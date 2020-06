🥇Migliori Action Cam per fascia di prezzo 📷 – Luglio 2020

Le Action Cam sono nate prettamente per chi ha bisogno di riprendere in azione ma queste piccole e tascabili camere sono diventate mainstream per la loro velocità di utilizzo.

Certo, esistono ancora modelli professionali dotati di tanti accessori per utilizzi estremi (custodia per riprese a diversi metri di profondità) ma il mercato si è riempito di tantissime proposte che offrono qualità del sensore, alta risoluzione foto e video, display, gps e chi più ne ha più ne metta. Ecco le Migliori Action Cam divise per fascia di prezzo:

Migliori Action Cam per fascia di prezzo

Trovare una action camera valida oggi è davvero molto ma molto semplice. Questo però non deve essere sintomo di una scelta affrettata o a cuor leggero. Le proposte sono aumentate, il prezzo si è abbassato ma non sempre si trova una proposta adatta alle proprie esigenze. Per questo motivo la nostra non è una raccolta di tutte le action cam sul mercato ma la nostra guida alle migliori action cam contiene solo le migliori soluzioni.

Migliori Action Cam fino a 50€

Bagotte Action Camera Sport

Il prezzo di questa Action Cam di Bagotte è bassissimo ma riesce comunque ad offrire foto da 12 Megapixel, video alla risoluzione massima 4K e un gradito display da 2″ LCD. In confezione c’è anche qualche accessorio, cosa volere di più?

APEMAN Action Cam Full HD

Anche in questo caso, prezzo molto competitivo per questa proposta di Apeman. Le caratteristiche sono simili alla proposta precedente con sensore da 12 Megapixel in grado di registrare in FullHD ma con una batteria leggermente più capiente.

Campark 4K Action Cam WIFI Sport Action Camera 16MP

Nella fascia di prezzo sotto i 50 Euro è possibile trovare anche una camera in grado di spingersi fino alla registrazione 4K. Si tratta della action cam Campark che ha un sensore da 16 Megapixel con wideangle di 170°. Venduta anche con custodia e batteria di ricambio, è una validissima soluzione.

Migliori Action Cam 50€ – 100€

Polaroid Cube HD 1080p

Questa è una sorta di Action Cam Lifestyle pensata da Polaroid. Un piccolo cubetto molto pratico da trasportare in gradi di essere un valido supporto durante tutti i giorni. Il sensore è da soli 6 Megapixel (wideangle 124°) ma comunque in grado di registrare in FullHD.

Polaroid Cube+ 1440p

Identica alla precedente, un cubetto molto pratico da trasportare in gradi di essere un valido supporto durante tutti i giorni. Il sensore è migliore ed è da 8 Megapixel (wideangle 124°) ed è possibile registrare fino a 1440p.

Migliori Action Cam 100€ – 300€

SJCam SJ6 Legend

In questa fascia di prezzo non siamo ancora su proposte top ma il gioco si inizia a fare interessante e questa SJCam SJ6 Legend sa dire la sua. Registra in 4K grazie al sensore da 16 Megapixel ed ha un doppio display con controllo touch. Viene venduta con una buona serie di accessori ed è impermeabile.

YI 4K

Ritorna YI ma in salsa migliore, con caratteristiche migliori e un prezzo più alto. Nella fascia dei 200 euro è probabilmente una delle scelte più sensate da fare con il suo sensore da 12 Megapixel con lenti in vetro. Registrazione in 4K e display sono la base per questa sezione di mercato. Non manca di Wi-Fi e Bluetooth.

GoPro Hero Session 5

Finalmente il momento di GoPro con la sua HERO Session 5. La GoPro più piccola in assoluto, la più comoda e particolare. Sopratutto la più economica, portasi a casa una GoPro entro i 220 Euro è un verro affare. Il sensore è da 10 Megapixel, registra video fino in 4K a 30fps ed è anche impermeabile fino a 10 m senza custodia. Ha la USBc, controllo vocale e stabilizzazione video avanzata

Migliori Action Cam 300€ – 600€

Garmin VIRB Ultra 30

Nella fascia top del mercato si presenta Garmin con la sua VIRB Ultra 30. Una vera macchina da guerra con registrazione video 4K a 30 fps, 2.7K a 60 fps e 1080p a 120 fps. C’è la stabilizzazione su tre assi, il GPS, l’accellerometro, la bussola, il Wi-Fi, Bluetooth e permette anche di fare live straming sulle piattaforme più diffuse.

GoPro HERO6 Black

Impossibile non consigliare la GoPro HERO6 Black, la action cam per eccellenza. Ha tutto ciò che si possa desiderare, 4K a 60 fps e 1080p a 240 fps, stabilizzazione video avanzata, supporto alle foto HDR e scatti in RAW. Robusta, impermeabile fino a 10 metri senza custodia ed ha anche un display touch da 2″ con interfaccia ottimizzata.

DJI Osmo Action

DJI si lancia nel mondo delle action cam con Osmo Action. QUesta action cam è caratterizzata da u doppio display, copriobiettivi rimovibili, ed una stabilizzazione chiamata RockSteady che assicura riprese fluide e stabili anche nelle azioni più movimentate.

Con uno schermo tattile posteriore a tenuta stagna e rivestimento idrofobico, Osmo Action resiste all’acqua fino a undici metri di profondità. Osmo Action combina immagini di alta qualità con video in 4K/60fps a 100Mbps.

GoPro HERO8 Black

HERO8 Black è la fotocamera HERO più versatile di sempre. Il design la rende tascabile e super portatile. È dotata della funzione Slo-Mo, HERO8 Black ti offre la stabilizzazione HyperSmooth 2.0. È possibile realizzare video temporizzati di notte in 4K, 2,7K 4:3, 1440p o 1080p, tutti elaborati nella fotocamera. Grazie al sensore da 12 mp con hdr migliorato, è possibile ottenere dettagli vividi anche in aree con scarsa illuminazione. È possibile registrare fino in 4K a 60fps

Migliori Action Cam Accessori

Se avete intenzione di portare la registrazione video su un livello più alto con una action cam, è il caso di dare uno sguardo ad una serie di accessori molto interessanti. Fate bene attenzione a vedere se c’è la compatibilità con la vostra action cam.

