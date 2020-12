In questa guida ai migliori giochi Switch troverete tutti i titoli che secondo noi sono indispensabili per chiunque possieda una console Nintendo per godere appieno delle meraviglie di questa generazione.

La scelta dei videogiochi è personale, c’è chi ama quelli di corse, chi gli spara tutto e chi le avventure in ambientazioni open-world ma anche chi apprezza il gioco in solitario e chi non riesce a divertirsi se non gioca in multiplayer.

Questi sono i giochi da non perdere per la Nintendo Switch secondo noi di Techzilla.it

Il miglior Mario

Super Mario Odyssey

Il miglior gioco di Super Mario di sempre, e tra i migliori giochi switch. Non servirebbe molto di più per descrivere l’ultima avventura dell’idraulico più famoso dei videogiochi in Super Mario Odyssey.

Una struttura che ricorda le migliori avventure viste sulle precedenti console con l’aggiunta di un’amico in più: Cappy, il simpaticissimo cappello rosso che ci permetterà di affrontare la storia prendendo letteralmente possesso dei nemici e superare gli ostacoli nello scenario.

La miglior collection

Super Mario 3D All-Stars

Le avventure di Mario in 3D che hanno fatto la storia in un’unica confezione, in versione ottimizzata: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy

La grafica in HD e controlli ridisegnati per Nintendo Switch fanno si che anche le nuove generazioni possano ammirare questi capolavori storici.

Possibilità per la prima volta di giocare (anche) in portatile Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Include un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento

L'horror divertente

Luigi’s Mansion 3

Il gioco che tutti stavano aspettando. Dopo gli straordinari successi ottenuti dai primi due capitoli arriva sulla console portatile di Nintendo la casa stregata più famosa del regno dei funghi.

Questa volta il paurosissimo Luigi si addentrerà, con l’aiuto del suo fido aspira -fantasmi, all’interno di un misterioso Hotel che nottetempo si trasformerà in una dimora abitata da spettri facendo sparire tutti gli amici che erano con lui. Sentiremo nuovamente la meravigliosa voce tremolante cercare l’amico Mario entrando di stanza in stanza.

Veramente da non perdere per i fan della saga tra i migliori giochi switch.

Mario "vecchio" stile

New Super Mario Bros U Deluxe

Ritorna, dopo il successo visto su Wii U, New Super Mario Bros U Deluxe con il DLC dedicato a Luigi già incluso. I due giochi, rivisitati per godere appieno delle potenzialità di Nintendo Switch, come il supporto ai Joy-Con e diversi miglioramenti tecnici, è la copia identica del gioco uscito qualche anno fa.

Con ben 164 stage da esplorare e portare a termine troviamo una simpaticissima modalità multiplayer per far apprezzare alle nuove generazioni questo divertente titolo in vecchio stile 2D, finalmente un vero platform tra i migliori giochi switch.

Per mettersi in forma

Ring Fit Adventure

Un’avventura che ti fa muovere! Con il Ring-Con in mano e la fascia assicurata alla gamba, è ora di partire per un’avventura tutta a base di fitness!

Esplora un mondo fantastico e sconfiggi un drago culturista e i suoi sgherri eseguendo veri e propri esercizi in Ring Fit Adventure, un gioco di fitness per Nintendo Switch!

Corri sul posto per attraversare praterie, fai esercizi per attaccare i nemici ed esegui pose di yoga per ricaricare la tua barra dell’energia.

Due nuovi accessori, il Ring-con e la fascia per la gamba, misurano con precisione i tuoi movimenti nel mondo reale e li riproducono nel gioco. Grazie ai minigiochi aggiuntivi e ai programmi di allenamento personalizzabili, Ring Fit Adventure è perfetto sia per chi si allena già sia per chi vuole iniziare.

Il miglior picchiaduro

Super Smash Bros Ultimate

Già considerato tra i migliori giochi Switch del genere, Super Smash Bros Ultimate è l’ultimo appassionante titolo fighting di Nintendo e promette ore di divertimento da soli o in compagnia di amici.

Nonostante il gameplay non subisca modifiche particolari dai precedenti capitoli, troviamo all’interno del gioco una quantità infinita di personaggi utilizzabili.

Le sessioni di gioco, specialmente quelle tra amici in locale sono state quelle più divertenti nelle generazioni precedenti e con questo titolo si programma una nuova era di scontri all’ultimo Smash grazie anche alla più grande quantità di personaggi giocabili nella storia di SSB.

L'ultimo One Piece

One Piece – Pirate Warriors 4

Sono tornati i pirati e portano con sé una storia più esplosiva, più ambienti di gioco, e attacchi ancora più pazzeschi in One Piece: Pirate Warriors 4.

Scegli tra alcuni dei tuoi personaggi preferiti e affronta un gran numero di nemici ripercorrendo i momenti iconici dell’anime di One Piece.

Salpa per una nuova avventura piratesca con uno dei migliori giochi Switch sul mercato!

Il miglior Pokemon

Pokémon Spada / Scudo

Formula vincente non si cambia, devono aver pensato nella sede Nintendo a Kyoto. E dopo una lunga attesa è finalmente disponibile l’ultimo doppio capitolo della saga Pokemon.

Con Pokémon Spada e Pokémon Scudo avremo la possibilità di vivere una nuova avventura in perfetto stile Pokémon. Dopo aver scelto uno dei tre nuovi Pokémon, Grookey, Scorbunny o Acquacertola ci addentreremo nella classica avventura a scorrimento dove incontreremo una folta serie di novità e alcune facce conosciute.

Perfetto per gli amanti della serie Pokémon essendo uno dei migliori giochi switch della serie.

