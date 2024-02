OnePlus ha annunciato con grande entusiasmo l’apertura di un pop-up corner in Italia, il primo nel paese dal 2019. Questo evento speciale si terrà a Milano, presso Casa Gessi in Via Alessandro Manzoni 16A, e sarà aperto solo per un giorno, il 9 febbraio, dalle 19:00 alle 23:00.

Durante questo pop-up, la Community italiana di OnePlus avrà l’opportunità di esplorare gli ultimi dispositivi del marchio. Tra questi, spiccano gli smartphone di punta OnePlus 12 e OnePlus 12R, insieme agli auricolari TWS OnePlus Buds 3. Ma non è tutto: i partecipanti avranno anche la possibilità di incontrare personalmente i membri del team di OnePlus. Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe ha dichiarato:

“L’accoglienza riservata alla nuova serie OnePlus 12 dalla nostra Community in Europa è stata fantastica. Siamo quindi entusiasti di portare il nostro evento pop-up in Italia e di mostrare alla nostra community cosa rende i nostri modelli di punta del 10° anniversario così incredibilmente speciali. L’Italia è un mercato chiave per noi e non vediamo l’ora di incontrare ancora una volta di persona i consumatori italiani più affezionati“

Il pop-up sarà a Casa Gessi Milano, un vecchio cinema recentemente ristrutturato nel cuore del quartiere della moda di Milano. I membri della community potranno sperimentare alcune delle caratteristiche principali della serie OnePlus 12 in questo bellissimo spazio, che offrirà anche dimostrazione dal vivo del display AquaTouch che rimane reattivo anche quando è bagnato e molto altro. Inoltre, OnePlus offrirà alla Community rinfreschi, bevande e intrattenimento dal vivo.

La serie OnePlus 12 promette agli utenti un’esperienza senza precedenti. Con il chipset Snapdragon 8 Gen 3, il Trinity Engine, il display AMOLED Super Fluid ProXDR con risoluzione 2K e 120 Hz, la ricarica SUPERVOOC da 100 W, la ricarica wireless AIRVOOC da 50 W e un sistema di fotocamere Hasselblad di quarta generazione, questi dispositivi sono progettati per offrire prestazioni di altissimo livello. In particolare, il modello OnePlus 12R, dedicato agli appassionati di gaming, sarà disponibile nelle opzioni di colore Cool Blue e Iron Gray. Questo modello integra l’ultima versione di ColorOS, che migliora significativamente l’esperienza utente grazie a funzioni alimentate da tecnologie di IA generativa, come AIGC Remover, AI Summariser e Article Summariser.

In sintesi, OnePlus torna in Italia con un evento straordinario per celebrare il suo 10° anniversario, offrendo alla community un’esperienza diretta con i nuovi dispositivi e un’opportunità di connessione con gli appassionati della marca.

