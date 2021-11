Il Realme GT NEO 2 arriverà in Europa ( Italia compresa ) il 15 novembre in via ufficiale tramite un evento di lancio dedicato seguendo il lancio in Cina avvenuto a Settembre.

La serie realme GT NEO nasce con l’obiettivo ambizioso di coniugare le migliori caratteristiche tecniche a un’esperienza ben curata e coinvolgente, in grado di unire tutti i migliori aspetti e ottenere uno smartphone di ultima generazione.



Il nuovo Realme GT NEO 2 si vuole posizionare per essere il flagship killer della serie realme GT. Quello che sappiamo delle scheda tecnica parla di un processore Qualcomm Snapdragon della serie 8, di un sistema di raffreddamento senza precedenti, di una ultra-alta frequenza nel touchscreen e di una robusta durata della batteria.

La sua scheda tecnica probabilmente sarà simile a quella della variante Cinese e nello specifico troveremo:

Display : 6,62″ (2.400 × 1.080 pixel) full HD+ 120Hz AMOLED

: 6,62″ (2.400 × 1.080 pixel) full HD+ 120Hz AMOLED Processore : Octa Core (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz Hexa) Snapdragon 870 7nm

: Octa Core (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz Hexa) Snapdragon 870 7nm GPU : Adreno 650

: Adreno 650 RAM : 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5

: 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5 Storage interno :128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1)

:128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) Sistema operativo : Android 11 con realme UI 2.0

: Android 11 con realme UI 2.0 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel, LED flash Grandangolo : 8 megapixel Macro : 2megapixel

: Fotocamera anteriore : 16megapixel

: 16megapixel Sicurezza : sensore d’impronte nel display

: sensore d’impronte nel display Audio : USB Type-C audio, Stereo speakers, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

: USB Type-C audio, Stereo speakers, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Dimensioni : 162,9 × 75,8 × 8,6mm

: 162,9 × 75,8 × 8,6mm Peso: 199.8g

199.8g Connettività : 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C

: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 65W

Il design è una parte essenziale dell’intera serie realme GT e per questo modello si è optato per un colore strabiliante: realme GT NEO 2 Green rappresenterà al meglio il connubio tra high-tech e natura. Oltre a realme GT NEO 2, il prossimo 15 novembre saranno svelati altri dispositivi tra cui il tablet realme pad e i nuovi smartphone realme C21Y e realme C25Y.

Appuntamento quindi per il 15 Novembre dove potremo scoprire nei minimi dettagli il nuovo Relme Gt Neo 2.

