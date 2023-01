FUJIFILM, in collaborazione con Nintendo continua a rivoluzionare il modo in cui i giocatori possono mostrare il proprio divertimento durante il gioco, grazie a una serie di caratteristiche uniche all’interno dell’App FUJIFILM INSTAX MINI LINK per Nintendo Switch e a un significativo extra, ossia i personaggi di Splatoon 3. Tramite l’app, gli utenti possono condividere i loro momenti preferiti con gli altri giocatori, sia in formato digitale sia analogico, ossia una foto INSTAX, personalizzata, unica riprodotta tramite una delle stampanti per smartphone FUJIFILM INSTAX MINI LINK.

Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions, FUJIFILM Europe ha commnetato:



“L’aggiunta del popolare Splatoon 3 alla gamma di giochi per Nintendo Switch che si

collegano alla nostra serie di stampanti per smartphone INSTAX MINI LINK è entusiasmante, così come la nuova funzione dell’app INSTAXAiR che consente ai giocatori

di utilizzare effetti a tema del personaggio e cornici speciali che appariranno sulle immagini stampate INSTAX”,

L’App INSTAX MINI LINK per Nintendo Switch è scaricabile gratuitamente, inoltre, permette di aggiungere filtri e cornici alle schermate scattate con la funzione di acquisizione della console Nintendo Switch. Le schermate possono essere trasmesse al

proprio smartphone e quindi stampate su foto istantanee FUJIFILM INSTAX tramite la gamma di stampanti per smartphone INSTAX MINI LINK. Una semplice scansione del codice QR della schermata di gioco di Nintendo Switch, utilizzando l’app INSTAX MINI LINK for Nintendo Switch dallo smartphone, consente di stampare l’immagine con una varietà di cornici e adesivi basati sui personaggi dei giochi per Nintendo Switch, tra cui Animal Crossing™: New Horizons, Super Mario™, New Pokémon Snap™ e ora anche Splatoon 3.

Per l’utilizzo della stampante per smartphone INSTAX MINI LINK è necessaria un’applicazione gratuita per smartphone, compatibile con telefoni Android e iPhone. Può essere scaricata da Google Play nel caso dei telefoni Android e dall’App Store per gli iPhone, fermo restando che in alcuni Paesi e regioni l’App INSTAX MINI LINK per Nintendo Switch non sarà disponibile per il download. .

L’app aggiornata presenta funzionalità INSTAXAiR migliorate All’interno dell’App aggiornata, c’è la funzione INSTAXAiR che consente agli utenti della stampante INSTAX MINI LINK 2 di aggiungere alle loro foto conservate nel cellulare una varietà di grafiche, tra cui i personaggi di Splatoon 3. Possono essere aggiunti semplicemente altri effetti di INSTAXAiR, tra cui bolle, petali, neon, vernice spray o un look glitterato: con la stampante in mano, basterà tenere premuto il pulsante della funzione in alto e puntare il LED laterale per poi disegnare nell’aria. Ciò che sarà disegnato nell’aria apparirà nell’anteprima di stampa all’interno dell’app e, una volta che l’utente sarà soddisfatto del risultato, la grafica spunterà sull’immagine riprodotta con la stampante per smartphone INSTAX MINI LINK 2.

Con la funzione INSTAXAiR si può anche registrare un video del disegno e condividerne il

momento come codice QR che comparirà sulla foto INSTAX. Il codice QR può essere

scansionato con lo smartphone per visualizzarne il video, scaricarlo o condividerlo sui social media.



In concomitanza con il lancio della nuova App INSTAX MINI LINK per Nintendo Switch, Fujifilm presenta anche una “Special Edition, Clay White”, ossia una nuova variante di colore per la stampante per smartphone FUJIFILM INSTAX MINI LINK 2. Il colore Clay White è arricchito di accenti neri intorno al pulsante di accensione anteriore e allo slot di espulsione della pellicola per creare un look ricercato.

Inoltre si presenta anche un kit bundle che comprende la Special Edition Clay White INSTAX MINI LINK 2 e una custodia in silicone con i personaggi di Splatoon 3.

“Con questo e con ogni altro prodotto FUJIFILM INSTAX, il nostro obiettivo è continuare a innovare, deliziare e superare le aspettative dei nostri consumatori”, ha dichiarato Udono. “La comunità dei videogiocatori continua a evolversi e noi non vediamo

l’ora di evolverci con loro.”

Prezzi e disponibilità

Il download gratuito per l’aggiornamento dell’app INSTAX MINI LINK per Nintendo

Switch sarà disponibile dal 19 gennaio 2023 tramite l’App Store per i prodotti Apple e

Google Play per i dispositivi Android.



La nuova stampante per smartphone Special Edition Clay White INSTAX MINI LINK 2

sarà disponibile dal 19 gennaio 2023, al prezzo suggerito al pubblico di 129,99 euro.

Il kit bundle, composto dalla stampante per smartphone INSTAX MINI LINK Special Edition Clay White e dalla custodia in silicone Splatoon 3, sarà disponibile dal 19 gennaio 2023 al prezzo suggerito al pubblico di 149,99 euro.

I prodotti saranno disponibili anche sullo shop on line INSTAX visitabile a questo sito.

