Il nuovo Motorola moto g100 è stato ufficialmente svelato nella giornata di oggi e si tratta di uno smartphone di fascia alta ed il primo dell’azienda con la nuova piattaforma Ready for Motorola.

Si tratta ovviamente di uno smartphone con il supporto alle reti 5G grazie al chipset Snapdragon 870. Il prezzo di lancio è di 499€ ma per celebrare le 10 generazioni di Moto G sarà possibile acquistare moto g100 al prezzo promo di 499,90€ grazie ad una promozione celebrativa di lancio valida dal 26 marzo 2021 al 18 aprile 2021.

Ad affiancare moto g100 arriva anche Moto g50, un fascia media con supporto alle reti 5G e display a 90Hz. Scopriamoli insieme partendo dal più performante dei due, ovvero Moto G100.

Motorola Moto g100: il moto g più potente di sempre

SCHEDA TECNICA MOTO G100

SoC : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 Display : 6,7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, frequenza aggiornamento 90Hz, spazio colore DCI-P3, HDR10

: 6,7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, frequenza aggiornamento 90Hz, spazio colore DCI-P3, HDR10 Memoria : RAM: 8GB LPDDR5 memoria di archiviazione: 128GB UFS 3.1 con Turbo Write espandibile tramite microSD

: Fotocamera : Posteriore : 64MP, ottica 1/2″, apertura f/1,7, pixel da 0,7μm | Quad Pixel Technology 1,4μm 16MP Ultra-grandangolare (FOV 117°), Macro Vision, apertura f/2,2, pixel da 1,0μm pixel size | Ring flash 2MP profondità, apertura f/2,4, pixel da 1,75μm TOF Advanced Laser Autofocus Anteriore : 16MP, apertura f/2,2, pixel da 1,0μm | Quad Pixel Technology 2,0μm 8MP, Ultra-grandangolare (FOV 118°), apertura f/2,4, pixel da 1,12μm

: Connettività : 5G: sub-6GHz, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 dual band, WiFi hotspot

: 5G: sub-6GHz, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 dual band, WiFi hotspot Audio : speaker mono, 3 microfoni

: speaker mono, 3 microfoni Sensori : Accelerometro, magnetometro (bussola), giroscopio, prossimità, luce ambientale

: Accelerometro, magnetometro (bussola), giroscopio, prossimità, luce ambientale Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 20W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 20W Dimensioni e peso : 168,38 x 73,97 x 9,69mm 207 grammi

e : Altro : jack audio 3,5mm, porta Type-C (USB 3.1) con DisplayPort, GPS assistito GLONASS e Galileo, trattamento idrorepellente

: jack audio 3,5mm, porta Type-C (USB 3.1) con DisplayPort, GPS assistito GLONASS e Galileo, trattamento idrorepellente Sistema operativo: Android 11

Motorola moto g100è uno dei primi smartphone al mondo dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 di ultima generazione, che garantisce connessione ultraveloce 5Ge Wi-Fi 6 per prestazioni incredibilmente potenti e veloci.

Ad affiancare il processore troviamo una dotazione di RAM da 8GB DDR5 mentre la memoria integrataè da 128GB con velocità UFS 3.1, espandibile fino a 1TB tramite l’utilizzo di una scheda microSD.

Per quanto riguarda l’autonomiamoto g100è dotato di una batteria da 5000 mAh che dovrebbe garantire più di una giornata di utilizzo.

Il display è un’unità CinemaVision da 6,7″ in formato 21:9 e con una refresh rate del display a 90Hz. Grazie a una gamma di colori più estesa del 25%e alla certificazione HDR10, i contenuti verranno visualizzati con colori vividi e una luminosità e un contrasto migliorati.

Con queste innovazioni migliora notevolmente l’esperienza di utilizzo dello smartphone: collegando moto g100 ad un monitor, TV o PC tramite cavo HDMI, è possibile visualizzare i propri contenuti sul grande schermo: giochi, videochiamate, attività multi-tasking e molto altro..

Troviamo anche ottimizzazioni per il gaming infatti con la piattaforma Qualcomm Snapdragon Elite Gaming potremo accedere a personalizzazioni avanzate e grafica ultra-realistica; le funzioni Gametime di Motorola offrono app e strumenti che migliorano le sessioni di gioco, regolando automaticamente le impostazioni del telefono in modo da non essere interrotti da chiamate in arrivo o notifiche.

