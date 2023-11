Con l’avvicinarsi dell’inverno, le spese per il riscaldamento aumentano e si fa più forte la domanda di soluzioni “alternative” che possano ridurre i costi e contrastare il riscaldamento globale. Grazie a innovazioni tecnologiche costanti, i dispositivi per l’autoproduzione di energia elettrica sono sempre più accessibili e convenienti, sia per il bilancio delle famiglie che per la salvaguardia dell’ambiente.

Per garantire alle persone la possibilità di staccarsi dalla rete elettrica nazionale quando serve o di godere appieno delle esperienze all’aperto, BLUETTI presenta la nuova AC70, una power station con una potenza continua di 1.000W, dotata di prese multiple per alimentare più dispositivi contemporaneamente.

Perfetta per fornire energia a prodotti ad alto consumo energetico come piccoli asciugacapelli, bollitori, macchine del caffè, coperte elettriche e anche riscaldatori, la novità di BLUETTI è la soluzione ideale per il camping, la van life e le attività outdoor, ma anche una valida alleata per la vita off-grid, in caso di black-out o per diminuire notevolmente i consumi fatturati dal proprio fornitore di energia se usata in combinazione con un pannello solare.

La rivoluzionaria modalità Power Lifting, attivabile direttamente da APP, permette di gestire carichi ad alta potenza fino a 2.000W, senza il rischio di interruzioni di corrente causate da troppi elettrodomestici collegati. AC70 può essere ricaricata da presa di corrente, con il pannello solare, tramite generatore o in auto. Grazie al cavo di ricarica Turbo da 850W di potenza, la power station si ricarica fino all’80% in soli 45 minuti, raggiungendo la carica completa in 1 ora e mezza. Inoltre, l’ingresso solare integrato, che supporta fino a 500W di potenza, consente di ricaricare la batteria con energia pulita e gratuita in soltanto due ore di esposizione al sole. Per un’autonomia ancora maggiore, la power station si abbina perfettamente alle batterie di espansione BLUETTI B80 (806Wh), B230 (2.048Wh) e B300 (3.072Wh).

L’energia portatile, ovunque e “su misura”

Un design compatto e dalle dimensioni ridotte (31,4 x 20,9 x 25,5 cm) permette alla power station di trovare spazio anche in un bagagliaio già pieno di attrezzature per un weekend lontano da stress e inquinamento: i soli 10,2 kg di peso ne consentono il trasporto con una sola mano, tramite la robusta maniglia integrata.

Inoltre, AC70 assicura un divertimento all’aria aperta sicuro e duraturo, grazie ai brevi tempi di ricarica e alla possibilità di fare “il pieno” di energia anche in movimento, direttamente dalla presa accendisigari del proprio mezzo in viaggio. I tempi di autonomia, per chi non vuole rinunciare alle comodità e ai propri dispositivi anche quando è “disconnesso” dalla routine quotidiana, sono un vantaggio indispensabile. Basti pensare che, con una sola ricarica completa, l’AC70 può ad esempio ricaricare per 17 volte un drone da 40 W, per 10 volte un laptop da 65W e per ben 61 volte un telefono dal consumo di 10W. La tecnologia della batteria al litio ferro fosfato (LiFePO₄) assicura lunga vita, grazie al sistema di gestione intelligente (BMS) che ne previene eventuali danni, permettendo a questa piccola centrale elettrica, tanto maneggevole da poterla portare ovunque, di rimanere all’80% della sua capacità originale anche dopo 2.500 cicli di ricarica.

User Experience massimizzata tramite app

L’AC70 è dotata di un display intelligente che mostra la potenza di carica/scarica in tempo reale, il livello della batteria, il tempo rimanente e gli allarmi di guasto. Queste informazioni sono accessibili anche tramite l’App BLUETTI, via Bluetooth, consentendo il monitoraggio e il controllo da remoto. Il pannello frontale, retroilluminato, presenta 7 prese di collegamento.



Disponibilità

L’AC70 sarà lanciato il 24 novembre con un prezzo di lancio di 599€ in occasione del Black Friday, e sarà poi acquistabile ufficialmente a partire dal 12 dicembre. Alimentazion esostenibile, backup affidabile e indipendenza dalla rete elettrica per poter vivere all’aria aperta senza rinunce e poter contare su uno stoccaggio extra di energia tra le pareti di casa.

