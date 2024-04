OPPO ha presentato oggi per il mercato Europeo il nuovo Il Reno11 F, che si distingue perché garantisce “4 anni di serenità grazie a una qualità di livello superiore”.

“La qualità è una parola spesso usata che riflette ciò in cui OPPO crede da sempre: fornire prodotti di alta qualità per la vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Arne Herkelmann, Responsabile del Product Management presso OPPO Europa.

L’attenzione alla qualità è evidenziata anche dal crescente trend di conservare i telefoni per periodi più lunghi: secondo GfK, nel 2023 due terzi degli utenti di smartphone in Europa occidentale hanno mantenuto il proprio dispositivo per oltre 24 mesi, segnando un aumento del 1,3 volte negli ultimi 5 anni, con il 36% degli utenti che lo utilizza per tre anni o più.

“Questo è il motivo per cui OPPO ha garantito ai suoi clienti almeno 4 anni di esperienza di alta qualità”, ha affermato Herkelmann, sottolineando: “Con la qualità duratura di OPPO e il sistema di ricarica rapida sicuro, il Reno11 F offre la migliore qualità di tutta la gamma.”

Qualità Duratura di OPPO

Tutti i componenti destinati ai dispositivi OPPO sono prodotti in queste strutture, rispettando gli standard più elevati del settore. Ad esempio, per la produzione dei display degli smartphone, tutte le unità vengono assemblate in una camera bianca di classe 1000 priva di polvere, soddisfacendo oltre 270 specifiche e garantendo una produzione standardizzata che risponde ai rigorosi requisiti di qualità di OPPO.

Pronto per oltre 4 anni di utilizzo, il Reno11 F 5G è stato sottoposto a test di qualità per gestire 100.000 pressioni dei tasti del volume, 200.000 pressioni del tasto di accensione e 20.000 connessioni USB-C. Con oltre 50 controlli di produzione, 130 test di affidabilità e 320 test completi, il Reno11 F è pronto ad affrontare ogni sfida quotidiana.

Oltre alle procedure hardware, il Reno11 F beneficia dell’avanzato Trinity Engine di OPPO, che migliora ulteriormente la qualità del software. Questa esclusiva soluzione a livello di sistema è progettata per aumentare la fluidità e la stabilità del sistema attraverso la gestione accurata delle risorse di elaborazione, della memoria e dello storage, garantendo un’esperienza utente ottimizzata.

Sistema di Ricarica Rapida Sicuro

Per il Reno11 F, è stata adottata la collaudata tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 67 W, garantendo ai clienti una ricarica veloce e affidabile: il dispositivo raggiunge il 30% di carica in 10 minuti, il 53% in 20 minuti e la carica completa in soli 48 minuti. È importante sottolineare che il Reno11 F è dotato anche di USB Power Delivery (USB-PD) con una potenza massima di 55 Watt, superando così i prodotti concorrenti di fasce di prezzo più elevate.

Con una batteria da 5000 mAh, il Reno11 F consente di rimanere online per tutta la giornata senza la necessità di ricaricare.

Per adattarsi anche agli ambienti più difficili, il Reno11 F è dotato della modalità di ricarica Ultra-low Temperature, che offre agli utenti una ricarica veloce anche a temperature fino a -20℃. Questa soluzione intelligente genera un carico della CPU per il riscaldamento e utilizza il telaio centrale e le lastre di grafite per distribuire il calore, preriscaldando la batteria per una ricarica rapida.

“Finora, il Reno11 F ha dimostrato prestazioni superiori nel settore grazie alla sua bassa temperatura di attivazione”, ha rivelato Herkelmann. “La ricarica rapida Ultra-low Temperature non solo migliora l’usabilità in condizioni estreme, ma dimostra anche l’alta attenzione ai dettagli e all’innovazione da parte di OPPO.”

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Safe Fast-Charge System da TÜVRheinland, garantendo un’esperienza affidabile e sicura che soddisfa le esigenze quotidiane degli utenti.

Piano di protezione della batteria di 4 anni

La ricerca di OPPO di raggiungere l’alta qualità è costante, sia nel prodotto che nel servizio, e costituisce l’ultimo anello della nostra garanzia di qualità end-to-end. Insieme alla prima vendita di Reno11 F, viene offerto anche un “Piano di protezione della batteria di 4 anni”, dando agli utenti la garanzia completa di ottenere un prodotto destinato a durare nel tempo.

Al momento non sono stati dichiarati i prezzi per l’Italia e il periodo nel quale dovrebbe arrivare sugli scaffali, anche se ci aspettiamo aggiornamenti a breve.

