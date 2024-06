Durante la conferenza di oggi ad Ibiza, OPPO ha svelato la nuova serie Reno 12 composta da Reno 12 Pro e Reno 12 5G che abbiamo visto nell’articolo di lancio dedicato. MA sul palco c’è stato il tempo anche di introdurre i nuovi prodotti dell’ecosistema OPPO a cominciare dalle cuffie true wireless Enco X3i, il modello Air Pro e anche il nuovo smartwatch OPPO Watch X. Vediamoli meglio insieme.

Cuffie TWS Enco X3i

Si tratta della terza generazione degli auricolari true wireless di punta – OPPO Enco X3i. Con un design coassiale integrato e doppi driver dinamici, gli auricolari OPPO Enco X3i sono stati progettati per offrire un audio ben bilanciato con standard Hi-Res.

Disponibili in due colorazioni, Electric Blue e Meteor Grey, gli auricolari OPPO Enco X3i combinano un rivestimento metallico con una finitura opaca per un’estetica snella ed elegante.

Presentano un design coassiale integrato con doppi driver dinamici, progettati per ridurre al minimo la distorsione e offrire un’esperienza audio bilanciata e immersiva. Grazie alla sinergia tra un woofer da 10,4 mm e un tweeter da 6 mm, gli auricolari coprono una gamma di frequenze da 15Hz a 40kHz, offrendo bassi potenti, acuti cristallini e voci nitide.

Grazie alla tecnologia Active Noise Cancellation ad alta frequenza e agli algoritmi proprietari di OPPO, questi auricolari offrono un’esperienza di ascolto personalizzata e una qualità audio di livello superiore. Tra le nuove funzionalità si trovano il controllo del volume touch, Golden Sound 2.0, OPPO Alive Audio, Bluetooth 5.3 e una maggiore durata della batteria, consolidando così gli OPPO Enco X3i come leader nel mercato TWS. La batteria garantisce fino a 10 ore di riproduzione no-stop.

La tecnologia Noise Cancellation Smart-Scene utilizza tre microfoni integrati per rilevare il rumore ambientale e applicare algoritmi che selezionano la modalità di cancellazione più adatta. La Transparency Mode consente di mantenere la consapevolezza dell’ambiente circostante pur fruendo di contenuti audio premium. Due algoritmi smart migliorano la cancellazione del rumore durante le chiamate e in presenza di vento forte, garantendo chiamate stabili e di alta qualità.

Vito Liu, Head of Audio Department di OPPO ha dichiarato:

“Il nostro principale obiettivo in un mercato in rapida crescita come quello delle TWS è sempre stato quello di offrire un audio di qualità professionale, una cancellazione intelligente del rumore e una personalizzazione dinamica del suono a un numero sempre maggiore di utenti. Con i nuovi auricolari OPPO Enco X3i, stiamo portando tecnologie di punta nella fascia media, permettendo a un pubblico ancora più ampio di godere di una qualità del suono premium sempre più immersiva.”

Il codec Bluetooth LHDC 5.0 garantisce una trasmissione audio di alta qualità e bassa latenza, qualificando gli auricolari OPPO Enco X3i come dispositivi Hi-Res Audio Wireless.

Disponibilità sul Mercato

Gli auricolari OPPO Enco X3i saranno disponibili a partire da oggi, 18 giugno, al prezzo consigliato di 129,99€ su OPPO Store e Amazon.

Promo Lancio

Fino al 21 luglio, esclusivamente su OPPO Store, gli iscritti alla newsletter riceveranno un voucher di 30€ per l’acquisto degli auricolari. Inoltre, OPPO Enco X3i sono acquistabili in bundle con OPPO Watch X al prezzo di 364,99€, sempre su OPPO Store fino al 21 luglio.

OPPO Enco Air4 Pro

Tra le caratteristiche principali degli OPPO Enco Air4 Pro troviamo un audio superiore, una lunga durata della batteria, una connettività senza interruzioni e un design elegante e robusto. Progettati per integrarsi perfettamente con la serie Reno12, le OPPO Enco Air4 Pro stabiliscono un nuovo standard nel loro segmento di prezzo grazie alla potente cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro sfruttano il Bluetooth 5.4 per garantire una connessione stabile e prestazioni anti-interferenza eccellenti, rendendoli ideali per gamer e streamer.

