Oggi l’Ecosistema di Oppo si espande ulteriormente con la presentazione per il mercato Italiano della nuova Serie Reno 4 che vede arrivare nel nostro paese i nuovi Reno 4, Reno 4 Pro e Reno 4 Z che saranno disponibili all’acquisto a partire dal 15 Ottobre con preordini aperti da oggi 1° Ottobre.

A questi si affianca anche il nuovo Oppo Watch, smartwatch che si aggiunge all’ecosistema Oppo e che presenta tante funzioni interessanti.

Oppo Reno 4

Oppo Reno 4 è il modello “base” della nuova famiglia Reno 4 e come per gli altri modelli è stata messa molta enfasi al comparto multimediale del dispositivo a partire dal nuovo display OLED. Reno 4 ha infatti una diagonale da 6,4″ con un display AMOLED e risoluzione FHD+(2400 x 1080 pixel) in un formato 20:9 e con densità di 411 PPI. Lo sblocco schermo avviene tramite un sensore posizionato sotto al display AMOLED.

La parte posteriore della cover presenta una unafinitura Crystal Diamond che è più resistente e trattiene meno le ditate. Anziché il tradizionale notch, Reno 4 ha sulla parte frontale un display forato per ospitare la camera frontale da da32+2 MPf/2.4-2.4.

Sia OPPO Reno4 che la sua variante Pro sono dotati poi dotati di Ultra Night Video e Ultra Steady Video 3.0, due modalità che permettono agli utenti di girare un’ampia varietà di scene video con una facilità e qualità senza precedenti. Inoltre, la serie OPPO Reno4 è equipaggiata con la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W e può quindi essere completamente caricata in circa 36 minuti.

Sia OPPO Reno4 che Reno4 Pro sono configurati con un chip Qualcomm Snapdragon 765G integrato 5G e supportano la rete dual-mode SA/NSA. Grazie all’antenna surround 2.0 a 360°, la velocità di upload e download 5G è aumentata del 20% in un ambiente con segnale debole e del 30% in un ambiente con Wi-Fi.

Prezzo e disponibilità

OPPO Reno4 con 8GB di RAM + 128GB di ROM, è disponibile nelle colorazioni di Galactic Blue e Space Black, al prezzo di 599€

Per tutti coloro che acquisteranno o pre-ordineranno uno smartphone Reno 4 riceveranno OPPO Reno4 + OPPO Enco Free

Oppo Reno 4 Pro

Il modelloOPPO Reno 4 Pro gode invece di un display migliorato con un refresh rate a90 Hz e tecnologia Super AMOLED HDR10. La diagonale è leggermente più grande, è un6,5″ Full HD+(2400 x 1080pixel), in 20:9 con densità di 402 PPI ed è protetto da vetro Gorilla Glass 5.

Oppo Reno 4 Pro

Per quanto riguarda il notch, lo schermo è sempre forato ma ospita una sola selfie camera da32 MP con aperturaf/2.4. A livello di dimensioni non troviamo grandi differenze con il modello standard: stiamo infatti parlando di 159.3 x 74 x 7.8 mm e 183 g per Reno 4 e 159.6 x 72.5 x 7.6 mm e 172 g per Reno 4 Pro. Essendo entrambi AMOLED, hanno unsensore ID nello schermoper lo sblocco biometrico.

Anche il modello Pro è dotato delle modalità Ultra Night Video e Ultra Steady Video 3.0 e della ricarica rapida ultra VOOC.

Inoltre, OPPO Reno4 Pro ottimizza il risparmio energetico attraverso la sua funzionalità Smart Power Saver. In aggiunta, con l’algoritmo OFusion, il consumo energetico è ottimizzato del 40% durante le riprese video. Infine, analizzando la routine di sonno di un utente, Reno4 Pro ottimizza il consumo energetico durante la notte fino al 10% entrando in modalità standby.

Per quanto riguarda l’hardware, l’OPPO Reno4 Pro è dotato di un obiettivo video grandangolare ultra-night IMX708 di Sony, che offre un campo visivo di notevole ampiezza pari a 120° e può catturare inquadrature ad angolo più ampio con un numero maggiore di dettagli.

Inoltre, OPPO Reno4 Pro possiede un sensore da 1/2,43” con una dimensione di un singolo pixel fino a 1,4μm. Infine, è in grado di supportare anche quattro pixel in uno, operando a una maggiore esposizione con una più elevata sensibilità alle condizioni di scarsa luminosità.

