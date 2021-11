Dopo il successo della prima edizione si aspettava solamente la conferma del nuovo cast di LOL 2, la serie Amazon che vede grandi comici Italiani in una sfida all’ultima risata ( letteralmente! )

La conferma ufficiale del Cast arriva direttamente dal profilo Instagram di Fedez che sarà nuovamente il conduttore della seconda edizione, affiancato da Frank Matano al posto di Mara Maionchi.

In palio 100mila euro, da devolvere da parte del vincitore ad un ente benefico a sua scelta. Le regole non cambieranno: sei ore, come detto, durante cui sketch, imitazioni, personaggi ed improvvisazione terranno banco, con l’obiettivo di sgamare chi si farà scappare una risata. Prima un’ammonizione, poi l’eliminazione: chi perde può recarsi nel salottino poco distante dal teatro in cui si tiene la gara a seguirne gli sviluppi.

“La prima edizione è stata molto più di un successo televisivo”, ricorda Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia, “rivelandosi un vero e proprio fenomeno sociale; oltre alla straordinaria viralità sul web, alcune delle gag e dei momenti cult del programma sono entrati nelle conversazioni comuni degli italiani, nelle famiglie, nelle scuole e persino negli ambienti di lavoro. La nostra più grande soddisfazione è aver realizzato un prodotto trasversale e pop senza aver rinunciato alla qualità produttiva, una sfida molto complessa soprattutto per un programma comico, genere con il quale non è facile soddisfare un pubblico così vasto e variegato. Per questa seconda edizione la voglia di sperimentare passa anche attraverso la scelta di un cast di concorrenti equamente suddiviso tra donne e uomini, per infrangere ogni cliché sulla comicità”.

Il cast completo di LOL 2:

Ad affiancare il rapper nella co-condunzione ci sarà infatti Frank Matano, già protagonista della prima edizione della serie. Ecco quindi tutti i partecipanti a LOL 2:

Virginia Raffaele – attrice, comica ed esperta di imitazioni di personaggi

– attrice, comica ed esperta di imitazioni di personaggi Mago Forrest: diventato famoso con Mai Dire Gol, il mago più pazzo d’Italia sta per arrivare su LOL 2

diventato famoso con Mai Dire Gol, il mago più pazzo d’Italia sta per arrivare su LOL 2 Tess Masazza: Outsider di questa edizione, Tess Masazza è un’influencer, blogger e youtuber italiana, arrivata alla popolarità grazie alla web serie “Melodramachic – insopportabilmente donna”

Outsider di questa edizione, Tess Masazza è un’influencer, blogger e youtuber italiana, arrivata alla popolarità grazie alla web serie “Melodramachic – insopportabilmente donna” Maccio Capatonda: un nome, una garanzia. L’arrivo di Maccio era tanto atteso quanto sperato dai fan

un nome, una garanzia. L’arrivo di Maccio era tanto atteso quanto sperato dai fan Alice Mangione: cabarettista, attrice e comica

cabarettista, attrice e comica Diana Del Bufalo: si era vociferato in rete di una sua possibile partecipazione, scatenando numerose polemiche sui social, ora arriva la conferma ufficiale.

si era vociferato in rete di una sua possibile partecipazione, scatenando numerose polemiche sui social, ora arriva la conferma ufficiale. Gianmarco Pozzoli: Comico di Zelig, Colorado, Paperissima e cinema.

Comico di Zelig, Colorado, Paperissima e cinema. Corrado Guzzanti: altro pezzo da 90 calato sul tavolo da parte dei due conduttori, con uno dei migliori showman d’Italia. Dopo la partecipazione al primo LOL della sorella Caterina, starà ora a lui tenere alto il nome della famiglia.

altro pezzo da 90 calato sul tavolo da parte dei due conduttori, con uno dei migliori showman d’Italia. Dopo la partecipazione al primo LOL della sorella Caterina, starà ora a lui tenere alto il nome della famiglia. Max Angioni: Outsider proveniente direttamente dall’edizione 2021 di Italia’s Got Talent.

Outsider proveniente direttamente dall’edizione 2021 di Italia’s Got Talent. Maria Di Biase: amatissima soprattutto dai fan della saga Mai Dire con la Gialappa’s Band

A produrre anche questa seconda stagione, per Amazon Studios, ci sarà Endemol Shine Italy. Riuscirà LOL 2 ad eguagliare e superare il successo della prima edizione?

LOL 2 usciera su Prime Video di Amazon Tra Marzo e Aprile 2022.

