Motorola ha recentemente lanciato la nuova linea di flip phone, composta dal razr 50 Ultra, il modello di punta, e dal più economico razr 50. Entrambi i dispositivi si distinguono per i loro ampi display esterni, con il razr 50 Ultra che vanta uno schermo esterno da 4 pollici, il più grande nella sua categoria, mentre il razr 50 offre un pannello esterno da 3,6 pollici.

Motorola razr 50 Ultra

Questi nuovi smartphone sono equipaggiati con funzionalità di intelligenza artificiale generativa avanzate. Gli utenti possono accedere all’app Gemini di Google direttamente dallo schermo esterno. Inoltre, l’integrazione con Google permette di utilizzare altre applicazioni popolari, come Google Foto e Spotify, direttamente dal display esterno.

Per gli audiofili, il razr 50 Ultra include un pannello Bose dedicato alla gestione degli auricolari e delle cuffie del marchio. Disponibile in colori vivaci come Peach Fuzz (Pantone Color of the Year 2024), Pink Peacock, Midnight Blue e Spring Green, il razr 50 Ultra offre anche resistenza all’acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti grazie alla certificazione IPX8, oltre a vetri Gorilla Glass Victus per una maggiore protezione. La cerniera migliorata consente un’apertura e chiusura del dispositivo con una sola mano, più agevole rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte delle fotocamere, il razr 50 Ultra è dotato di un sistema principale da 50 MP, affiancato da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x. Il modello standard presenta un sensore principale da 50 MP e un modulo ultra grandangolare e Macro Vision da 13 MP. Entrambi i modelli includono funzioni avanzate come l’ottimizzazione fotografica via IA, la stabilizzazione adattiva e la modalità Super Zoom. Il razr 50 Ultra è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, mentre il razr 50 utilizza il processore MediaTek Dimensity 7300X. Le batterie sono da 4000 mAh e 4200 mAh rispettivamente, entrambe con supporto per la ricarica wireless.

Motorola razr 50

Il modello base razr 50, disponibile nei colori Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange in materiale “vegano” premium, mantiene molte delle caratteristiche del modello Ultra, tra cui la resistenza all’acqua IPX8 e la protezione Gorilla Glass Victus. Anche questo modello offre un display esterno da 3,6 pollici e un interno pOLED da 6,9 pollici.

Motorola ha introdotto nuove funzionalità software basate sull’IA, come Magic Compose per generare risposte ai messaggi e Photomoji per creare emoji personalizzate. Funzioni aggiuntive in arrivo includono “Catch me up” per riepiloghi delle notifiche, “Pay attention” per trascrizioni automatiche e “Remember this” per memorizzare informazioni importanti.

Specifiche Tecniche

Motorola razr 50 Ultra:

SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Display: Esterno: 4,0″ (165 Hz, 1272 x 1080 pixel) Interno: 6,9″ pOLED

Fotocamere Posteriori: Principale: 50 MP Teleobiettivo: 50 MP (zoom ottico 2x)

Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Ricarica: TurboPower 30W, Wireless 15W, Inversa 5W

TurboPower 30W, Wireless 15W, Inversa 5W Resistenza all’acqua: IPX8

IPX8 Protezione Display: Corning Gorilla Glass Victus

Motorola razr 50:

SoC: MediaTek Dimensity 7300X

MediaTek Dimensity 7300X Display: Esterno: 3,6″ Interno: 6,9″ pOLED

Fotocamere Posteriori: Principale: 50 MP Ultra-grandangolare/Macro Vision: 13 MP

Batteria: 4200 mAh

4200 mAh Ricarica: TurboPower 30W, Wireless 15W

TurboPower 30W, Wireless 15W Resistenza all’acqua: IPX8

IPX8 Protezione Display: Corning Gorilla Glass Victus

Prezzi e Disponibilità

Il razr 50 Ultra è già disponibile in Italia a partire da 1199€, mentre il razr 50 sarà disponibile da luglio con un prezzo di partenza di 899€. Motorola ha annunciato promozioni di lancio, tra cui bundle con auricolari moto buds+ e un anno di protezione gratuita per gli schermi per chi acquista entro il 31 luglio.

Specifiche Tecniche

SoC: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 Memorie: 12 GB di RAM, 256 GB di storage

12 GB di RAM, 256 GB di storage Display: pOLED da 6,7 pollici, Full HD+, 120 Hz, 1600 nit

pOLED da 6,7 pollici, Full HD+, 120 Hz, 1600 nit Fotocamere Posteriori: Principale: 50 MP (Sony LYTIA 600, OIS) Ultra-grandangolare: 8 MP

Fotocamera Anteriore: 32 MP

32 MP Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Ricarica: TurboPower 30W

Il moto G85 5G sarà disponibile in Italia a partire da 349€.

Motorola Entra nel Mercato dei Localizzatori Bluetooth

Motorola lancia il moto tag, un dispositivo di localizzazione Bluetooth compatibile con la rete “Trova il mio dispositivo” di Google. Il dispositivo supporta la tecnologia Ultra Wideband (UWB) per un tracciamento più preciso, crittografia end-to-end e certificazione IP67 per resistenza a polvere e acqua. Alimentato da una batteria CR2032, offre un’autonomia di circa un anno.

Il moto tag sarà disponibile in Italia da fine luglio al prezzo di lancio di 39,90€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!