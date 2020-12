La domanda ricorrente all’avvicinarsi del Natale è sempre la stessa: “Che regalo faccio a Natale?”. Anche per questo Natale 2020, la corsa ai regali è iniziata con largo anticipo ma se non avete ancora trovato nulla da regalare, ecco una selezione di 10 Idee Regalo per il Fotografo di Natale 2020.

10 Idee Regalo Fotografo Natale 2020

Treppiede Manfrotto

Partiamo dalle basi che devono essere belle solide. Un vero appassionato di fotografia preferirà mettere la propria attrezzatura su un treppiede di qualità, come quello proposto da Manfrotto. Riesce a reggere senza problemi fino a 8 KG di attrezzatura e non si muoverà da terra nemmeno sotto tortura.

Testa fluida Manfrotto

Si passa poi ad un must per chi vuole fare il passaggio dalle foto ai video, in questo caso è assolutamente necessaria una testa fluida. La soluzione di Manfrotto è la migliore che ci sia in termini di fluidità del movimento ed articolazione grazie all’attacco Easy-link. Costicchia ma è di un’altro pianeta rispetto ai competitors.

Lowepro Pro Trekker RLX 450 AW II

Gli zaini tecnici sono il vero punto debole di un appassionato di fotografia e la soluzione di Lowepro sarà sicuramente un regalo più che apprezzato per questo Natale 2019. Zaino tecnico modulare, per i veri avventurieri che devono portare in giro attrezzatura seria, costosa con il massimo della sicurezza. Lui è anche adatto a chi vuole viaggiare comodo. Le spalle dei fotografi son forti, i loro zaini pieni di attrezzatura pesano tanto ma questa soluzione Lowepro Pro Trekker RLX 450 AW II è unica sul mercato grazie alla possibilità di trasformarlo in un comodissimo trolley con dimensioni da bagaglio a mano. Un must have per i professionisti.

Gru con braccio Neewer

Lo so, finora ho proposto solo attrezzatura importante, costosa ma di enorme qualità. Come detto prima, per un fotografo le basi devono essere solide. Per tutto il resto di può anche pensare al risparmio. Per dire, questa Gru con braccio della Neewer ha un prezzo onesto e vi permetterà di sperimentare nuovi set up o movimenti di macchina dovunque.

Set fotografico portatile

Ecco, questo è un gadget che per chi vuole iniziare a fare dei product shoot di qualità un po’ più alta. Lui è un mini set fotografico portatile e sarà utilissimo per imparare le basi della product photography. Consigliato a chi vuole iniziare questo ramo della fotografia.

Manfrotto Attacco per smartphone

Un nuovo ramo della fotografia in grande espansione in questi anni, è la mobile photography, la fotografia da smartphone. Un piccolo gadget per posiziona il proprio smartphone su un treppiede e fare lunghe esposizioni con la modalità manuale oppure fare video fluidi con la testa Manfrotto consigliata poco su. Costa poco ma è utilissimo se scattate con lo smartphone e volete portare l’esperienza al livello successivo.

Sony Alpha 6600

Se siete dei professionisti o aspirate ad esserlo, fatevi un bel regalo per questo Natale 2019 e portare a casa la miglior mirrorless Sony per rapporto qualità-prezzo. La nuova Sony Alpha 6600 ha il sensore CMOS da 34.2 Megapixel, il processore Bionz X e registrazione video in 4K con stabilizzazione integrata. Ha il display orientabile, l’ingresso per il microfono e nessuna limitazione di registrazione video per surriscaldamento. Se la tenete d’occhio da un po’ sapete di cosa si sta parlando, è fantastica.

Rode Wireless Go microfono

Il nuovo microfono wireless di Rode è una rivelazione. Molto più piccolo della precedente generazione risolve tutte le problematiche di interferenza del primo modello e si rende la soluzione wireless definitiva per chi fa video. Tra le altre cose, è sempre possibile aggiungere un microfono tramite jack ma Rode Wireless Go funziona anche standalone, è un microfono wireless pronto all’uso senza perderci la testa.

Kit di pulizia per il fotografo

Se avete un budget molto limitato ma volete far felice il vostro fotografo del cuore, regalare un kit di pulizia per reflex, mirrorless e chi più ne ha più ne metta, è sicuramente una mossa giusta per questo Natale 2020. Apprezzerà senza ombra di dubbio e vi ringrazierà per sempre.

Altre Idee Regalo di Natale 2020

