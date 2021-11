Da pochi giorni OnePlus ha annunciato l’esclusiva versione OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition – un edizione completamente personalizzata per celebrare una delle più grandi icone del gioco di tutti i tempi.

Si tratta di una versione completamente brandizzata che si illumina anche al buio! Inoltre sarà possibile partecipare per provare a vincerne un’unità tramite un concorso dedicato.

One Plus X Pac Man

Per darvi un’idea del modello: colore, materiale e finitura saranno personalizzati a tema PAC-MAN: la cover del dispositivo potrà letteralmente brillare al buio, rivelando il leggendario labirinto del gioco.

Anche lato software, il telefono sarà completamente personalizzato: non solo UI customizzata e reference a PAC-MAN ogni dove, ma anche giochi, sfide e contenuti esclusivi, alcuni dei quali nascosti nelle feature del telefono.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sarà venduto solo nella variante da 12GB di RAM e 256GB di storage per 529€.

Per aggiudicarsi un modello di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, basta andare sul sito dedicato e giocare a PAC-MAN.

L’iniziativa è valida da lunedì 8 novembre a mercoledì 10 novembre:

3 vincitori selezionati che riceveranno un OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition e un paio di OnePlus Buds Z;

Vincitori selezionati che otterranno buoni di accesso anticipato, che permetteranno loro di acquistare in anticipo il OnePlus Nord 2, insieme a un paio di OnePlus Buds Z in omaggio con il loro ordine.

Davenerdì 12 novembre a lunedì 15 novembre:

I vincitori selezionati riceveranno un voucher che permetterà loro di richiedere un paio di OnePlus Buds Z gratis se ordinano il nuovo smartphone quando sarà in vendita.

Per giocare a Pac-Man e vincere uno smartphone, potete visitare ilsito ufficiale.

Ci sono in palio tre telefoni, con anche OnePlus Buds Z in omaggio: chi farà i punteggi migliori si aggiudicherà il premio. Oltre ai telefoni, sono previste tantissimi codici di accesso anticipato, Buds Z in omaggio e altro ancora.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!