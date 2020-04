Il 14 aprile è ormai vicino. Aspettarlo nella situazione attuale, quando tutti sono rinchiusi in casa e le giornate si assomigliano tra loro, non è affatto semplice. In ogni caso, il tempo che manca alla presentazione della nuova lineup di OnePlus, OnePlus Z, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, viene riempito da indiscrezioni sui nuovi modelli in maniera più o meno ufficiale. Oggi ci concentriamo su due notizie davvero interessanti:

Valutazione da record di DisplayMate del pannello del OnePlus 8 e 8 Pro

del pannello del OnePlus 8 e 8 Pro Probabile lancio di un modello di cuffie true wireless, chiamate OnePlus Bullets Wireless Z

OnePlus 8 – Lo smartphone che punta a battere i record

Negli ultimi anni OnePlus sta puntando molto sul display, sulla qualità dei pannelli AMOLED installati all’interno dei flagship. Il 2020, secondo DisplayMate, sarà la consacrazione definitiva per l’azienda americana per quanto concerne questo elemento così importante su uno smartphone.

Il web è ormai certo del fatto che la famiglia OnePlus 8 monterà un display AMOLED con refresh rate a 120Hz. La stessa casa cinese è stata felice di riportare la valutazione che il sito DisplayMate ha dato al pannello anteriore: valore A+, con l’importante vittoria di alcuni titoli di “Best Smartphone Display Award“.

Nello specifico, il pannello di OnePlus 8 e 8 Pro ha uguagliato e superato più di dieci Smartphone Display Performance Record in categorie importanti, come ad esempio la precisione dei colori, la luminosità ed altre. Addirittura, quattro parametri sono stati definiti come indistinguibili dalla perfezione (Visually Indistinguishable from Perfect).

Oltre alla bontà del pannello, merita attenzione la tecnologia sviluppata dall’azienda per potenziare la qualità dei contenuti riprodotti sui nuovi smartphone. Parliamo, nello specifico, della tecnologia MEMC (Motion Estimation And Motion Compensation), che permette di mostrare a 120Hz contenuti che non sono stati registrati ad un frame rate così elevato, permettendo al display di esprimere tutte le potenzialità di cui è dotato.

OnePlus 8 riprodurrà tutti i contenuti a 120Hz

Tutto questo è reso possibile da un chip e da un algoritmo dedicato, i quali lavoreranno già da subito con applicazioni di terze parti che hanno sposato l’implementazione tecnologica di OnePlus. Parliamo di servizi importantissimi come Netflix ed Amazon Prime, Youtube e VLC, per la felicità degli utenti.

OnePlus Bullets Wireless Z – Le prime vere true wireless dell’azienda

L’idea che OnePlus, il 14 aprile, possa lanciare un nuovo modello di cuffie, questa volta true wireless, alletta molto i fan e gli appassionati di tecnologia. Fino ad oggi la casa cinese ha progettato cuffie connesse allo smartphone tramite Bluetooth, ma le due cuffie sono sempre state collegate tra loro tramite un filo.

Il leaker Ishan Agarwal ha parlato di una novità importante quest’anno. Le nuove cuffie di OnePlus si chiameranno Bullets Wireless Z e saranno completamente senza fili. Purtroppo non si hanno molte altre informazioni. Si ipotizza che la custodia possa supportare la ricarica wireless, in modo da sfruttare la ricarica inversa dei nuovi OnePlus 8.

Bonus Sfondo OnePlus 8

Concludiamo l’articolo con un piccolo regalo per tutti voi. In realtà, lo sfondo che vedete, è stato fornito dallo stesso leaker Ishan Agarwal, che con un tweet lo ha reso disponibile al download. Sembrerebbe che il wallpaper sia ufficiale e comporrà il set di sfondi ufficiali che troveremo all’interno della nuova serie OnePlus 8. Never Settle recita il wallpaper a tinte chiare, il famoso motto dell’azienda.

Chiunque voglia scaricarlo a risoluzione completa, può cliccare questo link.

Nel tempo che ci separa al 14 aprile, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per capire quale dispositivo della famiglia OnePlus merita di essere acquistato.

