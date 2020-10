Il nuovissimo top gamma di Xiaomi, ilMi 10T Pro, si veste di una nuova colorazione per l’arrivo dell’Autunno, infatti da oggi è disponibile la nuova colorazione Aurora Blu con un’interessantissima promo di lancio.

Promo Mi 10 T

Per celebrare l’arrivo della nuova colorazione, dal 9 al 31 ottobre, per tutti coloro che acquisteranno su mi.com Mi 10T Pro da 8GB+256GB nella colorazione Aurora Blue riceveranno anche in bundle Mi Smart Band 5 + Mi True Wireless Earphones 2 Basic + Redmi Power Bank da 20.000 mAh. L’offerta è valida fino alla data indicata e fino a esaurimento scorte.

Scheda tecnica Xiaomi Mi 10t Pro

Display LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a 144 Hz :

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con tecnologia AdaptiveSync, refresh rate a : colorazioni Cosmic Black, Lunar Silver e Aurora Blue;

fronte/retro con protezione Gorilla Glass 5, telaio in lega di alluminio;

dimensioni di 165.1 x 76.4 x 9.33 mm e 218 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; lettore d’impronte laterale e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera posteriore da 108 + 13 + 5 MP (f/1.89-2.4-2.4) con OIS, grandangolo da 123° e sensore macro AF 2-10 cm;

(f/1.89-2.4-2.4) con OIS, grandangolo da 123° e sensore macro AF 2-10 cm; selfie camera da 20 MP (f/2.2, FOV 77.7°);

(f/2.2, FOV 77.7°); supporto dual SIM, 5G MultiLink, Wi-Fi ac Dual Band, Wi-Fi 6, 4×4 MIMO, Bluetooth 5.1, Dual Frequency GPS, NFC, sensore IR, speaker stereo Hi-Res;

batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W ;

con ricarica ; sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria MIUI 12.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi commenta così l’arrivo della nuova colorazione:

“Ilnostro intento è quello di portare sul mercato non solo prodotti innovativi a un prezzo accessibile, ma anche di offrire a tutti i nostri fanun’ampia varietà di modelli e colorazionicosìdapoterscegliere quello che più si adatta a gusti e necessità di ognuno, rimanendo al tempo stesso al passo con le ultime tendenze”,dichiara

Xiaomi ha inoltre deciso di estendere la promozine di lancio a tutte le colorazioni di Mi 10 T, quindi tutti coloro che acquisterannoil nuovoMi 10T Pronelle colorazioniCosmic Black e Lunar Silver,sia nella configurazione da8GB+128GBche da8GB+256GB,eMi10Tnella configurazioneda 6GB+128GB riceveranno gli omaggi.