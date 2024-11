Narwal annuncia sconti eccezionali su tutta la sua gamma di aspirapolvere robot in occasione del Black Friday. Infatti dal 21 novembre al 2 dicembre, potremo trovare offerte imperdibili su Amazon.it e sul sito ufficiale Narwal, con risparmi fino a €359.

Narwal Freo Z Ultra: il top di gamma con doppia telecamera RGB e intelligenza artificiale per un evitamento ostacoli senza pari, è in offerta a €799 (sconto di €150) con un kit accessori in omaggio del valore di €189,99. Sito Ufficiale Narwal o su Amazon.

Narwal Freo X Ultra: il robot aspirapolvere con stazione di ricarica all-in-one, che pulisce e sterilizza autonomamente, è disponibile con uno sconto di €200, a soli €599. La sua spazzola anti-groviglio certificata TÜV Rheinland è ideale per chi ha animali domestici. Disponibili sul Sito Ufficiale Narwa e Amazon:

Sconti su tutta la gammaNarwal:

Oltre ai modelli di punta,Narwaloffre sconti anche sugli altri suoi modelli di robot aspirapolvere:

Narwal Freo : ora disponibile su Amazon a €439 (€60 di sconto).

: ora disponibile su Amazon a €439 (€60 di sconto). Narwal Freo X Plus : disponibile su Amazon a €239 (€60 di sconto).

: disponibile su Amazon a €239 (€60 di sconto). Pacchetti esclusivi e premi: disponibili sulla pagina del sito Narwal.

