Blue Note Milano in partnership con HUAWEI Video darà vita a “Music Keeps us Together”, uno straordinario concerto gospel in duplice veste, dal vivo nel jazz club di via Borsieri e in diretta streaming in ben 62 Paesi nel mondo! Un modo unico e assolutamente speciale grazie al quale Blue Note Milano e HUAWEI Video desiderano portare i propri auguri per un felice e sereno 2022 in ogni angolo del pianeta.

Daniele Genovese, Direttore Generale di Blue Note Milano commenta:

“Music Keeps us Together è per noi un evento molto importante. L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato davvero molto complicato per il settore dello spettacolo in generale e della musica dal vivo in particolare: con questo concerto trasmesso in live streaming in 62 Paesi nel mondo vogliamo augurare a tutti un buon 2022, nella speranza che sia finalmente l’anno della ripresa e della ripartenza. Ringraziamo nuovamente HUAWEI Video per la partnership tecnologica e distributiva che ha sempre assicurato durante la trasmissione in streaming dei nostri concerti, anche in piena pandemia”.

Harlem Gospel Choir

Sul palco un grande classico natalizio, l’Harlem Gospel Choir, considerato uno dei migliori cori gospel al mondo. Il gruppo, ribattezzato “Angels in Harlem” dagli U2, è stato fondato nel 1986 da Allen Bailey ed è costituito da alcuni dei migliori cantanti e musicisti delle numerose Black Church in Harlem: dopo più di trent’anni continua a riscuotere successo in ogni angolo del pianeta, portando ovunque nel mondo una maggiore comprensione della cultura afro-americana e della musica ispirata chiamata Gospel così come si suona nella Black Church. Il repertorio che proporrà questo straordinario coro sarà come da tradizione dedicato al Natale e alle feste e comprenderà tutti i più famosi brani che hanno fatto la fortuna del genere gospel in tutto il mondo grazie alla loro innata capacità di infondere nel pubblico gioia e serenità.

Il concerto sarà disponibile gratuitamente sull’applicazione di HUAWEI Video e tramite questo link.

HUAWEI Video è l’app HUAWEI che offre un ricco catalogo di contenuti tra film, serie tv, documentari e molto altro. È possibile accedervi da smartphone, tablet o da entrambi i device connessi per un’esperienza più coinvolgente. Grazie al live streaming gli utenti, anche a chilometri di distanza, potranno immergersi nell’atmosfera del Blue Note di Milano, ancora più magica durante il periodo natalizio.

Dr. Jaime Gonzalo, Vice President of Huawei Mobile Services Europe commenta:

“Siamo molto contenti di confermare anche quest’anno la collaborazione con Blue Note Milano e condividere con gli utenti Huawei di tutto il mondo un momento di svago e gioia. È stato un anno ricco di innovazioni, sfide e progetti che continueranno ad accompagnarci nei prossimi mesi. Siamo convinti che la tecnologia debba migliorare la vita delle persone creando occasioni di socialità e scambio, grazie all’opportunità di essere connessi ovunque ci si trovi. Il nostro impegno è garantire, attraverso i nostri migliori prodotti, servizi che siano a portata di tutti in qualsiasi momento della vita, quando si lavora, si studia, si desidera divertirsi

È possibile accedere al Blue Note solo in possesso del Green Pass.