Gli OPPO Enco Air4 Pro presentano una custodia rotonda elegante e resistente alle impronte, disponibili in due colori: Moonlight White e Midnight Black. Con un peso di soli 4,4 grammi per auricolare, garantiscono il massimo comfort anche durante un uso prolungato. Progettati per essere il complemento perfetto della serie Reno12, questi auricolari combinano estetica e funzionalità per un’esperienza d’uso superiore.

Dotati di una struttura a tre microfoni a doppia uscita, questi auricolari offrono una cancellazione del rumore attiva a larga frequenza (Ultra-Wide Frequency Active Noise Cancellation) con una profondità di 49 dB e una copertura fino a 4000 Hz. Il design a tre microfoni riduce efficacemente il rumore del vento e altri suoni ambientali, garantendo chiamate chiare anche con venti fino a 20 km/h.

Il cuore delle capacità audio degli OPPO Enco Air4 Pro risiede nel driver extra large da 12,4 mm e nel codec Bluetooth LHDC 5.0 certificato Hi-Res Audio. Questi auricolari supportano una trasmissione ad altissima velocità, con un bit-rate fino a 1Mbps, una frequenza di campionamento fino a 96kHz e una profondità di bit fino a 24 bit, preservando i dettagli musicali più fini per un’esperienza di ascolto professionale. Il driver da 12,4 mm garantisce un aumento dell’89% dell’area di vibrazione rispetto ai driver standard da 9 mm, migliorando il flusso d’aria e offrendo una qualità del suono senza precedenti, soprattutto nelle basse frequenze. La performance audio è ulteriormente potenziata dall’Enco Master Equalizer, che consente di personalizzare l’esperienza audio in base ai propri gusti.

Esperienza audio personalizzata

Gli auricolari offrono diverse opzioni personalizzabili di cancellazione del rumore. La funzione Smart Scene Noise Cancellation rileva il rumore di fondo in tempo reale e adatta la cancellazione del suono attraverso algoritmi smart. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore utilizza algoritmi proprietari per creare una curva di cancellazione su misura per la forma del canale uditivo di ciascun utente. Gli OPPO Enco Air4 Pro includono anche la Transparency Mode, che permette agli utenti di restare consapevoli dell’ambiente circostante senza rimuovere gli auricolari.

Gli OPPO Enco Air4 Pro offrono una durata della batteria impressionante: fino a 44 ore di riproduzione musicale con la custodia e fino a 12 ore con i soli auricolari. Grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti per ottenere 4 ore di riproduzione musical.

Prezzo e disponibilità Enco Air4 Pro

Gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro sono disponibili da oggi, 18 giugno, al prezzo consigliato al pubblico di 89,99€ su OPPO Store e Amazon. Inoltre, solamente fino al 21 luglio ed esclusivamente su OPPO Store, coloro che sono iscritti alla newsletter riceveranno un voucher di 10€ per l’acquisto di OPPO Enco Air4 Pro4.

Ma non finisce qui, OPPO Enco Air4 Pro sono anche acquistabili in bundle con OPPO Watch X al prezzo di 344,99€ solo su OPPO Store sempre fino al 21 luglio.

OPPO WATCH X

Oltre agli auricolari, OPPO ha presentato anche il nuovo smartwatch OPPO WATCH X con sensori avanzati e pensato per tenere traccia del nostro sonno e del nostro stile di vita.

Questo dispositivo offre un GPS a doppia frequenza e numerose funzionalità esclusive di monitoraggio del fitness. Grazie all’architettura dual-engine e all’interfaccia ibrida di Wear OS di Google, il Watch X garantisce un’autonomia fino a 100 ore in modalità smart e fino a 12 giorni in modalità Power Save. Con Wear OS 4, l’ultima versione della piattaforma, il Watch X offre connettività smart e accesso a un ampio ecosistema di app su Google Play.

