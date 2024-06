La prestigiosa conferenza CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), punto di riferimento globale nel campo della visione artificiale, si è conclusa la scorsa settimana a Seattle. OPPO, azienda leader nel settore degli smart device, ha segnato un’importante presenza con le sue ultime ricerche sull’IA, coprendo una vasta gamma di tematiche. I modelli flagship di OPPO, il Find X7 Ultra e la serie OPPO Reno12, sono stati esposti alla conferenza, evidenziando numerose funzionalità innovative basate sull’intelligenza artificiale. Grazie a questi contributi, OPPO continua a guidare il progresso globale e la democratizzazione degli smartphone AI.

OPPO Reno 12 Pro, tra i primi AI phone di OPPO

“OPPO si impegna nel CVPR ogni anno e quest’anno i nostri risultati sono particolarmente rilevanti”, ha dichiarato Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service in OPPO. “L’IA è sempre stata un’area di investimento cruciale per noi e la crescente tendenza degli smartphone AI ci consente di innovare nuovamente l’esperienza dei nostri utenti. Il CVPR offre una piattaforma eccellente per OPPO per discutere e scambiare idee con partner globali sui nostri ultimi progressi nella visione artificiale e in altri campi legati all’IA. Il nostro coinvolgimento nel CVPR sottolinea anche il forte impegno e la determinazione di OPPO nel campo degli smartphone AI.”

Contributi Significativi: OPPO in Prima Linea nella Ricerca sull’IA

Quest’anno, l’OPPO Research Institute e vari team di ricerca e sviluppo hanno ottenuto un notevole riconoscimento con 11 articoli selezionati per la presentazione al CVPR. Questi lavori coprono aree chiave come il restauro delle immagini, la generazione di avatar digitali, la segmentazione video, la rilevazione dinamica del movimento, la sintesi di immagini di scene dinamiche, il rilevamento di oggetti 3D multiview e il rendering 3D.

Tra le innovazioni presentate, UltrAvatar spicca come un metodo rivoluzionario per creare avatar virtuali 3D pilotabili, partendo da una singola immagine o da una riga di testo. Questo sistema utilizza modelli avanzati di estrazione del colore e di diffusione della texture, generando avatar virtuali con un realismo sorprendente, catturando ogni dettaglio della pelle del viso umano.

Un altro contributo di rilievo è il modello UniVS, il primo modello universale per la segmentazione video, capace di soddisfare diverse esigenze nel campo, dalla segmentazione di tutti gli oggetti di una categoria specifica alla segmentazione mirata basata su input testuali.

La sfida CVPR 2024 NTIRE RAIM (Restore Any Image Model), co-organizzata dal Y-Lab dell’OPPO Research Institute e dal Visual Computing Laboratory dell’Hong Kong Polytechnic University, ha visto la partecipazione di oltre 200 squadre da tutto il mondo. Il Team MiAlgo di OPPO ha conquistato il primo posto, dimostrando l’eccellenza dell’azienda nel restauro delle immagini.

Find X7 Ultra: Innovazione e Potenza al CVPR

Il Find X7 Ultra, smartphone AI di punta di OPPO, ha debuttato al CVPR suscitando grande interesse. Liang Jie, senior imaging algorithm engineer presso l’OPPO Research Institute’s Y-Lab, ha presentato una relazione sulle tecnologie di imaging di OPPO. Le capacità di imaging AI del Find X7 Ultra e le applicazioni innovative di AI generativa hanno affascinato sia la comunità accademica che quella industriale.

Dotato del sistema di fotografia computazionale OPPO HyperTone, il Find X7 Ultra è in grado di produrre foto eccezionali con un’impronta computazionale minima, trasformando ogni scatto in un capolavoro. La funzione OPPO AI Eraser, che permette di rimuovere elementi indesiderati da un’immagine con un solo clic, ha rivoluzionato l’editing fotografico, diventando una delle funzionalità più popolari con una media di 15 utilizzi al giorno per utente.

Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale negli Smartphone

OPPO ha istituito l’OPPO AI Center, destinando risorse significative al potenziamento delle capacità AI. Questo centro ha integrato e rafforzato la ricerca di OPPO, offrendo la migliore esperienza negli smartphone AI. La partecipazione di OPPO a conferenze internazionali come MWC, Google Cloud Next ’24 e Microsoft Build, sottolinea la sua volontà di collaborare globalmente per sviluppare gli smartphone AI.

A inizio giugno, OPPO ha annunciato la strategia per rendere gli smartphone AI accessibili a tutti, puntando a dotare circa 50 milioni di dispositivi con funzionalità di AI generativa entro la fine dell’anno, coprendo tutte le linee di smartphone OPPO. Questa mossa riflette l’impegno e la determinazione strategica di OPPO per l’integrazione dell’IA negli smartphone.

Le innovazioni di OPPO, combinate con le tecnologie avanzate di partner come Google, Microsoft e MediaTek, promuoveranno ulteriormente la missione di democratizzare l’uso dell’intelligenza artificiale negli smartphone a livello globale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!