Natale si sta avvicinando a passo veloce e per questo Samsung gioca d’anticipo proponendo alcune interessanti offerte tecnologiche per questo 25 Dicembre.

Samsung ha pensato a una selezione di prodotti che rispondono ai desideri che per tutto l’anno ci accompagnano e che ora possiamo far diventare realtà: da smartphone di ultima generazione, belli e performanti, a schede per conservare i ricordi, TV dalle qualità audio-video per esperienze immersive, ed elettrodomestici per rendere la casa ancora più bella e… pulita!

SMARTPHONE

Galaxy Z Flip5, il dispositivo tascabile per eccellenza progettato per una libera espressione di sé, offre un’esperienza pieghevole unica e piena di stile. La nuova Flex Window, attraverso i Widget disponibili, permette agli utenti di controllare App, visualizzare notifiche ed effettuare azioni semplicemente pizzicando lo schermo e passando agevolmente da una funzionalità all’altra.

Grazie alla sua forma e al suo design unico, Galaxy Z Flip5 offre anche l’esperienza di fotocamera più versatile in assoluto e consente di scattare selfie di alta qualità con la fotocamera posteriore, mentre con FlexCam gli utenti possono effettuare foto straordinarie e a mani libere da differenti angolazioni. Inoltre, Galaxy Z Flip5 aggiunge miglioramenti dell’IA alla potente esperienza fotografica: con le funzionalità Nightography migliorate, che ottimizzano le immagini e i video in presenza di luce ambientale, è possibile dare sfogo alla creatività anche in condizioni di scarsa luminosità.

Prezzo consigliato al pubblico: da €1.249

TABLET

Galaxy Tab S9 FE offre intrattenimento, creatività espressiva e produttività eccellente grazie al display da 10,9 pollici dotato di tecnologia Vision Booster, che migliora la visibilità negli ambienti esterni ottimizzando il colore e il contrasto, l’indice di protezione IP68 che garantisce la massima protezione durante gli spostamenti e una batteria ottimizzata. Non è mai stato così facile catturare idee e appunti come con l’esclusiva S Pen Galaxy inclusa, conservando appunti, schizzi, video e molto altro comodamente grazie a uno spazio di archiviazione doppio.

Creators digitali, imprenditori, studenti, artisti, gamer e tanti altri utenti potranno esplorare le proprie passioni e aumentare la produttività grazie alla maggiore velocità dei dispositivi e alle prestazioni ottimizzate. La serie Galaxy Tab S9 FE è disponibile in quattro colorazioni di tendenza: Mint, Silver, Gray e Lavender.

Prezzo consigliato al pubblico : da €549

WEARABLE

Galaxy Watch6eGalaxy Watch6 Classicsono gli smartwatch progettati per affiancare l’utente nell’acquisire abitudini di vita più sane in ogni momento della giornata . La serie Galaxy Watch6 affronta il tema della salute in modo olistico e racchiude prestazioni ottimizzate in un design raffinato, impreziosito dalla ghiera più sottile, dal display più ampio e luminoso e da un’interfaccia utente più interattiva . Entrambi i modelli possono essere personalizzati grazie a una maggiore scelta di quadranti e nuove proposte di cinturini.

Prezzo consigliato al pubblico: da €319

Con il loro design compatto ed ergonomico,Galaxy Buds FEsono progettati per offrire un’esperienza di ascolto mai provata prima. I bassi potenti creano un suono profondo e intenso, mentre le funzioni di cancellazione attiva del rumore (ANC) e amplificazione suono ambiente consentono un’esperienza audio ottimizzata.

Galaxy Buds FE vantano la maggiore durata della batteria di tutta la serie Buds, offrendo fino a 8,5 ore di riproduzione con gli auricolari e fino a 30 ore totali con l’ausilio della custodia di ricarica. Inoltre, sono progettati per garantire il massimo comfort anche durante l’uso prolungato e una vestibilità più personalizzata grazie a tre diverse misure degli auricolari e due misure delle alette.

Galaxy Buds FE sono disponibili in due diversi colori alla moda: Graphite e White.

Prezzo consigliato al pubblico: €109

SSD

Perfetta per gli appassionati di fotografia , l’SSD T9è progettata per mantenere foto e video al sicuro mentre si è in movimento, offrendo agli utenti velocità di trasferimento elevate e un ampio spazio di archiviazione, nonché l’affidabilità di cui hanno bisogno anche in viaggio.

T9 offre una velocità massima di lettura/scrittura sequenziale di 2.000 megabyte al secondo (MB/s) sull’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2, consentendo agli utenti di trasferire un video Full HD da 4 gigabyte (GB) in quasi due secondi e di completare trasferimenti veloci e ravvicinati tra loro. Le sue dimensioni compatte, simili a quelle di una carta di credito, consentono ai creator di portare con sé lo strumento adatto per custodire la propria creatività ovunque vadano, senza porre limite alla fantasia.

