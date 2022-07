Logitech G presenta l’Aurora Collection, una nuova serie di prodotti che include le cuffie da gaming G735, la tastiera da gaming wireless G715, la tastiera da gaming G713, il mouse wireless da gaming G705, oltre a otto accessori di personalizzazione.

La nuova collezione è stata pensata per essere gender inclusive e si rivolge alle esigenze e ai desideri delle gamer, ma anche ai giocatori che alla ricerca di un design vivace e di un’esperienza curata.

L’Aurora Collection ha un’estetica e un design distintivi e consente la personalizzazione attraverso accessori e varie opzioni di colore. Include le tecnologie avanzate di Logitech G per il gaming, come la tecnologia wireless ad alte prestazioni LIGHTSPEED e la tecnologia del microfono Blue VO!CE. Il risultato è una collezione che invita tutti i gamer a esprimere se stessi, offrendo al contempo le funzionalità avanzate che tutti i giocatori si aspettano.

Ujesh Desai, Vice President and General Manager di Logitech G ha dichiarato:

“Gran parte dell’industria dei videogiochi è rimasta ancorata all’idea del ‘one-size-fits-all’ Ma questo non rispecchia l’ampia gamma di consumatori che si concentrano sull’espressione personale e sul gioco per divertimento, e certamente non si adattava all’impegno di Logitech di fornire soluzioni per tutti i giocatori. Quando abbiamo analizzato i nostri prodotti per il gaming, ci siamo resi conto che avremmo potuto fare di più. Con Aurora Collection abbiamo creato una collezione gender inclusive, incentrata sul comfort, l’accessibilità e la vivacità, che sostiene il nostro impegno a lungo termine per consentire a tutti di sperimentare la gioia del gaming”.

La collezione Aurora è stata concepita sulla base del feedback delle gamer di tutta la community ed è stata realizzata da un team Logitech di donne leader nell’innovazione, nel design, nella progettazione e nel marketing. La collezione è stata creata per soddisfare i desideri e le esigenze di gioco di un segmento sottorappresentato di videogiocatori e per re-immaginare un futuro del gaming in cui la gender-inclusivity sia saldamente presente.

L’Aurora Collection

La collezione si compone di:

Cuffie da gaming wireless G735 – Dotate di una finitura White Mist, di un’eterea illuminazione RGB e di un doppio mix audio on-ear, le G735 sono un’opzione versatile per qualsiasi gamer. Le G735 sono le prime cuffie Logitech G dotate della nuova tecnologia Blue VO!CE, che consente di modulare la voce del giocatore e di salvare le impostazioni audio preferite in G Hub e direttamente sulla cuffia. Le cuffie da gaming wireless G735 massimizzano inoltre il comfort e sono adatte anche alle teste più piccole. I giocatori possono affrontare lunghe sessioni di gioco grazie alla durata della batteria di oltre 56 ore (senza illuminazione) e sperimentare la libertà di movimento grazie alla pluripremiata tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G e alla connettività Bluetooth.



Tastiere meccaniche da gaming G715 e G713 – La tastiera da gaming wireless G715 e la tastiera da gaming G713 offrono sensazioni low-key con prestazioni high-key, in modo che i giocatori possano esprimersi e giocare a modo loro. Il layout compatto TKL e l’altezza regolabile garantiscono il massimo del comfort. La batteria ricaricabile, che garantisce 25 ore di gioco ininterrotto, e la connettività wireless LIGHTSPEED o Bluetooth® della G715 permettono di trasportarla ovunque. Entrambe le tastiere sono dotate di un poggiapolsi Cloud-Soft incluso per un comfort senza fine.



Mouse da gaming wireless G705 – Il mouse da gaming wireless G705 è stato realizzato appositamente per le mani più piccole, con una forma compatta e sagomata e una tecnologia avanzata. Con un peso di soli 85 grammi, il G705 è stato progettato per garantire alte prestazioni e comfort di livello superiore. Grazie al sensore da gaming, al wireless LIGHTSPEED ultra-reattivo, alla connettività Bluetooth® e al pulsante per la regolazione dei DPI, i giocatori potranno dare il meglio di sé.

Accessori – La collezione comprende anche otto nuovi accessori che includono tocchi stravaganti come il poggiapolsi a forma di nuvola, il ferma-cavo e la custodia per il trasporto a forma di cuore. Altri accessori includono cuscinetti per le orecchie e boom mic, top plate per le tastiere G713 e G715, estrattore e spazzola per keycap e mousepad per personalizzare al massimo la propria postazione.



Come tutti i nostri prodotti da gaming, l’intera Aurora Collection è certificata carbon neutral, il che significa che finanziamo compensazioni di carbonio certificate di alta qualità per ridurre a zero l’impatto di carbonio del prodotto. I prodotti includono contenuto riciclato post-consumo e gli imballaggi in carta provengono da foreste certificate FSCTM. Scegliendo questi prodotti da gaming, farete la vostra parte per contribuire alla gestione responsabile delle foreste del mondo. Per ulteriori informazioni sui nostri sforzi nel campo della sostenibilità, visitate il nostro sito web.

Prezzi e Disponibilità

Tutti i prodotti della collezione sono disponibili ora su LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati.

Le Logitech G735 hanno un prezzo consigliato di 239,99 €.

Le tastiere Logitech G715 e Logitech G713 TKL hanno un prezzo consigliato rispettivamente di 208,99 € e 174,99 €, il mouse Logitech G705 ha un prezzo consigliato di 103,99€. Gli accessori per la collezione sono disponibili sul sito ufficiale.

