In vista del periodo natalizio Linkem, ha lanciato una nuova promozione dal nome Linkem Office dedicata a chiunque abbia un’attività o una partita Iva.

Già in passato vi abbiamo parlato delle promozioni Linkem e questa nuova promo è rivolta a tutti coloro con partita IVa o attività commerciale che stanno cercando una nuova linea internet, anche nelle zone dove solitamente gli altri operatori non arrivano.

Linkem opera dal 2001 in Italia e utilizza una linea proprietaria per la propria rete e grazie all’ attivazione rapida dei servizi basteranno pochi giorni per iniziare a navigare.

Infatti solo fino al 7 Gennaio potrai navigare senza linea fissa, senza limiti di traffico e senza costi nascosti ad un prezzo mensile eccezionale di 19,90€ per il 1°Anno anziché 24,90€ .

Linkem Office – I dettagli della promozione

Per aderire alla nuova promozione Linkem Office avrete tempo fino al 7 Gennaio 2020 e non è necessario avere una linea fissa per poterla attivare.

L’esclusiva Promo internet è destinata a chi possiede una Partita IVA oppure a chi ha un’attività commerciale e permette di avere un’offerta internet business mai vista prima.

Fino al 7 gennaio potremo attivare la promo navigare senza linea fissa, senza limiti di traffico e senza costi nascosti ad un prezzo mensile eccezionale di 19,90€ per il 1°Anno anziché 24,90€.

Inoltre con la promozione Linkem Office avremo gratuitamente:

Apparato di connessione e installazione gratuita

Attivazione Rapida e Assistenza professionale

Router Wifi incluso

Opzione con traffico voce nazionale illimitato

IP Pubblico statico

Ricordiamo inoltre che l’offerta prevede un contributo di attivazione pari a 3€ al mese per 24 mesi.

Per tutti i dettagli della promozione Linkem Office, per i dettagli dell’offerta e per conoscere le zone di copertura vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata alla promo Linkem Office.