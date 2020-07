OnePlus 8T esce allo scoperto con le prime potenti specifiche

OnePlus Nord è oramai sul mercato e adesso tutte le attenzioni si sono spostate sul fratello maggiore, il One Plus 8T che presto arriverà sul mercato.

Il prossimo top di gamma dell’azienda cinese dovrebbe arrivare come consuetudine in autunno e potrebbe essere il primo smartphone con Android 11 a bordo.

La prima segnalazione è l’apparizione di un benchmark di One Plus 8T su Geekbench, identificato dal codice KB2001 ed equipaggiato con chipset Snapdragon 865+. Probabilmente si tratta proprio del prossimo OnePlus 8T, anche se ancora non ci sono tutti gli elementi confermarlo visto che i benchmark sono spesso poco affidabili.

Ad ogni modo il punteggio registrato sulla piattaforma (come potete vedere dalla schermata qui sotto) è di 912 in modalità single-core e di 3.288 in multi-core. In realtà si tratta di valori che non fanno gridare al miracolo, sopratutto paragonati agli attuali Op8 ma comunque è ancora presto per decretarlo.

Infatti come vediamo il chipset è il Qualcomm Snapdragon 865+ coadiuvato da 8 GB di RAM. Dispone di Android 11, probabilmente una Beta interna che la società sta già testando per cucirla addosso alla Oxygen OS. Se la matematica non è un opinione, nel mese di ottobre saranno svelate le nuove proposte OnePlus 8T e OnePlus 8T Pro.

Non abbiamo idea di che sembianze avranno ma ci aspettiamo un design in linea con quello dell’aattuale top gamma.