Prezzo consigliato al pubblico: da €169,99.

TVE AUDIO

The Freestyle 2ndGeneration

Samsung ha lanciato a livello globale in occasione di IFA2023ilThe Freestyle 2ndGeneration, un proiettore versatile e portatile che offre l’esperienza di un grande schermo ovunque, anche sul soffitto, garantendo massima flessibilità.

The Freestyle 2ndGeneration garantisceanchel’accesso completo a Samsung Gaming Hub, la piattaforma Samsung che raccoglie tutto il meglio del gaming, aggiornato con oltre 3000 titoli tra grandi classici e novità dei partner di streaming di Samsung. Per accedere al SamsungGaming Hub ènecessariauna connessioneaInternet eun controllercompatibile.

Prezzo al pubblico consigliato: 999€

The Frame4K

Acceso è un TV, spento è un quadro. Diverso dai tradizionali TV, grazie al suo design unico e sottile che richiama fortemente il concept di un quadro nel momento in cui è spento, il TV The Frame attraverso la funzione preinstallata Art Mode, si trasforma in un pezzo da galleria delle più incredibili collezioni d’arte del mondo. Grazie al Matte display e alla tecnologia QLED di Samsung, i colori originali delle opere d’arte sono valorizzati e i dettagli espressi in alta definizione. Dotato di vere e proprie cornici intercambiabili che conferiscono un design elegante e moderno, valorizza al meglio gli interni della stanza in perfetta armonia con qualsiasi arredo.

I TV Samsung The Frame potranno essere ulteriormente personalizzati con una collezione digitale di oltre 2.000 dipinti e fotografie d’arte delle più prestigiose istituzioni internazionali e presenti all’interno dell’Art Store, lapiattaforma d’arte su abbonamento di Samsung. Tra questi,lanuova selezione di artworkfirmataTOILETPAPER, 20 foto che rispecchiano a pieno l’universo colorato pop di TOILETPAPER fatto di immagini non convenzionali e surreali per trasformare la casa in una galleria d’arte contemporanea.

The Frame 4K è disponibile in sei formati, da 43” fino a 85”.

Prezzo al pubblico consigliato a partire da 829,00€ per il formato 43”.

Offerta per Samsung the frame non disponibile. Cercalo su Amazon

TVNeo QLED8K

La line-up 2023 di TV Neo QLED Samsungrisponde aidesideri di chi ama godere di veree proprieesperienzecinematografiche all’interno delle comode mura domestiche. Qualità dell’immagine e design mozzafiato sono integrati da connettività fluida e suono accattivante. La tecnologia Q-Symphony consente il funzionamento all’unisono degli altoparlanti della TV e delle soundbar compatibili, indirizzando in modo preciso gli effetti sonori per creare un’esperienza audio più immersiva.La qualità dell’immagine è affidata all’avanzato Processore Neural Quantum e con Quantum Mini LED garantisce al TV un’elaborazione a 14 bit, mentre la tecnologia di AI upscaling supporta funzioni come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro, per immagini ancora più tridimensionali e realistiche.Ilnuovo Auto HDR Remastering sfrutta il deep learning dell’intelligenza artificiale (AI) per analizzare ogni scena e applicare in tempo reale effetti High Dynamic Range (HDR) a contenuti di tipo Standard Dynamic Range (SDR), rendendoli più vividi, brillanti e quindi assolutamente immersivi.

I TV Neo QLED garantiscono anche l’accesso completo a Samsung Gaming Hub, la piattaforma Samsung che raccoglie tutto il meglio del gaming, aggiornato con oltre 3000 titoli tra grandi classici e novità dei partner di streaming di Samsung. Per accedere al SamsungGaming Hub ènecessariauna connessioneaInternet eun controllercompatibile.

La nuova gamma di prodotti premium riconferma Samsung leader senza pari nel settore dei TV da ben 17 anni.

Modelli, polliciaggi e prezziconsigliati:

QN900C 8K: 85”(8.999€) – 75”(6.499€) – 65”(4.499€)

QN800C 8K: 85”(6.999€) – 75”(4.499€) – 65”(2.799€)

Offerta per Samsung tv wn900c non disponibile. Cercalo su Amazon

SoundbarHW-Q990C

Quest’anno Samsung ha portato la sua gamma di soundbar a un livello superiore, grazie a coinvolgenti suoni cinematografici e funzionalità audio eccellenti che sapranno conquistare il cuore dei consumatori e degli appassionati di home theater.

Le soundbar Samsung, inclusa la linea top di gamma della serie Q, sono realizzate sapientemente e ottimizzate per una qualità audio potente e immersiva, e vantano una maggiore compatibilità con i TV e un design elegante e moderno. Funzionalità come SpaceFit Sound sono state elogiate da clienti e critici per la possibilità di calibrare i suoni in base alle proprietà acustiche di ogni spazio, per esperienze sonore su misura.

