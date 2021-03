Abbiamo visto la presentazione dei nuovi OPPO Find X3 solamente da pochi giorni e da oggi sono finalmente disponibili all’acquisto i nuovi OPPO Find X3 Pro 5G, Find X3 Neo e Find X3 Lite.

La nuova famiglia OPPO Find X3 Series è da oggi acquistabile presso Amazon, i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici con una promo di lancio fino al 30 Aprile che permette di ricevere alcuni interessanti omaggi.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia ha così commentato il lancio della famiglia Find X3 in Italia:

“Design futuristico, un comparto fotografico all’avanguardia e un display immersivo da 1 miliardo di colori sono solo alcune delle caratteristiche premium che fanno degli smartphone della nuova OPPO Find X3 Series i device perfetti per tutti coloro che amano esprimere la propria creatività, riscoprendo il mondo che li circonda. Le numerose promozioni, inoltre, consentono a sempre più utenti di vivere a 360° l’ecosistema OPPO, ricco di prodotti audio e wearable che rendono la vita di tutti i giorni ancora più semplice”

OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Find X3 Pro 5G è il protagonista della serie, con il suo design premium e futuristico, una quadrupla camera all’avanguardia e un display immersivo.

È il primo smartphone realizzato da OPPO in grado di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori, grazie al sistema full-path Colour Management a 10 bit. La potenza delle fotocamere da 50 MP combinata con il display da 1 miliardo di colori fornisce una precisione del colore di livello professionale nel palmo della mano di tutti gli utenti. OPPO Find X3 Pro 5G ha il chipset Snapdragon 888 5G, capace di offrire prestazioni incredibili.

Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 1.149,99€ nei colori Gloss Black, Blue e White.

OPPO Find X3 Neo 5G

Proprio come il suo fratello maggiore OPPO Find X 3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G possiede un design glamour, una potente quadrupla fotocamera e connettività 5G. Con l’uso della stabilizzazione dell’immagine sia ottica sia elettronica, OPPO Find X3 Neo realizza scatti fotografici incredibilmente nitidi anche se il soggetto è in condizioni di scarsa illuminazione o addirittura in movimento.

Inoltre, con il suo display AMOLED da 90 Hz, la compatibilità HDR10 + e la ricarica SuperVOOC flash 2.0 da 65 W, è lo smartphone perfetto per realizzare contenuti multimediali, navigare online o utilizzare lo streaming e per chi desidera dalla propria fotocamera il meglio in termini di qualità e performance. Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99€ nei colori Starlight Black e Galactic Silver.

OPPO Find X3 Lite 5G

Infine, con OPPO Find X3 Lite 5G, gli utenti possono sfruttare le migliori funzionalità della serie Find X3 a un costo più accessibile. Lo smartphone è dotato dello stesso design premium, elegante e ultra sottile dei suoi fratelli maggiori, è alimentato da Qualcomm® Snapdragon ™ 765G e possiede una potente quadrupla fotocamera, imaging IA e ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W. OPPO Find X3 Lite offre la tecnologia innovativa di OPPO a un pubblico ancora più ampio di smartphone lover.

Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 499,99€ nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black.

Oppo Find X3 – Promo di lancio

Come accennato ad inizio articolo, fino al 30 aprile 2021, tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone della nuova serie potranno ricevere, incluso nel prezzo alcuni omaggi, ecco quali:

Acquistando OPPO Find X3 Pro 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449€;

è possibile ricevere un Acquistando OPPO Find X3 Neo 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciare totale di 349€;

è possibile ricevere un Infine, acquistandoOPPO Find X3 Lite 5G è possibile ricevere gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commerciale di 179,00€.

