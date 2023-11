Il Natale si avvicina a passo spedito e se state cercando alcune idee regalo tecnologiche allora ecco alcuni suggerimenti per quanto riguarda l’ecosistema ASUS.

ASUS ROG Phone 7

Se il tuo fratello è un appassionato di videogiochi che non perde occasione per divertirsi con i titoli più recenti, il regalo perfetto per lui è il ROG Phone 7, il telefono da gaming più potente e avanzato di Asus. Questo smartphone integra il processore Snapdragon 8 Gen 2 con supporto al ray-tracing, che garantisce una grafica spettacolare e fluida in ogni gioco. Il design è accattivante e originale, con una colorazione bicolore e un logo ROG retroilluminato. Il ROG Phone 7 è dotato di un sistema di raffreddamento GameCool 7 che mantiene le temperature ottimali anche sotto sforzo. Lo schermo AMOLED Samsung da 6,8 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una luminosità elevata, ideale per giocare anche all’aperto. La batteria da 6000 mAh1 assicura un’autonomia eccezionale e una ricarica rapida.

Prezzo consigliato:1.029,00€ Link al prodotto sul sito Asus

ASUS Zenbook S 13 OLED: il portatile più sottile al mondo

ASUS Zenbook S 13 OLED è il portatile ideale per la generazione Z, che richiede un dispositivo leggero, compatto e performante, ma anche sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Questo notebook ha uno spessore di soli 1 cm e un peso di appena 1 kg, ma non rinuncia alla potenza e alla precisione. Il processore Intel Core i7 di undicesima generazione e la scheda grafica integrata Intel Iris Xe offrono prestazioni elevate in ogni ambito, dallo studio al lavoro, dal gaming all’editing. Lo schermo OLED da 13,3 pollici offre una qualità d’immagine superiore, con colori vividi e contrasti elevati. ASUS Zenbook S 13 OLED è anche un prodotto ecologico, realizzato con materiali riciclati e certificato EPEAT Gold e Energy Star.



Prezzo consigliato:1.499,00 €Link al prodotto sul sito ASUS

ASUS ROG Ally

Per il tuo partner che ama viaggiare e non rinuncia al divertimento, ASUS ha creato la console portatile ROG Ally, un dispositivo rivoluzionario che combina la potenza di un PC con la praticità di una console. ROG Ally è basata su Windows 11 e permette di accedere a tutti i giochi e alle impostazioni di sistema tramite l’applicazione ROG Armoury Create SE. Il cuore di questa console è il processore Ryzen Z1 Extreme di AMD, che garantisce una potenza di altissimo livello in un formato compatto. ROG Ally offre tre modalità operative per bilanciare prestazioni e consumo energetico, dalla modalità Silent alla modalità Turbo. Il sistema di dissipazione Zero Gravity di ROG, basato su un design a doppia ventola, mantiene basse le temperature e la rumorosità, permettendo di giocare senza pause.

Il prodotto è disponibile nella versione AMD Z1 al prezzo di699 €Link al prodotto sito ASUS

Prezzo consigliato:799,00 €





Problemi di connessione? La risposta: ASUS ZenWiFi pro XT12

Se ami trascorrere le serate invernali sul divano, avvolto in una coperta, con una tazza di cioccolata calda e il telecomando in mano, sai bene quanto sia fastidioso quando il WiFi salta e interrompe la tua maratona di film natalizi. Per evitare questo inconveniente, ti consigliamo di regalarti lo ZenWiFi Pro, il nuovo modello di rete WiFi per tutta la casa di ASUS. Questo dispositivo migliora notevolmente la capacità della rete domestica, offrendo una copertura stabile e veloce in ogni angolo della casa. Lo ZenWiFi Pro si configura facilmente tramite l’applicazione dedicata e si controlla tramite Ok Google e Alexa Skills. Inoltre, supporta più dispositivi contemporaneamente, il regalo ideale per una famiglia super connessa.

Prezzo consigliato:429,00 €Link al prodotto sul sito ASUS

Il Natale per eccellenza: i regali rossi

Amanti del gaming e degli anime giapponesi, ASUS ROG (Republic Of Gamers) quest’anno ha pensato a voi! È arrivata la nuova collectionROG x Evangelion, con protagonisti EVA-02e Asuka, personaggi del celebre anime, e con il rosso come colore predominante. Mouse e tastiera sono un’accoppiata perfetta per un regalo di Natale agli amanti del gamer: il primo,ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Editionha un sensore ad altissima risoluzione, da 36.000 dp, mentre la tastieraROG Strix Scope RX EVA-02 Editionriproduce il tema rosso e arancione ispirato all’EVA.

Prezzo consigliato:ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Editionè disponibile a un prezzo di 159,90 €,ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition è disponibile a un prezzo di199,90 €.



ASUS Raikiri Pro

Per l’amico che non rinuncia alle sessioni di gioco quotidiane al pc, ASUS proponeRaikiri Pro, il primo controller per pc certificato Xbox.

La novità di casa ASUS sarà in grado di stupire gli amici e i familiari grazie al software Armoury Create che permetterà di personalizzare i controlli di base agli stili di gioco. Infatti, sono incluse diverse opzioni di personalizzazione, che consentono ai giocatori di rimappare i pulsanti, regolare le impostazioni del display OLED integrato, personalizzare anche l’aspetto grazie agli effetti di luce RGB, selezionare i profili del controller e impostare gli avvisi di batteria scarica per la modalità wireless.

Inoltre, con Armoury Crate è possibile modificare inoltre la forza delle vibrazioni del controller e le curve di risposta del joystick. Grazie al pad ASUS, l’amico gaming addicted potrà godersi le proprie ore di svago giocando ai migliori titoli sia su pc che su Xbox, grazie al cavo USB-C. Prezzo consigliato:169,00 € Link al prodotto sul sito ASUS