Pokémon Spada / Scudo Genere : Gioco di Ruolo - GDR

Pokémon Spada / Scudo Genere : Gioco di Ruolo - GDR

Il miglior tattico

Mario+Rabbids Kingdom Battle Gold

Orgoglio, in parte Italiano, per questo titolo che è stato creato in gran parte all’interno della sede di Milano di Ubisoft.

Mario Rabbids Kingdom Battle è uno strategico a turni, che prende spunto dallo stile di Xcom, famoso gioco tattico di alcuni anni fa. Vincitore di numerosi premi ottiene già una golden edition che si candida ad essere tra i migliori giochi switch tattici.

In questa avventura totalmente originale troveremo il regno dei funghi invaso dai conigli più pazzi e divertenti mai visti in un videogioco. Semplice all’inizio, e molto più complicato nel corso dell’avventura questo gioco è un interessante approccio ad un tipo di gioco strategico che si vede difficilmente in questi anni.

Mario+Rabbids Kingdom Battle Gold Genere : Strategico tattico a turni

Mario+Rabbids Kingdom Battle Gold Genere : Strategico tattico a turni

Volo spaziale

Starlink Battle for Atlas

Scoprire nuovi mondi nello spazio non è mai stato così divertente. Con Starlink Battle for Atlas personalizzeremo la nostra navicella nei minimi particolari per affrontare al meglio le nostre missioni intergalattiche.

Questo titolo, sviluppato come il precedente da Ubisoft, è molto particolare nonostante non sia un’esclusiva per Nintendo Switch. L’esplorazione dello spazio è ancora più interessante delle sue controparti grazie allo stile toys-to-life ci permettono di replicare quello che si vede nel videogioco direttamente nelle nostre mani con repliche perfette delle astronavi.

Se siete appassionati di combattimenti spaziali questo è sicuramente uno dei migliori giochi switch del genere.

Il party game per eccellenza

Mario Kart 8 Deluxe

Seppur una rivisitazione del capitolo uscito su Wii U, Mario Kart 8 Deluxe è l’ultima versione del gioco di guida più divertente mai creato. Tutti, prima o poi, abbiamo giocato a un titolo della serie Mario Kart e abbiamo lanciato un guscio ai nostri avversari.

Uno dei titoli da non perdere per gli amanti del genere. Sicuramente tra i migliorigiochi switch dedicati alla guida, soprattutto in compagnia.

Il miglior zelda di sempre

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Gioco dell’anno 2017, e ancora dannatamente attuale, è assolutamente il gioco simbolo per la Nintendo Switch. L’ultima avventura di Link ci porta nuovamente all’interno di Hyrule nel tentativo di salvare nuovamente il mondo dal cattivo Ganon e salvare la principessa Zelda.

Legend of Zelda: Breath of the Wild ha uno stile di gioco migliorato e innovativo per la serie e aggiunge di una componente vista in altri famosi franchise, l’usura delle armi e delle armature.

Meno semplice dei precedenti capitoli ma pur sempre un gioco che non può mancare per tutti gli amanti delle avventure e dei titoli action. Sicuramente tra i tre migliori giochi switch mai usciti.

Sparatutto in terza persona

Splatoon 2

Splatoon 2 è un gioco esclusivo di Nintendo dove, impersonando dei simpaticissimi personaggi armati di spara vernice per colorare il campo di battaglia e sconfiggere i nemici.

Seppur descritto banalmente nel paragrafo precedente, il gioco è un vero e proprio spara tutto in terza persona dove una moltitudine di fattori permetteranno fino a quattro giocatori di scontrarsi tra risate e divertimenti innovativi.

Se siete appassionati di FPS e volete un’ambientazione diversa dalle solite, Splatoon 2 è sicuramente uno dei migliori giochi switch da possedere.

Il più bel simulatore di vita

Animal Crossing: New Horizons

Se il tran tran della vita moderna ti ha fatto scendere il morale sotto i tacchi, Tom Nook ha un’iniziativa imprenditoriale che fa proprio al caso tuo: il suo nuovissimo, iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc.

Certo, hai incontrato decine di simpatici personaggi. Ti sei divertito nei panni di un abitante. Forse ti sei persino messo al servizio del pubblico! Ma in fondo al cuore, non c’è una parte di te che ha voglia di… libertà. La possibilità di fare quello che vuoi, quando vuoi. Allora forse una lunga passeggiata sulle spiagge di un’isola deserta, nel mezzo della natura, è proprio quello che fa per te.

Goditi una vita pacifica e rilassata all’insegna della creatività e del fascino mentre ti rimbocchi le maniche per rendere la tua nuova vita proprio come la vuoi tu.

Raccogli risorse e usale per creare quello che vuoi, da comodità a utili strumenti. Asseconda la tua passione per il giardinaggio interagendo con fiori e alberi in modi nuovi. Crea una dimora perfetta dove le regole di cosa va dentro e cosa fuori non valgono più.

Fai amicizia con i nuovi arrivati, goditi le stagioni, esibisciti in salti con l’asta per superare i fiumi mentre esplori e molto altro.

Pokemon per i più piccoli

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Non poteva mancare sulla console Nintendo il videogioco a tema Pokémon. Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! sono i nomi delle due versioni che risultano identiche e si differenziano soltanto per il Pokémon iniziale della storia.

L’avventura è un remake di uno dei capitoli precedenti che ha fatto più successo negli anni passati, Pokémon Giallo. La particolare integrazione con Pokemon Go!, famosa app per Smartphone che ha stregato migliori di giocatori, fanno si che sia un MUST per tutti gli amanti dei mostriciattoli.

