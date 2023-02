OnePlus ha da poco lanciato sul mercato il flagship 2023, il OnePlus 11, disponibile nei prossimi giorni nel nostro Paese ad un prezzo davvero interessante, soprattutto per le tecnologie implementate. Il nuovo smartphone della casa cinese porta in dote il nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, supportato da altre specifiche di primo livello, nonché un ottimo supporto software ( 4 anni di major release e 5 anni di patch di sicurezza ).

OnePlus 11 – Ritorno alla filosofia del passato

OnePlus 11 possiede un ampio display AMOLED QuadHD+ da 6,7 pollici, prodotto da Samsung, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus. Possiede un refresh rate adattivo 1-120Hz e si spinge fino ai 1.300 nits di luminosità di picco. In Italia viene proposto in due tagli di memoria: 8/128GB e 16/256GB. OnePlus 11 è curato nei minimi dettagli: vetro ed alluminio al posteriore, e proprio sul retro è interrotto da un grande oblò che cela al proprio interno tre sensori, ingegnerizzati insieme ad Hasselblad.

La camera principale è da 50MP, stabilizzata otticamente, mentre la ultra-grandangolare è da 48MP. Chiude il terzetto il sensore con zoom ottico 2x da 32MP. La casa cinese, in fase di presentazione, ha posto l’accento sulle capacità fotografiche dello smartphone, in particolare sulla tecnologia TurboRAW, in grado di selezionare gli scatti migliori per comporre un fotogramma sorprendente.

Spazio alle fotografie di qualità

OnePlus 11 adotta un nuovo motore aptico, chiamato “Bionic“, in grado di migliorare in maniera esponenziale il feedback avvertito dall’utente durante l’interazione con lo smartphone. Elogiamo il ritorno dell’iconico Alert Slider, richiesto a gran voce dagli appassionati del marchio.

Riguardo al nuovo SoC, OnePlus non ha avuto dubbi sulla bontà della soluzione, in grado di supportare il Ray Tracing, tecnologia apprezzata fino ad ora solo sui PC gaming. La casa cinese ha anche posto l’accento sulla RAM-Vita, basata sull’intelligenza artificiale ed in grado di gestire il Multitasking in maniera intelligente, ottimizzando le prestazioni.

OnePlus è dotato di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVooC a 100W (tramite trasformatore inserito all’interno della confezione di vendita). Per ricarica completamente il nuovo flagship occorrono solo 25 minuti. Ben fatto OnePlus!

Di seguito la scheda tecnica di OnePlus 11:

Dimensioni: 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

x x Peso: 205 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore) e alluminio (frame laterale)

(anteriore e posteriore) e (frame laterale) Display: AMOLED LTPO 3.0 da 6,7” QHD+ (1440 x 3216 pixel, in 20,1:9) curvo ai bordi Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 800 nit Luminosità di picco: 1300 nit (HDR) HDR 10+ , Dolby Vision Protezione: Gorilla Glass Victus

da (1440 x 3216 pixel, in 20,1:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740 e modem Snapdragon X70

(4 nm) con CPU octa-core e GPU e modem Memoria RAM: 8 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1) o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED, co-ingegnerizzata con Hasselblad Sensore principale (Sony IMX890) da 50 MP (f/1.8) con PDAF, OIS e EIS Sensore tele (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.0) con PDAF e zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX581) da 48 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 115° Registrazione video: 8K a 24 fps o 4K a 30 o 60 fps

con flash LED, co-ingegnerizzata con Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Sony IMX471) da 16 MP (f/2.45) a FF con EIS

(f/2.45) a FF con EIS Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

(due Nano-SIM), (SA + NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 , GPS dual band (L1+L5), NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ax/be), , (L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola , luce ambientale

, , , , Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo:OxygenOS 13basata suAndroid 13

OnePlus 11 è già disponibile al preordine e sarà disponibile, a partire dal 18 febbraio, in due colorazioni ( Eternal Green e Titan Black). I prezzi sono i seguenti:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 849,00 euro

al prezzo di Configurazione16+256 GBal prezzo di919,00 euro