Il modello Reno4 Pro è dotato inoltre di un algoritmo sviluppato da OPPO chiamato “Moonlight Video Algorithm”. Quando questo viene attivato, la luminosità dello schermo durante le riprese notturne e la nitidezza dell’immagine possono essere aumentate rispettivamente del 74,4% e del 33,7%. Come risultato, l’utilizzo di questa modalità garantisce immagini più luminose, più precise e più vivide.

Inoltre,l’OPPO Reno4 Pro è equipaggiato con l’ultimo Ultra Steady Video 3.0. Quando si combina un obiettivo video ultra-grandangolare, la stabilizzazione dell’immagine super steady e l’algoritmo sviluppato da OPPO, la capacità anti-shake del video rear-facing viene notevolmente migliorata, con il risultato di un effetto super stabilizzato.

Per quanto riguarda, invece, l’attività di montaggio video, l’applicazione di editing video intelligente della serie OPPO Reno4, Soloop, presenta 10 tra i più popolari filtri per film, in modo da poter modificare facilmente i video rendendoli di qualità pari a quella cinematografica. In aggiunta, esso offre anche un generatore video intelligente in grado di identificare i momenti principali all’interno di tutte le riprese e di modificarli automaticamente in un filmato unico.

La fotocamera posteriore dell’OPPO Reno4 Pro è una combinazione “3+1” composta da una fotocamera principale ad alta definizione da 48MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 13MP e un obiettivo con autofocus a rilevamento laser. Tra questi, la telecamera principale è un sensore Sony IMX586, che supporta una funzione OIS ottica anti-shake. Grazie a questa combinazione 3+1, gli utenti possono scattare foto e girare video con maggiore facilità.

Prezzo e disponibilità

OPPO Reno4 Pro con 12GB di RAM + 256GB di ROM, è disponibile nelle colorazioni Galactic Blu e Space Black, al prezzo di 799 EURO

Oppo Reno 4 Z

Oppo Reno 4 Z presenta caratteristiche ancora superiori, infatti il display viene ulteriormente migliorato e questa volta si passa ad un refresh rate da 120Hz con Silky Display e potenti caratteristiche sia hardware che software.

A differenza degli altri due modelli che utilizzano un chipset Snapdragon ,in questo modello troviamo il nuovo MTK Dimensity 800 integrato con una banda base 5G. Il chip integrato supporta la rete 5G a doppia modalità SA/NSA e riduce significativamente il consumo di energia. Inoltre, grazie alla fotocamera frontale a doppio obiettivo e alla Quadcam Ultra Wide-angle Quadcam da 48MP, questo device è in grado di riprodurre fedelmente le immagini dalla realtà.

Oltre alla notevole capacità di 8GB RAM+128GB ROM, OPPO Reno4 Z 5G offre non solo una porta d’accesso per l’era 5G, ma anche una piacevole esperienza di design e prestazioni a 360°. Le specifiche tecniche complete di Oppo Reno 4 Z sono le seguenti:

Display: LTPS LCD da 6,57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 401 PPI, Gorilla Glass 3 e refresh rate a 120 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 401 PPI, Gorilla Glass 3 e refresh rate a ; Peso e dimensioni: di 163,8 x 75,5 x 8,1 mm per 184 g;

Chipset: octa-core MediaTek Dimensity 800 5G + GPU ARM Mali-G57 MC4;

+ GPU ARM Mali-G57 MC4; RAM: 8 GB di RAM;

di RAM; Storage: 256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d’impronte laterale;

Fotocamera: quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4, grandangolare, macro e sensore per la profondità; dual selfie camera da 16+2 MP f/2.0-2.4;

f/1.7-2.2-2.4-2.4, grandangolare, macro e sensore per la profondità; dual selfie camera da f/2.0-2.4; Reti: supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC;

Batteria: 4.000 mAh con ricarica rapida 18W;

con ricarica rapida 18W; OS: sistema operativo ColorOS 7.1 con Android 10.

Prezzo e disponibilità

OPPO Reno4 Z con 8GB RAM + 128GB ROM, è disponibile nelle colorazioni di Ink Black e Dew White, al prezzo di 399 EURO

Oppo Watch

Sempre oggi, OPPO ha annunciato anche data di uscita in Italia e prezzi del suo smartwatch OPPO Watch presentato lo scorso luglio.

Oppo Watch sarà disponibile dal 15 ottobre nelle seguenti varanti: