Arriva OPPO RAM Expansion: ecco i dispositivi compatibili

La nuova tecnologia di espansione permette di convertire temporaneamente parte della ROM disponibile sullo smartphone in RAM virtuale. L’aumento della memoria non solo migliora le prestazioni del dispositivo, l’ottimizzazione dell’elaborazione dei dati ma riduce anche il tasso di perdita di frame. Inoltre, la nuova funzione garantisce il passaggio senza interruzioni tra le app attivate in background contemporaneamente.