Moto g100 – Fotocamera

Il comparto fotografico dimoto g100è caratterizzato da 4 diversi sensori. Il principale è un Quad Pixel da 64Mpx per una sensibilità 4 volte superiore in condizioni di scarsa luminosità e un sensore principale della fotocamera anteriore da 16MP per catturare momenti quotidiani con dettagli nitidi.

Sia la fotocamera frontale che quella posteriore sono dotate di obiettivi ultra-grandangolari mentre il sensore Macro Vision, con una luce ad anello incorporata, permette di avvicinarsi 5 volte di più rispetto a un obiettivo standard per catturare dettagli piccolissimi mantenendo delle condizioni di luce sempre ottimali.

Il nuovomoto g100introduce la modalità Dual Capture per migliorare anche l’esperienza video, registrando contemporaneamente con fotocamera posteriore e anteriore in modo da inquadrare sé stessi e il soggetto inquadrato in una volta sola. Troviamo anche la nuova tecnologia Audio Zoom, che utilizza microfoni avanzati per catturare l’audio del soggetto filtrando il rumore ambientale e le voci per un risultato più pulito e professionale.

Il sistema operativo è ovviamente Android in versione 11 con itnerfacciaMy UXche offre la possibilità di personalizzazioni con gesti come lo swipeper dividere lo schermo in duee fare più cose contemporaneamente.

Aggiungendosi all’impegno di Google per la privacy e la sicurezza dei dati, il portafoglioThinkShield for mobiledi Motorola offre le caratteristiche migliori per la sicurezza, la gestione e la produttività. La sicurezza è sempre stata una priorità per Motorola che continua a lavorare per rafforzare ulteriormente la protezione per i suoi dispositivi e per i consumatori.

La piattaforma Ready For

moto g100 è il primo con la piattaforma Ready For permettendo di collegare l smartphone a un display esterno come un televisore. Questa esperienza, novità assoluta per la famiglia, consente agli utenti collegare il dispositivo a TV, Monitor o PC, di spostare le sessioni di gioco su uno schermo più grande o di utilizzare le app in modalità desktop, per aumentare la produttività.

Moto g100 prezzo e disponibilità

Motorola moto g100sarà disponibile in Italia da fine marzo nella variante 8|128GB al prezzo di 599,90€, nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey (aprile). Inoltre per festeggiare insieme il lancio di 10 generazioni dal primo moto g, sarà possibile acquistare moto g100 al prezzo promo di 499,90€ grazie ad una promozione celebrativa di lancio valida dal 26 marzo 2021 al 18 aprile 2021.

moto g50: 5G fluido e reattivo

Specifiche tecniche:

Display IPS da 6,5″

Risoluzione HD+, rapporto di forma 20:9 (269ppi)

Dimensioni: 164,9×74,9×8,95 mm

Peso 192g

Batteria 5000mAh (presente caricatore 10W in confezione)

Tripla fotocamera posteriore (principale 48MP+5MP macro+2MP profondità)

Fotocamera anteriore 13MP

Audio Mono

Presente radio FM

Presente jack 3,5mm

Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 5GHz

4GB RAM + 64GB/128GB ROM

Colori disponibili Steel Gray-Aqua Green

Insieme al moto g100 è stato presentato anche il nuovo moto g50, device di fascia media con il supporto alle reti 5G. Nonostante il prezzo da mid-level ( 279€ al lancio ) Moto G50 offre connettività 5G, una comparto fotografico di tutto rispetto e un display a 90Hz.

Parlando del display questo è un pannello da 6,5″ Max Vision HD+ con formato 20:9 e come detto prima ha un refresh rate a 90Hz proprio come moto g100.

Il chipset è uno Snapdragon 480 5G che offre prestazioni oramai collaudate con il supporto al 5G. Ad affiancarlo troviamo 128GB di spazio interno mentre la batteria è una capiente unità da 5000mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 48Mpx. La tecnologia Quad Pixel offre una sensibilità alla luce 4 volte superiore e la visione notturna lascia emergere dal buio ancora più dettagli, così da non perdere mai un momento importante. L’obiettivo Macro Vision dedicato permette di avvicinarsi 2,5 volte più vicino al soggetto rispetto a un obiettivo standard, per catturare piccoli dettagli che altrimenti sfuggirebbero.

Prezzi e disponibilità

Motorola moto g50sarà disponibile in Italia da aprile al prezzo di 279,90€ nella variante 4|128GB, in colorazione Steel Grey.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!