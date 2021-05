A Distanza di neanche 24 ore dalla presentazione del Google I/O dove sono state mostrate le novità di Google e Android ecco che OPPO annuncia che è disponibile da oggi la Beta 1 di Android 12 per il proprio smartphone flagship OPPO Find X3 Pro.

Oppo è quindi uno dei primi produttori ad aderire al “Android 12 Developer Preview Program” con una versione già scaricabile e installabile sul top gamma di Oppo anche se al momento è disponibile solo per gli sviluppatori dell’Australia, della Nuova Zelanda, di Singapore, della Cina continentale e di Taiwan e scaricabile dalla piattaforma open di OPPO a partire da oggi.

Se vi siete persi la Google I/O sappiate che Android 12 si concentrerà molto sulla personalizzazione della UI e UX oltre che sulla sicurezza, principi da sempre fondamentali anche per ColorOS.

Guardando in avanti verso un’era 5G più intelligente, OPPO e Android stanno collaborando per estendere le esperienze e i servizi mobili anche a nuovi utenti. Per consentire una migliore connettività intelligente, OPPO continuerà a lavorare con sviluppatori e partner a livello globale per esplorare un ecosistema aperto e integrato, creando un mondo più intelligente e connesso.

Andy Wu, Vice President e President of Software Engineering Business Unit commenta così l’impegno di Oppo con Android 12:

“Siamo lieti di continuare a essere uno dei partner di riferimento per Google, nel corso degli anni, abbiamo avuto una collaborazione di grande successo che ci ha permesso oggi di avere la nostra ColorOS basata sull’ultima versione di Android. Oggi abbiamo quasi 400 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo che utilizzano la ColorOS. Con Android 12, continueremo a offrire a sviluppatori e utenti un’esperienza migliore e

ancora più dinamica”

Oppo: la prima preview di Android 12

OPPO sta lavorando per rendere la propria interfaccia ColorOS un sistema sempre più intuitivo e che consenta maggiori personalizzazioni da parte degli utenti, soprattutto in termini di UI e UX.

Tra le novità della nuova Color OS troviamo diverse funzionalità personalizzate, tra cui “Three Finger Screenshot” e “FlexDrop”, utili per fornire un’esperienza d’uso più veloce e user- friendly a sviluppatori e utenti.

Android 12 è progettato per offrire agli utenti maggiore trasparenza e controllo consentendo di fornire solo la propria posizione approssimativa alle app, bloccare l’uso della fotocamera e del microfono nelle impostazioni rapide, bloccare le applicazioni inattive se non sono state utilizzate per oltre 90 giorni e molto altro ancora.

Attenzione però, perché la versione beta per sviluppatori di ColorOS non includerà ancora tutti gli aggiornamenti personalizzati.

Il sistema è stato migliorato anche nei dettagli dell’interfaccia utente, con nuove barre funzione e modalità operative aggiornate. Anche per gli appassionati di gaming ci sono delle novità: con Android 12, le app sono in grado di fornire audio-coupled haptic feedback attraverso le vibrazioni del telefono.

Attualmente disponibile per i developer dei mercati dell’Australia, della Nuova Zelanda, di Singapore, della Cina continentale e di Taiwan, il sistema è scaricabile dalla piattaforma open di OPPO a partire da oggi.

Questa è la prima versione in anteprima dedicata agli sviluppatori e destinata a eseguire test di compatibilità e sviluppo iniziale; per questi motivi, il sistema potrebbe includere alcuni bug che potrebbero influire sull’uso quotidiano. La versione dedicata agli utenti finali verrà rilasciata più avanti e speriamo che anche qui OPPO sia in prima fila con il rilascio ufficiale.





