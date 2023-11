OnePlus compie dieci anni e si prepara a lanciare il suo nuovo top di gamma Il 4 dicembre, in occasione del decimo anniversario della sua fondazione, OnePlus terrà un evento speciale in Cina, a cui parteciperà il CEO Pete Lau. L’azienda, nata nel 2013 come una start up indipendente da Oppo, si è fatta conoscere per la sua filosofia di offrire smartphone potenti e di qualità a prezzi competitivi, sfidando i giganti del settore. Il primo modello, il OnePlus One, fu un successo clamoroso, grazie al suo rapporto qualità-prezzo e al suo sistema operativo basato su Android, CyanogenMod. OnePlus continuò a crescere con i successivi OnePlus 3 e 3T, che confermarono la sua reputazione di “flagship killer”.

Tuttavia, negli anni successivi, OnePlus dovette affrontare nuove sfide e cambiamenti. La start up si trasformò in un’azienda più strutturata e consolidata, migliorando la qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi, ma anche aumentando i prezzi di vendita. OnePlus si avvicinò nuovamente a Oppo, con cui condivide parte della produzione e della distribuzione, e perse uno dei suoi fondatori, Carl Pei, che lasciò l’azienda nel 2020 per creare Nothing, una nuova realtà nel campo della tecnologia. OnePlus, inoltre, si cimentò in progetti più ambiziosi e innovativi, come i dispositivi pieghevoli, che richiedono maggiori investimenti e competenze.

One Plus 12 – Presunta scheda tecnica

display: OLED LTPO da 6,82 pollici, risoluzione 3.168 x 1.440 pixel, frequenza di aggiornamento massima 120 Hz, PWM dimming 2.160 Hz, luminosità massima 2.600 nit, BOE “Oriental Screen”

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

memorie: fino a 24 GB di RAM e fino a 256 GB di archiviazione, 12+256 GB taglio base

fotocamere, posteriori by Hasselblad:

50 MP principale grandangolo Sony Lyt-808

48 MP ultra grandangolare (FOV 114°) Sony IMX581, sensore 1/2″, 14 mm equivalenti, f/2,2

64 MP zoom a periscopio (FOV 33°) OV64B, sensore 1/2″, 70 mm equivalenti, f/2,5, OIS

32 MP frontale

interfaccia utente: OxygenOS 14 basata su Android 14

connettività: 5G

batteria: 5.400 mAh, ricarica rapida cablata 100 watt, wireless 50 watt.

Ora, OnePlus si appresta a celebrare il suo decimo anniversario con un evento che si preannuncia ricco di novità. Secondo le indiscrezioni, infatti, l’azienda presenterà il suo nuovo smartphone di punta, il OnePlus 12, che sarà accompagnato dalla versione cinese, chiamata Ace 3. Si tratta di due modelli che dovrebbero rappresentare il meglio della tecnologia OnePlus, con un design elegante e raffinato, un display di alta qualità realizzato con BOE, una delle maggiori aziende cinesi nel settore dei pannelli OLED, e una fotocamera potente e versatile. OnePlus 12 e Ace 3 saranno i primi smartphone a utilizzare il nuovo processore Snapdragon 898, che promette prestazioni eccezionali e un consumo energetico ottimizzato.

L’evento del 4 dicembre potrebbe riservare anche altre sorprese, come il lancio del secondo smartwatch di OnePlus, il Watch 2, che dovrebbe essere dotato di un sistema operativo basato su Wear OS e di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. OnePlus, inoltre, potrebbe svelare alcuni dettagli sul suo progetto di smartphone pieghevole, che secondo alcune voci sarebbe in fase di sviluppo e potrebbe arrivare sul mercato nel 2024.

OnePlus, dunque, si prepara a festeggiare i suoi dieci anni di storia con uno sguardo al futuro, mostrando la sua capacità di innovare e di offrire prodotti di qualità ai suoi utenti. L’evento del 4 dicembre sarà trasmesso in diretta sui canali social e sul sito ufficiale di OnePlus, e sarà l’occasione per scoprire tutte le novità che l’azienda ha in serbo per il 2024 e oltre.

