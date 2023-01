Motorola aggiorna la nuova lineup di dispositivi della famiglia Moto G introducendo i nuovi Moto G73 5G, moto g53 5G, moto g23 e moto g13. I primi due sono dotati di connettività 5G e tutta la nuova lineup si colloca nella fascia di prezzo 200-300€ con il top di gamma della serie, Moto G 73 5G, che viene proposto a 299€. Sono tutti equipaggiati con soluzione Mediatek a livello di chipset, ad esclusione di G53 5G che ha invece uno Snapdragon 480+ 5G. Vediamoli ora insieme a cominciare proprio da Moto G73 5G che è quello più prestante.

Tutti e quattro i dispositivi girano su una versione pulita di Android 13, senza skin e software complicati o applicazioni duplicate. Grazie all’ultima versione del sistema operativo Android ci sono più possibilità di personalizzazione che mai. Inoltre, tramiteMaterial You, è possibile personalizzare le app per colore, tema e lingua. Anche il lettore >multimediale si adatterà ai tuoi gusti musicali. Tramite My UX il dispositivo può essere >controllato con semplici gesti e le impostazioni di intrattenimento personalizzabili, dando vita a un look unico.

moto g73 5G

Moto G73 ha un display FHD+ da 6,5” a 120 Hz, che offre ai gamer un’esperienza coinvolgente grazie a un rapporto schermo/corpo dell’86%. Inoltre, su tutti e quattro i nuovi dispositivi moto g, è possibile ascoltare ovunque l’audio multidimensionale Dolby Atmos, sia con le cuffie che con i due potenti altoparlanti stereo.

Moto G73 5g sfoggia una fotocamera da 50MP che non teme nemmeno le condizioni di illuminazione più difficili. Con scarsa luminosità, infatti, la fotocamera risponde con il pixel binning combinando ogni quattro pixel in un unico grande Ultra Pixel da 2,0um.

moto g73 5G è, inoltre, dotato di un sensore da 8MP con tre prospettive diverse. L’obiettivo ultra-grandangolare cattura ciò che l’occhio umano vede, inquadrando il quadruplo della scena rispetto a un obiettivo standard 2 . Quello Macro Vision avvicina di quattro volte il soggetto, consentendo di catturare ogni minimo dettaglio. La fotocamera di profondità, infine, permette di trasformare facilmente le foto in ritratti dall’aspetto professionale.

Moto g73 integra il chipset MediaTek Dimensity 930 che sfrutta al massimo la velocità 5G e assicura che i download si completino a velocità fulminea senza preoccuparsi della durata della batteria. Anche il passaggio da un’app all’altra avviene senza problemi. Inoltre, grazie agli 8 GB di RAM, le applicazioni e le informazioni sono pronte in background e tutto funziona in modo fluido. Non temere di rimanere senza carica. L’enorme capacità della batteria da 5000 mAh consente di ascoltare le playlist più a lungo, videochattare con gli amici per ore e ore e guardare le serie senza interruzioni . Poi si fa il pieno di energia con la ricarica veloce TurboPower da 30W.

moto g53 5G

moto g53 5G è in grado di scattare foto sempre al top grazie al suo sensore da 50MP. Lo smartphone è dotato anche della tecnologia Quad Pixel e di una fotocamera Macro Vision dedicata per i primi piani.

Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 480+ 5G è possibile sfruttare al massimo le reti 5G. Moto G53 5G sfrutta il display da 6,5” a 120Hz che offre una visione straordinaria edge to edge, perfetta per le esigenze di intrattenimento. E non c’è bisogno di preoccuparsi della durata della batteria, visti i 5000mAh di capacità.

moto g73 5G e moto g53 5G sono dotati di Thinkshield for Mobile, un ulteriore livello di sicurezza che migliora la protezione a tutti i livelli, dalla fabbrica allo smartphone Per aiutare i consumatori a sfruttare appieno tutte le funzionalità di sicurezza, Motorola ha aggiunto a questi dispositivi la nuova App Moto Secure, punto di riferimento per tutte le funzionalità più importanti di security e privacy del telefono. È possibile gestire la sicurezza della rete, controllare le autorizzazioni delle app e persino creare una cartella segreta per i dati più sensibili. Con questi dispositivi, Motorola introduce Family Space, uno “spazio sicuro” dedicato dove i bambini possono imparare e giocare. Family Space consente ai genitori di stabilire limiti al tempo trascorso sullo schermo, controllare quali app sono accessibili e persino creare più profili, promuovendo così esperienze digital sane e contribuendo a tenere i contenuti indesiderati o inappropriati lontani dai più piccoli, pur dando loro la possibilità di esplorare da soli.

moto g23

Con moto g23 è possibile catturare i momenti che capitano una volta nella vita. Grazie alla fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel, le foto sono meravigliosamente dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo dispositivo è dotato anche di una fotocamera Macro Vision dedicata e di un obiettivo ultra-grandangolare da 125º.

Guarda le immagini sull’ampio display HD+ da 6,5”, realizzato con bordi ristretti per visualizzare i contenuti in modo nitido e goditi un refresh rate a 90 Hz, che ti permette di passare da un’applicazione all’altra, giocare e navigare sul web in modo fluido e senza rallentamenti. moto g23 dispone di ricarica TurboPower da 30W che offre ore di energia in pochi minuti 4 . Grazie all’ampia batteria, puoi ascoltare playlist più a lungo, videochattare con gli amici per ore e gustarti intere stagioni della tua serie preferita. Il processore MediaTek Helio G85 assicura, poi, prestazioni rapide e reattive. Ogni dettaglio del moto g23 è stato valutato attentamente e realizzato con cura. Caratterizzato da un design moderno, questo dispositivo presenta un corpo ultra-sottile e bordi ridotti. Il nuovo alloggiamento della fotocamera ne celebra lo sviluppo e l’impegno di Motorola volto a offrire esperienze fotografiche di assoluto livello. Inoltre, il sensore di impronte digitali è stato posizionato sul lato del telefono, in modo che sia facilmente accessibile e contribuisca a mantenere un look snello.

moto g13

moto g13 è dotato di un incredibile sistema di fotocamere, per trasformare ogni momento in un ricordo indelebile. Grazie a un sensore da 50MP combinato con la tecnologia Quad Pixel, è possibile ottenere splendide foto in qualsiasi condizione di luce.Per completare questo avanzato comparto fotografico, moto g13 dispone di una fotocamera Macro Vision, di un sensore di profondità separato e di una fotocamera frontale da 8MP.

Dai vita ai contenuti sul display HD+ da 6,52” con refresh rate a 90 Hz. Guarda i tuoi show preferiti e non preoccuparti della ricarica: moto g13 è dotato di un’ampia batteria a lunga durata per ascoltare le playlist più a lungo e videochattare con gli amici per ore e ore 3 .Per non parlare delle prestazioni rapide e reattive del processore MediaTek Helio G85 e della possibilità di connettersi tramite reti Wi-Fi o 4G

Disponibilità e prezzi

I nuovi moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 e moto g13 saranno disponibili in Italia nelle prossime settimane.

moto g13 sarà disponibile in 3 colori: Matte Charcoal, Lavender Blue, Rose Gold, con un prezzo consigliato al pubblico di 189.90 €.

moto g23 sarà disponibile in 3 colori: Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue, con un prezzo consigliato al pubblico di 239.90 €.

moto g53 5G sarà disponibile in 3 colori: Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink, con un prezzo consigliato al pubblico di 249.90 €.

moto g73 5G sarà disponibile in 2 colori: Midnight Blue, Lucent White, con un prezzo consigliato al pubblico di 299.90 €.

