In occasione della Giornata Mondiale delle api OPPO presenta una collezione di bracciali realizzata a mano da abbinare all’ultimissimo OPPO Watch Free, che vede come protagoniste api e fiori di perline, disponibile da oggi in esclusiva su OPPO Store.

La capsule collection GIÜRO X OPPO vuole contribuire alla protezione delle api e valorizzare il ruolo che la tecnologia può ricoprire nel mantenimento della biodiversità, OPPO ha preso parte al progetto di responsabilità sociale d’impresa “Pollinate the Planet” di 3Bee, adottando un alveare a distanza per un anno e dando vita all’Oasi di OPPO.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia afferma:

“Moda e tecnologia sono da sempre due mondi in grado di ispirare, per questo motivo abbiamo voluto lavorare ancora una volta alla realizzazione di una capsule collection che avesse al centro questo scopo, che poi è alla base anche del nostro progetto ‘Stories of Women powered by OPPO’. Abbiamo voluto dare voce a una giovane donna di talento, valorizzandone le creazioni e come la tecnologia può diventare un mezzo per coltivare una passione, veicolarla e aprire la strada a nuove tendenze; al tempo stesso abbiamo voluto sensibilizzare sull’importanza di salvaguardare l’ambiente e nello specifico delle specie in via di estinzione come le api, grazie anche alla partnership con 3Bee e all’adozione di un alveare da parte della nostra azienda”,

La collezione

“GIÜRO X OPPO” nasce come una collezione colorata, dai dettagli semplici, eleganti e dal duplice intento. Da un lato trasmettere quell’ispirazione che solo la natura è capace di generare, con il simbolo dell’ape come protagonista di ogni bracciale, a voler rappresentare la forza nascosta in ognuno di noi e la capacità di ritrovare un equilibrio nei momenti difficili. Dall’altro raccontare una storia di imprenditorialità femminile, inserendosi all’interno del progetto “Stories of Women powered by OPPO”, nato con l’obiettivo di dare spazio al lavoro di giovani donne, valorizzando le loro creazioni attraverso la tecnologia.

Non solo valorizzazione del talento quindi, ma una collaborazione in ottica sostenibile quella con Giulia Rossetti, ma anche quella con 3Bee, startup nata nel 2017 con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, che prende avvio proprio in occasione della Giornata Mondiale delle Api.

Responsabili di circa l’80% del cibo che consumiamo ogni giorno, le api sono al centro della lotta per la salvaguardia del pianeta, per questo OPPO, che da sempre riconosce il suo ruolo di responsabilità nei confronti della protezione dell’ambiente attraverso un approccio a lungo termine a favore della sostenibilità, ha deciso di impegnarsi in prima persona nella salvaguardia di questa specie a rischio estinzione, prendendo parte al progetto di responsabilità sociale d’impresa “Pollinate the Planet” di 3Bee, che permetterà la protezione di 300 mila api, l’impollinazione di 300 milioni di fiori e una produzione mellifera di 150 kg/anno. Un progetto questo che si inserisce in un percorso ad ampio respiro che l’azienda sta facendo per utilizzare la sua tecnologia e il potere del suo marchio per promuovere un futuro più green e attento alle esigenze del pianeta, dal lancio di nuovi sistemi volti a rendere i suoi device più durevoli e a dare una seconda vita ai suoi prodotti fino ad arrivare al miglioramento del design dei prodotti e a iniziative di sensibilizzazione.

La capsule collection GIÜRO X OPPO è disponibile a partire da oggi sull’e-commerce proprietario OPPO Store, in due varianti colore green e orange, rispettivamente per Watch Free Black e Watch Free Gold ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,99€.

