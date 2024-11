Dopo diverse settimane di semi-conferme anche in vista del recente lancio in Cina ora è ufficiale: la serie Find X sta per tornare in Italia Il 21 novembre 2024. Questa data segnerà il debutto della tanto attesa serie Find X8, accompagnata dal nuovo sistema operativo ColorOS 15. In Italia sarà protagonista con un evento esclusivo a Milano, dove i riflettori saranno puntati sul top gamma della serie: il Find X8 Pro.

Le parole di Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO, non lasciano spazio a dubbi sulla portata dell’innovazione:

“Fino ad ora, gli smartphone flagship con fotocamere ultra-zoom, potenza, durata della batteria e strumenti AI sono stati penalizzati da design spessi e pesanti, ma la serie Find X8 cambia le regole del gioco. In particolare, OPPO Find X8 Pro porta lo zoom a un livello superiore, offrendo un’esperienza di altissima qualità senza ingombro. Unita all’esperienza smart e fluida di ColorOS 15, la serie Find X8 è destinata a segnare un entusiasmante cambiamento per l’industria degli smartphone”.

Un concentrato di innovazione in un design mozzafiato

Immaginate un display da 6,78 pollici che si fonde perfettamente con vetro curvo su entrambi i lati. Ora aggiungete una doppia fotocamera teleobiettivo periscopica, una prima assoluta nel mercato globale. Il tutto racchiuso in due elegantissime varianti cromatiche: l’enigmatico Space Black e il raffinato Pearl White, quest’ultimo impreziosito da un pattern perlescente che rende ogni dispositivo un pezzo unico.

A bordo di Find X8 Pro troveremo un setup 50 + 50 + 50 + 50 MP con Sony LYT-800 e OIS, ultra-grandangolare Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS. E con Lightning Snap, catturare sette scatti al secondo in qualità cristallina non è più un sogno.

Sotto il cofano, una batteria al silicio-carbonio da 5910mAh con una ricarica Super VOOC da 80W così come supporto wireless 50W che si sposa con il nuovissimo MediaTek Dimensity 9400 per garantire prestazioni al top che durano ben oltre una giornata e che sfruttano al meglio le potenzialità dell’IA di OPPO.

Il software non è da meno: ColorOS 15 si presenta come l’interfaccia completa, dove fluidità grafica e strumenti AI si fondono per un’esperienza utente senza precedenti.

OPPO Find X8 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,27 x 76,67 x 8,24/8,34 mm per un peso di 215 grammi

Certificazione IP68/IP69

Colorazioni Starry Black, Breeze Blue e Light White

Display Micro Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico

AMOLED a 10 bit da (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.910 mAh con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W

con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, sensore IR

comunicazione satellitare opzionale

opzionale Speaker stereo e motore di vibrazione X-Axis

Android 15 e ColorOS 15

Android 15 e ColorOS 15 Fotocamera posteriore da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS

(f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4)

Promo di lancio

OPPO festeggia questo lancio con il concorso LA NEWSLETTER OPPO TI PREMIA. Partecipare è semplicissimo:

Nuovi iscritti : basta iscriversi alla newsletter e completare il modulo di registrazione entro il 21 novembre 2024

: basta iscriversi alla newsletter e completare il modulo di registrazione entro il 21 novembre 2024 Già iscritti: attendere l’email con il link al modulo di partecipazione e compilarlo con i dati corrispondenti all’iscrizione originale

⏰ Deadline: 21 novembre 2024, ore 23:59:59

Per tutti i dettagli sul concorso: https://www.oppostore.it/pages/new-launch

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!