OnePlus ha presentato oggi il OnePlus Nord 3 5G, un nuovo smartphone di fascia media che offre agli utenti tutto ciò che desiderano dal proprio dispositivo. Attualmente disponibile per il pre-ordine, il OnePlus Nord 3 5G sarà in vendita a partire dal 12 luglio, con un prezzo consigliato di €449.

Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus dichiara:

“La gamma di prodotti OnePlus Nord combina caratteristiche di alto livello con prezzi sempre competitivi. Siamo entusiasti di offrire alle persone un’esperienza all’avanguardia con il OnePlus Nord 3 5G”, Con prestazioni rapide e fluide, un design elegante, un prezzo interessante e funzioni avanzate del software, il OnePlus Nord 3 5G conferma il nostro impegno nel fornire agli utenti la migliore esperienza possibile.”

Prestazioni Veloci e Design Elegante

Il OnePlus Nord 3 5G è stato progettato per essere eccezionale in ogni situazione, a partire dal suo design iconico e accattivante. Dotato della certificazione IP54, il dispositivo presenta un display Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici con un refresh rate di 120Hz. Con una risoluzione di 450 ppi e una luminosità di picco fino a 1450 nits, il OnePlus Nord 3 5G offre un’immagine incredibilmente nitida e dettagliata, indipendentemente da ciò che si sta guardando. Inoltre, lo schermo ha i bordi più sottili mai visti su un dispositivo di fascia media, con uno spessore di soli 1,46 mm sui lati e di 2,31 mm nella parte inferiore. Questo rapporto schermo-corpo del 93,5% offre un’esperienza visiva completamente immersiva.

Con uno spessore di soli 8,15 mm, il OnePlus Nord 3 5G presenta l’iconico Alert Slider sui lati e due altoparlanti stereo con Driver Dirac, nonché le certificazioni Hi-Res Audio e Dolby Atmos, offrendo un suono coinvolgente che si combina perfettamente con le immagini sullo schermo.

Sul retro, il OnePlus Nord 3 è dotato di una fotocamera di qualità flagship, inserita in un design elegante disponibile in due varianti di colore. La prima, Misty Green, ha una superficie liscia al tatto e una texture di vetro lucido. La seconda, Tempest Gray, ha un aspetto opaco e testurizzato ma offre comunque una sensazione piacevole al tatto.

Hardware di Livello Flagship

Il OnePlus Nord 3 5G offre prestazioni potenti grazie al chipset MediaTek Dimensity 9000 octa-core a 4 nanometri. Questo chipset di nuova generazione migliora le prestazioni della CPU del 42,9% e quelle della GPU del 58,6% rispetto al OnePlus Nord 2T 5G, garantendo un’esperienza di gioco fluida e graficamente intensa. Inoltre, grazie alla combinazione della potenza ed efficienza energetica di MediaTek con il GPA Frame Rate Stabiliser e l’Engine HyperTouch di OnePlus, il OnePlus Nord 3 5G offre un’esperienza di gioco reattiva e senza ritardi. Il telefono è dotato di fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, che in combinazione con il software RAM-Vita di OnePlus consente al dispositivo di gestire fino a 44 app contemporaneamente in background.

Specifiche tecniche One Plus Nord 3

Dimensioni e peso: 162,0 x 75,1 x 8,15 mm , 193,5 grammi

x x , Display: Fluid AMOLED da 6,74″ con risoluzione 1240 x 2772 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate fino a SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM, LPPDR5X) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione, UFS 3.1)

o (RAM, LPPDR5X) e o (spazio di archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP)

(50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , IR , GPS , USB Type-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (ottico, sotto al display)

(ottico, sotto al display) Batteria: 5000 mAh (ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 80 W )

(ricarica rapida cablata SUPERVOOC a ) Sistema operativo:OxygenOS 13.1basata suAndroid 13

Il OnePlus Nord 3 5G è progettato per garantire un’esperienza duratura grazie alla gestione intelligente della batteria e alla tecnologia di ricarica SUPERVOOC. Il telefono è dotato di una batteria da 5000 mAh, oltre il 10% più grande rispetto al OnePlus Nord 2T 5G, e offre fino a 1600 cicli di ricarica grazie al sistema Battery Health Engine. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica SUPERVOOC da 80W, che permette di ricaricare completamente il telefono in soli 30 minuti. Grazie al chip di gestione della ricarica personalizzato e al sistema di raffreddamento innovativo, il OnePlus Nord 3 5G si ricarica velocemente e rimane sempre fresco durante l’uso.

Immagini Perfette in Ogni Situazione

Il OnePlus Nord 3 5G si conferma un dispositivo di alto livello nel campo della fotografia, combinando hardware e software già presenti nel flagship OnePlus 11 5G, lanciato all’inizio di quest’anno.

Il telefono è dotato di un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel, lo stesso utilizzato nel OnePlus 11 5G, che permette di catturare immagini ad alta risoluzione grazie allo stabilizzatore ottico d’immagine (OIS). Inoltre, il OnePlus Nord 3 5G utilizza algoritmi fotografici proprietari di OnePlus, come il TurboRAW Night, che consente di scattare foto mozzafiato anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie all’intelligenza artificiale, questo algoritmo combina istantaneamente diverse foto per ridurre il rumore, aumentare la luminosità e creare un’immagine vivida e dettagliata.

L’esperienza Fast and Smooth a Lungo Termine

Il OnePlus Nord 3 5G offre un’esperienza d’uso sempre veloce e fluida grazie al sistema operativo OxygenOS 13.1. Questo sistema riduce del 40% il consumo energetico delle applicazioni e velocizza del 15% l’installazione delle app rispetto alla versione precedente. Inoltre, il dispositivo riceverà tre importanti aggiornamenti del software Android e quattro anni completi di aggiornamenti di sicurezza. Ciò significa che il OnePlus Nord 3 5G manterrà le sue prestazioni eccellenti anche tra quattro anni, come confermato dalla certificazione TÜV SÜD 48-Month Fluency A.

Prezzo e Disponibilità

Il OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile nelle varianti Misty Green e Tempest Gray a partire dal 12 luglio, con una versione da 8+128GB al prezzo consigliato di 449 euro e una versione da 16+256GB a partire da 549 euro.

Inoltre, chi acquisterà il telefono durante l’offerta Early Bird nel mese di luglio potrà ottenere la versione da 16+256GB al prezzo promozionale di 499 euro. Questa promozione sarà disponibile in esclusiva su OnePlus.com dal 5 al 31 luglio.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!