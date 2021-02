Attraverso un evento trasmesso in streaming, oggi Motorola ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi moto g30 e moto g10 che vanno a rinnovare completamente la fascia media del mercato introducendo diverse novità anche a livello hardware.

Si tratta di una svolta importante per Motorola in questa fascia infatti i più attenti si saranno accorti del cambio di nomi per i due nuovi smartphone. Motorola ​ha voluto abbandonare i vecchi schemi di nomenclatura che includevano suffissi come Pro, Plus e Power che potevano solamente confondere l’utente in questo mercato sempre più vasto e confusionario. Moto G10 e G30 sono quindi i nuovi mid-level per il 2021 dove il secondo è ovviamente quello con specifiche migliori del nuovo duo rispettivamente con Snapdragon 460 e Snapdragon 662. Vediamo insieme.

Motorola G30 – Specifiche tecniche

Display :6,5” HD+ (720 x 1.600 pixel, 269ppi, 20:9) IPS TFT LCD

:6,5” HD+ (720 x 1.600 pixel, 269ppi, 20:9) IPS TFT LCD Chipset :Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610

:Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610 RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria interna : 128 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB)

: 128 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : Principale :64 megapixel, f/1.7, Quad Pixel technology Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4 Depth : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 13 megapixel, f/2.2

: 13 megapixel, f/2.2 Connettività : hybrid dual SIM, LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, radioFM, GPS, USB-C 2.0, jack audio

: hybrid dual SIM, LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, radioFM, GPS, USB-C 2.0, jack audio Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 20W

: 5.000 mAh con ricarica a 20W Dimensioni :165,22 x 75,73 x 9,14 mm

:165,22 x 75,73 x 9,14 mm Peso : 200 grammi

: 200 grammi OS: Android 11

Il nuovo Moto G30 è il fratello maggiore tra i due nuovi smartphone presentati oggi.

Ha un display Max Vision HD+ da 6,5″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz che rende ogni esperienza visiva ancora più immersiva e immediata. Lo storage interno è di 128GB espandibile utilizzando una scheda microSD. La RAM è invece di 6GB.

Il processore Qualcomm Snapdragon 662 garantisce un’ottimo compromesso tra performance e autonomia.

Ha un sistema di quattro fotocamere con la principale da 64 MP con tecnologia Quad Pixel. Troviamo poi un obiettivo ultra-grandangolare da 118º cattura un panorama quattro volte più ampio rispetto a un obiettivo standard da 78º.

Abbiamo poi una fotocamera Macro Vision dedicata che consente di avvicinarsi fino a quattro volte di più ai soggetti per scatti ultra-dettagliati. Grazie poi al sensore di profondità è possibile sfocare lo sfondo delle foto con intensità regolabile per ritratti dall’aspetto professionale e con la fotocamera frontale da 13 MP si possono scattare selfie a prova di Instagram di giorno o di notte.

La batteria da 5000 mAh di moto g30 offre fino a due giorni di autonomia con una singola

carica e supporta la ricarica rapida a 20W.

Motorola G10 Scheda tecnica

Schermo :6,5” HD+ (720 x 1.600 pixel, 269ppi, 20:9) IPS TFT LCD

:6,5” HD+ (720 x 1.600 pixel, 269ppi, 20:9) IPS TFT LCD CPU :Qualcomm Snapdragon 460 con GPU Adreno 610

:Qualcomm Snapdragon 460 con GPU Adreno 610 RAM : 4 GB

: 4 GB Memoria interna : 128 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB)

: 128 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : Principale :48 megapixel, f/1.7, Quad Pixel technology Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4 Depth : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 8 megapixel, f/2.2

: 8 megapixel, f/2.2 Connettività : hybrid dual SIM, LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, radioFM, GPS, USB-C 2.0, jack audio

: hybrid dual SIM, LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, radioFM, GPS, USB-C 2.0, jack audio Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 10W

: 5.000 mAh con ricarica a 10W Dimensioni :165,22 x 75,73 x 9,19 mm

:165,22 x 75,73 x 9,19 mm Peso : 200 grammi

: 200 grammi OS: Android 11

Nel Moto G10 troviamo un sistema Quad Camera da 48 MP anche qui con tecnologia Quad Pixel e supporto alla Visione Notturna. Completano il comparto un obiettivo ultra-grandangolare, la lente Macro Vision e il sensore di profondità.

La batteria da 5000 mAh offre fino a due giorni di autonomia con una singola ricarica mentre lo spazio interno è sempre da 128GB espandibile tramite microSD.

Al suo interno troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 460 affiancato da 4GB di RAM. Il display è un’unità Max Vision HD+ da 6,5″ conformato 20:9 e un rapporto schermo-corpo dell’85%. Moto G10 ha certificazione IP52, ovvero resiste agli schizzi, è dotato di lettore di impronte digitali e di tante modalità software per i suoi molteplici sensori.

A livello software troviamo Android con interfaccia My UX , mentre le Moto Experience arricchiscono l’esperienza d’uso dello smartphone, offrendo possibilità di personalizzazione avanzate.

My UX non interferisce con l’esperienza pura di Android; non sono, infatti, presenti skin

software inefficienti o app doppie. Android 11 migliora la gestione delle conversazioni nelle app di messaggistica, il controllo dei dispositivi collegati e la privacy dei dati e presenta funzioni di accessibilità migliorate, tra cui un accesso ai comandi vocali più veloce.

My UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli rapidi. Oltre ai gesti preferiti dai nostri utenti, come accendere la torcia con un semplice gesto a martello o avviare la fotocamera con una rotazione del polso, il nuovo swipe permette di dividere lo schermo in due e fare più cose contemporaneamente, come guardare un video e chattare con un amico nello stesso istante o lavorare su più fogli e documenti contemporaneamente.

Motorola Moto G30: Caratteristiche Tecniche

Come vedete non c’è un abisso tra i due Moto G:processore, RAM e fotocamera principalesono però differenze di non poco conto sull’esperienza complessiva, perché vanno ad interessare sia le prestazioni che le capacità fotografiche (anche se le modalità e la risoluzione dei video restano quelli indicati per Moto G10). Inoltre laricaricaè molto più rapida su Moto G30, dato che ha il doppio della potenza.









Data di Uscita e Prezzo

Moto G10 sarà disponibile in Italia da fine febbraio al prezzo di1 89,90€, nella colorazione Aurora Grey.

Motorola Moto G30 sarà disponibile in Italia sempre da fine febbraio al prezzo di listino di 239,90€, nel colore Phantom Black.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!