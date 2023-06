Nima Benati, una rinomata fotografa a livello mondiale, si conferma anche nel 2023 come madrina del marchio HONOR grazie alla realizzazione della campagna fotografica del progetto “Unleash the Power of Magic”, che ha come protagonista il top di gamma HONOR Magic5 Pro.

La campagna si ispira al movimento, all’arte e alla danza, con l’impiego di ballerini professionisti che hanno creato una coreografia appositamente pensata per mettere alla prova la fotocamera HONOR Magic5 Pro. Grazie alla straordinaria tripla fotocamera con sistema AI HONOR FALCON di HONOR Magic5 Pro e alla maestria della fotografa Nima Benati, gli scatti trasmettono perfettamente il senso di movimento e la precisione della fotocamera dello smartphone.

Le fotografie realizzate con HONOR Magic5 Pro esprimono forza, movimento e precisione, testimonianza della qualità della fotocamera integrata in un dispositivo all’avanguardia. Analizzando gli scatti, si può notare come i ballerini sembrino fluttuare nello spazio, leggeri e armonici, grazie alle funzionalità dello smartphone e alla sua fotocamera che hanno catturato perfettamente il movimento.

Uno degli aspetti più affascinanti di HONOR Magic5 Pro è l’esclusiva disposizione delle fotocamere. Ispirandosi alla prima immagine del buco nero al centro della nostra galassia, HONOR ha posizionato le tre fotocamere secondo uno schema triangolare equilatero chiamato Star Wheel Triple Camera. Questo design innovativo semplifica l’iconico design della fotocamera “Eye of Muse” e conferisce al dispositivo un’estetica minimalista di grande bellezza.

Questa disposizione della fotocamera va oltre una semplice scelta di design, rappresentando anche la firma di HONOR e l’ambizione di liberare il potere delle immagini attraverso l’innovazione tecnologica. Il design della tripla fotocamera Star Wheel offre agli utenti un’esperienza fotografica di alta qualità, mantenendo allo stesso tempo un aspetto elegante e raffinato.

La fotografa Nima Benati ha risposto a delle domande per approfondire il progetto, mettendo in luce le caratteristiche del telefono e le potenzialità della fotocamera:

Quali sono state le fonti di ispirazione per realizzare questi scatti e quali sfide hai affrontato?

Quando mi è stata presentata la possibilità di creare degli scatti volti a mostrare la capacità della camera di HONOR Magic5 Pro, in grado di catturare perfettamente un soggetto in movimento, ho subito pensato a come avrei voluto scattare dei ballerini sospesi a mezz’aria, in una sorta di caduta infinita.

Le immagini appaiono leggere, senza sforzo, quasi in assenza di gravità, eppure per realizzare quei movimenti le sfide ci sono state eccome: dei ballerini professionisti capaci di saltare con forza rimanendo eleganti e rilassati in viso supportati dalla spinta di un enorme trampolino elastico fuori campo!

HONOR Magic5 Pro è il vero protagonista di questa campagna, non solo come soggetto rappresentato, ma anche come device utilizzato per la realizzazione degli scatti. Che cosa ti ha colpito di questo smartphone?

La capacità di personalizzare completamente la ripresa, utilizzando il device esattamente come la mia macchina fotografica: tempi, diaframma e iso. Il risultato parla da solo, le immagini scattate con il device sono piene di profondità, le sfumature, i contrasti e il ritocco di postproduzione risulta assolutamente non invasivo.

Che impressioni hai avuto della Tripla camera principale con sistema AI HONOR FALCON? In che modo hai sfruttato le sue potenzialità per immortalare i soggetti in movimento?

il sistema è perfetto per chi non è un fotografo professionista perché lascia tutto il lavoro al device: devi solo puntare il tuo soggetto e HONOR fa il resto! Io personalmente ho scelto comunque di scattare utilizzando le impostazioni manuali perché volevo ottenere l’effetto più fedele possibile alla controparte delle immagini scattate con macchina fotografica professionale per dimostrare quanto potevano essere effettivamente simili i risultati!

Quali consigli daresti a un/una fotografo/a alle prime armi che vuole iniziare a scattare utilizzando uno smartphone?

Come dicevo prima, di utilizzarlo in modalità manuale andando a sfruttare la possibilità di impostare tempi diaframma e iso per adattarsi alle necessità di scatto e luce. Si può imparare inizialmente a padroneggiare la tecnica così, per poi traslare queste informazioni su una macchina fotografica.

