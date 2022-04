OPPO annuncia l’arrivo della nuova versione di AI Outfit Watch Face 2.0, una funzionalità per OPPO Watch Free che permette di creare quadranti dinamici per il nostro dispositivo scattando una foto al nostro outfit ed estrapolandone i colori per creare la watchface perfetta.

Come funziona AI Outfit 2.0

AI Outfit Watch Face 2.0 promette di valorizzare con un tocco di originalità tutti gli outfit, grazie all’Intelligenza Artificiale, infatti, sarà possibile inquadrare ciò che si indossa ogni giorno e sarà poi Watch Free ad elaborare uno sfondo capace di fondersi con il look e renderlo unico nel suo genere.

Le Watch Face – potenzialmente infinite – potranno essere sostituite di volta in volta.

Con OPPO Watch Free sarà semplice creare un proprio stile distintivo e coerente, che integri alla perfezione ogni elemento dell’outfit – dal più basic a quello più elaborato – scegliendo ciò che meglio rappresenta l’energia del proprio look tra le innumerevoli proposte del dispositivo.

OPPO Watch Free, dunque, non è soltanto uno strumento per monitorare il sonno e tenere traccia dei propri allenamenti: con questo device OPPO strizza l’occhio a quanti riconoscono che ogni dettaglio sia capace di fare la differenza.

Per acquistare OPPO Watch Free e provare subito AI Outfit Watch Face 2.0 visita i migliori negozi di elettronica di consumo, Amazon e OPPO Store.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!