OPPO annuncia oggi la nascita del Research Institute Innovation Accelerator per supportare gli imprenditori e i professionisti della tecnologia nel dare vita a soluzioni innovative e creare insieme un futuro migliore, sulla base della brand proposition “Inspiration Ahead”.

L’Innovation Accelerator è un progetto organizzato dall’OPPO Research Institute in partnership con Microsoft for Startups e il programma mira a incoraggiare tutti gli innovatori tecnologici a risolvere alcuni dei problemi più urgenti che l’umanità deve affrontare.

Levin Liu, Vice President and Head of the OPPO Research Institute spiega:

“OPPO crede profondamente nell’idea di ‘Virtuous Innovation’ e nella ricerca costante di nuove tecnologie, impegnandoci a fare in modo che esse mettano le persone al primo posto. Attraverso la tecnologia, stiamo cercando di risolvere alcuni dei maggiori problemi che l’umanità si trova ad affrontare, per poter creare un mondo migliore per tutti. Considerando la gravità di alcuni problemi attuali, quali l’invecchiamento della popolazione, la scarsa salute pubblica e il divario digitale che aumentano di giorno in giorno, non potevamo fare affidamento solo sui nostri sforzi per fornire soluzioni efficaci. Abbiamo quindi avviato l’Innovation Accelerator per dare la possibilità agli innovatori che la pensano allo stesso modo di risolvere questi problemi insieme a noi, utilizzando la potenza della tecnologia.”

Incentrato sul tema “Virtuous Innovation”, attraverso questo programma OPPO è alla ricerca di progetti che possano svilupparsi all’interno di due ambiti principali: tecnologia accessibile e salute digitale. Le proposte presentate da diversi team o da singoli partecipanti verranno sottoposte a un processo di valutazione che porterà a selezionare fino a dieci proposte vincitrici. Queste ultime riceveranno una sovvenzione di 46.000 dollari ciascuna, nonché ulteriori opportunità di investimento, supporto tecnico, partnership commerciali e di ricerca e attività di promozione in occasione di eventi globali.

Sovvenzioni e supporto tecnico per aiutare i promettenti imprenditori a realizzare i loro progetti

L’Innovation Accelerator 2022 ha aperto le candidature online l’8 maggio 2022 e i vincitori saranno annunciati dopo tre mesi di valutazioni preliminari e il roadshow Demo Day. OPPO fornirà a tutti i team o ai singoli vincitori una sovvenzione finanziaria e un supporto per aiutarli a implementare e promuovere ulteriormente le loro idee. Ogni proposta vincente avrà diritto ai seguenti incentivi:

Circa 46.000 dollari in sovvenzioni;

Opportunità di partnership e di finanziamento;

Commercializzazione della proposta attraverso l’integrazione con i prodotti OPPO;

Pubblicità e visibilità in occasione di eventi tecnologici globali;

Supporto da parte del team di Ricerca e Sviluppo di OPPO, comprese opportunità di incontrare i professionisti del settore e presentare loro la propria idea.

Le proposte saranno valutate da una commissione di professionisti selezionati, che le sceglierà in base alla loro capacità di soddisfare quattro criteri chiave: fattibilità, innovazione e originalità, valore sociale e potenziale a lungo termine. OPPO ha inoltre riunito un comitato di valutazione composto da esperti, accademici e professionisti nel campo della tecnologia e dell’innovazione per aiutare a identificare le proposte ad alto potenziale, accelerandone lo sviluppo.

OPPO ha inoltre istituito un apposito premio per incoraggiare il pubblico a segnalare casi di innovazione eccellenti da sottoporre alla valutazione della commissione dell’Innovation Accelerator. I membri del pubblico possono inviare segnalazioni attraverso il sito web di OPPO durante la fase di candidatura, ricevendo un premio per ogni proposta di successo che supera le fasi di valutazione preliminare, Demo Day e scelta finale.

Inoltre, OPPO ha in programma tre roadshow internazionali a Hyderabad, in India, a Tel Aviv, in Israele, e negli Stati Uniti.

OPPO insieme a partner d’eccellenza per promuovere la proposition “Inspiration Ahead”

Dall’inizio del 2020, la pandemia ha sconvolto la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Allo stesso tempo, il rapido sviluppo della tecnologia sta lasciando indietro alcuni gruppi svantaggiati, creando di conseguenza nuove sfide per loro. OPPO, azienda che riconosce la propria responsabilità e i propri impegni nei confronti della società, anche attraverso la mission del brand “Technology for Mankind, Kindness for the World”, spera di affrontare questi problemi attraverso la tecnologia, contribuendo a portare maggiore benessere a un numero sempre crescente di persone.

OPPO è consapevole del fatto che il suo potere di cambiare il mondo, in quanto singola organizzazione, sia limitato. Attraverso l’Innovation Accelerator, infatti, cerca di mettersi in contatto con altri individui, team e organizzazioni affini per identificare e sviluppare soluzioni ad alto potenziale in modo che possano andare a beneficio di coloro che ne hanno più bisogno. OPPO intende trasformare l’Innovation Accelerator in una piattaforma a lungo termine che affronti i problemi pubblici più urgenti attirando le migliori soluzioni dalle menti più brillanti di tutto il mondo e consentendo a un maggior numero di persone di beneficiare di questa virtuosa innovazione.

Le candidature per l’OPPO Innovation Accelerator potranno essere inviate fino al 30 giugno 2022. Per presentare una proposta, segnalarla o avere maggiori informazioni sul programma, è possibile visitare il sito ufficiale dell’OPPO Innovation Accelerator a questo link.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!