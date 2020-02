Con la console di Microsoft completiamo le nostre guide per la scelta del migliori videogiochi. Sia che siate amanti degli spara tutto, dei giochi di guida, che amiate cacciare o scoprire nuovi mondi in ambientazioni open-world, che apprezziate il gioco in solitario o non possiate fare a meno degli scontri in multiplayer, troverete sicuramente il gioco perfetto per voi.

In questa guida ai migliori giochi Xbox One troverete tutti i titoli che secondo noi sono indispensabili per chiunque possieda una console Microsoft per godere appieno delle meraviglie di questa generazione.

Questi sono i giochi da non perdere per la Xbox One.

Migliori Giochi Xbox One Marzo 2020

Dragon Ball Z: Kakarot

Siete appassionati della serie storica di Akira Toriyama riguardante l’universo di Goku e tutti i suoi amici? Non potete assolutamente farvi scappare Dragon Ball Z : Kakarot.

Il gioco ripercorre tutte le tappe della famosissima serie Z in un formato simile ad un RPG. Sarà possibile spostarsi all’interno della Terra, e ovviamente di tutti i pianeti toccati dalla serie del manga, vivendo in prima persona tutti gli avvenimenti che ci hanno fatto amare e sognare negli ultimi 25 anni. Visto il successo già ottenuto in questi pochi giorni di uscita è quasi certa, grazie agli onnipresenti DLC, una parte dedicata a Dragon Ball Super, così come ai vari Film usciti nel corso della saga. Un must per gli appassionati.

The Outer Worlds

In The Outer Worlds vivremo la storia di un sopravvissuto della nave spaziale Speranza, alla deriva nello spazio per motivi inizialmente ignoti. Il protagonista, si ritrova risvegliato forzatamente dall’ibernazione da un criminale spaziale, viene spedito da esso su di un pianeta, alla ricerca di un’astronave e di risposte.

Cosa è successo ? Perché un tranquillo viaggio verso una nuova vita si è trasformato in un incubo più lungo del previsto? Cosa vuole il bandito e perché la nave spaziale è alla deriva? Non ci resta che giocare a questo RPG del produttore Obsidian che ricorda molto la serie Fallout: New Vegas.

Kingdom Hearths 3

Ritorna Sora assieme ai suoi amici della Walt Disney in una epica avventura. La saga è quella ormai mitica di Kingdom Hearts e questo sarà il terzo, e conclusivo, capitolo.

Con ancora più mosse e combo, salit e abilità da usare, questo gioco si preannuncia già come imperdibile per tutti gli amanti dei giochi di azione e RPG dove si viaggerà attraverso mondi incantati a tema Walt Disney e Square Enix. Innumerevoli personaggi buoni e cattivi vi accompagneranno nella conclusione della trilogia.

Assolutamente da non perdere.

Red Dead Redemption 2

L’ultimo arrivato ed è già considerato il miglior gioco di questa generazione. Red Dead Redemption 2 è l’ultimo sforzo di Rockstar e promette di essere il titolo più interessante del genere.

Un ambientazione pressoché infinita e la trama del gioco che si adatta sulle decisioni del giocatore fanno si che il gioco segua appieno lo stile di gioco personale offrendo, in caso di rigiocabilità, un’esperienza unica ogni volta.

Assassin’s Creed: Odyssey

Ultimo capitolo della saga degli assasini. L’ambientazione questa volta è l’antica Grecia, durante le vicende della battaglia del Peloponneso dove dovremo andare alla ricerca del leggendario bastone di Trismegisto.

Assassin’s Creed: Odyssey è l’ultima fatica di Ubisoft che continua a credere in una delle più longeve saghe video ludiche mai create. Noi possiamo essere solo contenti dell’evoluzione del gioco siamo in trepidante attesa di scoprire come proseguirà la storia dei nostri assassini.

Forza Horizon 4

Il gioco più realistico di guida attualmente in commercio. Con un’ambientazione che ricalca il paesaggio del regno unito, introduce rispetto ai capitoli precedenti le stagioni dinamiche della mappa.

Forza Horizon 4 offre l’ ormai consolidata modalità del gioco Open World, contiene al suo interno circa 450 automobili e offre una novità molto interessante, le Horizon Stories.

Gears of War 4 Ultimate

Ultimo capitolo della serie, Gears of War 4 è il culmine della battaglia contro le locuste che hanno invaso il mondo. Vestiremo nuovamente i panni di Marcus Fenix e cercheremo di scoprire cosa è successo dopo la fine del terzo capitolo.

Prosegue la missione dell’umanità nella ricerca di affrontare la minaccia aliena con tutte le armi a disposizione, specialmente l’iconico lancer con sega elettrica incorporata che ha fatto sognare gli amanti del genere FPS in terza persona. La versione Ultimate contiene tutti i precedenti capitoli, da non perdere.

Halo 5 Guardians

Un’altra serie molto famosa su Xbox è quella di Halo. L’ultimo capitolo è Halo 5 Guardians dove vestiremo nuovamente i panni del fantastico Master Chief alla scoperta di nuove installazioni spaziali.

Nuove storie e mondi in questo secondo capitolo della nuova trilogia ci permetteranno di scoprire nuovi intrighi in attesa di vedere la conclusione della storia in Halo 6 Infinite in arrivo il prossimo anno.

Fifa 20

Il giocatore torna al centro dell’attenzione in Fifa 20. La comunity di Youtube ha ampliato ulteriormente l’interesse nel titolo grazie alla modalità FUT con video molto divertenti e simpatici.

Hitman 2

Il nuovo capitolo dell’ Agente 47 arriva su Xbox One portando con se nuove missioni e la modalità stealth tanto amata e apprezzata precedentemente nella serie.

Trovate la nostra recensione completa qui.

Sea of Thives

Una avventura dinamica piratesca incentrata sul multiplayer. I giocatori, riuniti in gruppo, viaggeranno ed esploreranno i mari a bordo di una nave pirata dove è possibile assumere i vari ruoli della ciurma.

I giocatori avranno varie quest, potranno collezionare premi e ingaggiare combattimenti con gli altri giocatori. Sea of Thieves è strutturato su un mondo condiviso con altri giocatori che si possono incontrare per svolgere in comune le attività.

Ace Combat 7

Semplicemente uno dei migliori simulatori di volo disponibili sul mercato. Eccellenti grafiche e un audio realistico sono soltanto il contorno della bellissima esperienza che è Ace Combat 7: Skies Unknown. Con tutte le novità inserite all’interno dal titolo è impossibile farsi scappare il titolo.

Peccato per l’assenza della modalità VR, esclusiva per la PS4, che permette di vivere l’esperienza del gioco come un vero pilota.

Potete leggere la recensione completa qui.