’opportunità.

Ad esempio, HUAWEI Watch GT 3 è disponibile in varie versioni e colorazioni a prezzi mai visti: HUAWEI Watch GT 3 42mm Elite Gold a 229€ con Freebuds 4i in omaggio, oppure HUAWEI Watch GT 3 42mm Elegant White a 249€ con Freebuds 4i in regalo (l’8 e il 9 aprile lo smartwatch sarà disponibile a soli 179€). HUAWEI Watch GT 3 46mm Elite Grey è invece disponibile a 259.9€ sempre con Freebuds 4i in omaggio. E tanto altro ancora su Huawei Store. Per tutti i modelli di GT3, si potranno ricevere le Freebuds 4i in regalo, esclusivamente su HUAWEI Store.

Per tutti gli utenti di HUAWEI Store, ai prodotti in promozione si aggiungono ulteriori vantaggi con coupon esclusivi estesi a tutti i dispositivi dell’ecosistema. Una volta ottenuto il tuo ID Huawei, richiedi il coupon, aggiungi i prodotti al carrello e ottieni lo sconto sul tuo prodotto preferito. Visita HUAWEI STORE per scoprire di più.