Il display AMOLED da 1,43 pollici, con una risoluzione di 326 PPI e un refresh rate fino a 60 Hz, è protetto da una copertura in cristallo di zaffiro 2.5D. Il robusto telaio in acciaio inossidabile, lucido e resistente, insieme ai pulsanti integrati senza soluzione di continuità, conferisce allo smartwatch una struttura solida ma leggera.

Il Watch X ha superato gli standard militari statunitensi MIL-STD-810H e offre una resistenza alla polvere IP68 e all’acqua fino a 5ATM, garantendo durabilità anche in condizioni difficili.

Il nuovo OPPO Watch X risponde alla crescente domanda di monitoraggio fitness preciso e accessibile: è dotato di GPS a doppia frequenza, può ricevere sia il segnale GPS L1 che il più avanzato GPS L5, utilizzando due antenne separate per migliorare la precisione del posizionamento. Questa caratteristica è particolarmente utile per gli sportivi che corrono, vanno in bicicletta, fanno escursioni o si allenano in aree con scarsa copertura GPS. In combinazione con un accelerometro, un giroscopio e un magnetometro di alta precisione, il Watch X offre misurazioni precise e tracciamento accurato dei percorsi di allenamento.

Il Watch X include anche il riconoscimento automatico degli sport, identificando attività come camminare, correre, pedalare, nuotare e l’uso della rowing machine. Per i corridori, introduce il riconoscimento della postura durante la corsa, rilevando parametri come il tempo di contatto con il terreno (GCT), il bilanciamento GCT tra i piedi, la frequenza dei passi e la lunghezza della falcata in tempo reale, consentendo di migliorare sicurezza e performance.

Tra le funzionalità esclusive del Watch X c’è anche una modalità dedicata al badminton, che raccoglie dati durante il gioco e offre analisi post-partita su esplosività, attività, resistenza, scambio di battute e attacco, aiutando gli utenti a migliorare il proprio gioco.

Monitoraggio della salute preciso e completo

Oltre alle funzionalità sportive, l’OPPO Watch X offre monitoraggio frequenza respiratoria, livello di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca basale, russamento e movimenti durante il sonno, il Watch X fornisce un monitoraggio notturno completo. I dettagliati rapporti settimanali sull’app OHealth di OPPO permettono di tenere sotto controllo i cambiamenti nel sonno, la regolarità e il rischio di russamento, favorendo l’adozione di abitudini che migliorano il riposo.

Il Watch X è dotato di un sensore cardiaco a 8 canali e un sensore di ossigeno nel sangue a 16 canali, permettendo il monitoraggio della frequenza cardiaca e dei livelli di saturazione. Con la sofisticata suite di sensori e gli algoritmi integrati, il Watch X monitora anche i livelli di stress calcolando la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). L’app OHealth e il Watch X supportano ora Health Connect di Android, centralizzando le autorizzazioni dei dati per una gestione integrata della salute e del fitness.

Con Wear OS, l’OPPO Watch X include app di Google come Google Assistant, Google Maps, Google Wallet e Google Play, offrendo un’ampia gamma di funzionalità direttamente dal polso.

L’OPPO Watch X, con una batteria da 500mAh e la ricarica rapida Watch VOOC, garantisce un utilizzo prolungato e una ricarica completa in soli 60 minuti, o fino a 24 ore di utilizzo extra con appena 10 minuti di ricarica. L’architettura dual-engine, con il chip Snapdragon W5 Gen 1 e il BES2700 MCU, ottimizza l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, offrendo fino a 100 ore di durata in Smart Mode e fino a 12 giorni in modalità Power Saver.

Prezzo e disponibilità

A partire da oggi, 18 giugno, OPPO Watch X è disponibile su OPPO Store in due colorazioni: Mars Brown e Platinum Black al prezzo di 329,99€. Sarà possibile acquistare OPPO Watch X anche su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici nei prossimi giorni. Inoltre, da oggi fino al 21 luglio, esclusivamente su OPPO Store, coloro che sono iscritti alla newsletter riceveranno un voucher di 50€ per l’acquisto di OPPO Watch X2. Ma non finisce qui, OPPO Watch X è anche acquistabile in bundle con OPPO Enco X3i al prezzo di 364,99€ o, in alternativa, in bundle con OPPO Enco Air4

Pro a 344,99€ sempre fino al 21 luglio3