L’HW-Q990C di Samsung è la soundbar di punta della serie Q con un’eccezionale configurazione a 11.1.4 canali e audio Dolby Atmos, senza fili. La soundbar è dotata della nuovissima funzionalità Q-Symphony 3.0, che analizza ed elabora i canali e gli elementi audio, garantendo un suono perfettamente sincronizzato attraverso gli altoparlanti del TV e della soundbar. Include inoltre la funzione SpaceFit Sound Pro, che calibra i suoni adattandoli alle proprietà acustiche di ogni spazio, e Game Mode Pro, in grado di ottimizzare i suoni in base ai generi di gioco, per un maggiore realismo durante la riproduzione con Gaming Hub di Samsung.

Prezzo al pubblico consigliato: 1.059,00€

Soundbar-Ultra Slim S800B

Design ultra slim che si fonde perfettamente con il TV. Progettata per un’esperienza audio immersiva con un design elegante dotata di sistemaWireless Dolby Atmos, il primo dolby atmos connesso senza fili, stabilisce un nuovo standard per la categoria delle soundbar sottili; offre bassi potenti con formato compatto integrando la tecnologia passive radiator con il suo subwoofer. Grazie ai canali degli altoparlanti top-firing, la nuova soundbar ultrasottile trasmette un suono potente con una profondità di soli 1,6 pollici. La soundbar è dotata della nuovissima funzionalità Q-Symphony 3.0, che garantisce armonia perfetta tra TV e soundbar

Prezzo al pubblico consigliato: 459,00.

ELETTRODOMESTICI

Samsung BESPOKE Jet AI è ad oggi la più potente scopa elettrica senza filo Samsung con 280W di forza aspirante. È anche la scopa Samsung che offre la maggiore autonomia con due batterie per un totale di 160 minuti di pulizie senza interruzioni!Dotata di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI), attraverso la modalità AI Cleaning è in grado di riconoscere il tipo di pavimento per ottenere una pulizia ottimizzata e allo stesso tempo la massima efficienza della batteria. BESPOKE Jet AI è la prima scopa elettrica senza filo dotata di certificazione AI dall’UL Solutions, un’organizzazione leader e indipendente che si occupa di certificazioni di sicurezza.

L’esclusiva Clean Station integrata sfrutta la tecnologia Air Pulse per svuotare automaticamente il serbatoio evitando all’utente ogni contatto con la polvere e lo sporco. Il serbatoio, i filtri e i cicloni sono lavabili, in modo da assicurare igiene e piena efficienza della scopa nel tempo.

Prezzo promo consigliato: €999,00

Per chi preferisce l’autonomia del robot, c’èSamsung Jetbot AI+conIntelligenza Artificiale. Con Processore Intel, la tecnologiaJet AI Object Recognitionidentifica e classifica diversi tipi di oggetti e arredi[1], e ne mappa la posizione. Jetbot pulisce a fondo andando intorno agli oggetti, tiene una distanza di sicurezza da quelli più fragili ed evita i pericoli[2]per una pulizia sicura ed efficiente. Un sensore LiDAR rileva la distanza dagli oggetti e dalle pareti e traccia un percorso che permette al robot di muoversi con precisione, un sensore 3D riconosce la differenza fra gli oggetti, rilevando anche quelli più piccoli e riconoscendo la planimetria della stanza per effettuare le manovre agevolmente. Il digital inverter avanzato di Jetbot AI+ massimizza la forza aspirante da30W del sistema Jet Cyclone, catturando sia la polvere presente nell’aria che lo sporco sul pavimento.

Quando la sessione di pulizia è terminata, Jetbot AI+ torna autonomamente alla sua Clean Station integrata nella stazione di ricarica, che consente di rimuovere la polvere dal serbatoio grazie alla tecnologia Air Pulse. Collegandosi allo smartphone, attraverso l’app Samsung SmartThings , Jetbot AI+ permette di controllare il robot aspirapolvere a distanza per pianificare una pulizia o per impostare le zone vietate sulla mappa della casa. Jetbot AI+ è inoltre dotato di telecamera, è quindi possibile connettersi tramite smartphone quando si è lontani, per tenere d’occhio la propria casa ed eventuali animali domestici.

Prezzo promo consigliato: €899,00

In cucina Samsung propone un tocco di colore con ilmicroonde Samsung Bespoke. Grazie al pannello di controllo Glass Touch, il microonde Samsung presenta solo i 6 pulsanti essenziali. Il look in vetro si integra perfettamente con il frontale del forno e la porta, creando un elegante aspetto minimalista. Dotato della funzione Frittura ad aria con funzione Auto Cook offre varie opzioni per le pietanze preparate con maggior frequenza. Quick Defrost scongela rapidamente ed automaticamente i 5 alimenti più comuni (carne, pollame, pesce, verdura e pane) preservandone le sostanze nutritive. E con la funzione Home Dessert basta un tocco per preparare una vasta selezione di dolci. Capacità: 23 litri.

Prezzo promo consigliato: €189,00

