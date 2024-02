OPPO ha presentato oggi la sua visione sul ruolo trasformativo che il 6G avrà nell’industria delle comunicazioni future, attraverso due nuovi documenti tecnici: l’OPPO 6G White Paper 2023 e l’OPPO 6G Security White Paper. Mentre il mondo definisce gli standard globali per la tecnologia 6G, questi due documenti guardano oltre, immaginando le potenzialità di una nuova era di connettività intelligente e delineando una chiara visione del futuro del 6G. Potete l’eggere la versione integrale del Whitepaper qui.

Nel White Paper del 6G 2023, OPPO esplora come il 6G attiverà due mercati emergenti, ognuno con un miliardo di utenti, entrambi con un impatto significativo l’uno sull’altro: il Mobile AI Computing e il Mobile Metaverse. Utilizzando una trasmissione dati più veloce e multidimensionale, capacità di AI potenziate e una percezione dati migliorata, il 6G fonderà mondi fisici e virtuali, portando a una fusione senza precedenti tra realtà e realtà virtuale. Per soddisfare le esigenze di comunicazione e calcolo del 6G, OPPO ha proposto un design di sistema chiamato “Kernel Minimizzato”, che offre un insieme di funzionalità comuni tramite un sottosistema minimale, insieme a una serie di sottosistemi ottimizzati per specifici casi d’uso. Questo approccio consente un accesso on-demand alle unità di elaborazione ottimali, garantendo prestazioni di rete efficienti e flessibili con costi e consumi energetici ridotti.

Nel secondo white paper, l’OPPO affronta le sfide e i requisiti di sicurezza per le reti 6G nel 6G Security White Paper. Il documento esamina l’evoluzione delle priorità di sicurezza, passando dalla sicurezza della trasmissione dati alla sicurezza dei dati stessi fino alla privacy degli utenti. Per affrontare queste sfide, OPPO sta esplorando tecnologie innovative come la blockchain, la physical layer security, la sicurezza AI e la post-quantum security, mirando a costruire un’architettura di sicurezza 6G a impatto zero. Questa architettura mira a proteggere la sicurezza e la privacy dei dati degli utenti e dei servizi, introducendo in modo flessibile nuove capacità di sicurezza basate sulle offerte di servizi e adattando lo sviluppo futuro della sicurezza in tempo reale.

OPPO ha iniziato la ricerca sulla tecnologia 6G nel 2019, immaginando di integrare in modo trasparente le capacità dell’AI come caratteristica chiave della prima generazione di tecnologia delle comunicazioni. Con il 6G, OPPO si impegna a inaugurare una nuova era di intelligenza completa, avanzando costantemente nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione per migliorare le esperienze di comunicazione in modo più intelligente, conveniente e sicuro per gli utenti.

Ulteriori dettagli sulla visione di OPPO per un futuro 6G sono disponibili nell‘OPPO 6G White Paper 2023 e nell’OPPO 6G Security White Paper.

OPPO: Sostenere le Startup per Trasformare le Idee in Realtà

OPPO inoltre, rinnova il proprio impegno nel promuovere la collaborazione strategica con le startup: “In OPPO, comprendiamo le diverse esigenze delle startup. Offriamo un supporto completo, che include finanziamenti, tecnologia e marketing, per favorire la loro crescita ed estenderne i benefici a un numero maggiore di persone. Attraverso queste strategie, ci aspettiamo che startup come AlpsenTek, HUAYI e CloudSteth applichino le loro innovazioni alla vita reale”, ha dichiarato Yan Ren, Director of Open Innovation Europe, OPPO.

“Poiché l’intelligenza artificiale è diventata una delle aree più promettenti in questi giorni, OPPO sta entrando attivamente in questo settore e sta cercando ulteriori collaborazioni con le startup per sbloccare nuove possibilità con l’AI.”

Con 150 milioni di startup in tutto il mondo e altre 50 milioni che emergono ogni anno, l’innovazione e la creatività stanno ridefinendo il panorama industriale. Tuttavia, approssimativamente 1 startup su 5 fallisce nel primo anno a causa di vari ostacoli, dalla difficoltà finanziarie a una mancata corrispondenza tra prodotto e mercato. Consapevole di queste sfide, OPPO, leader nel settore degli smart device, si impegna attivamente a supportare le startup nel superare tali ostacoli e nel portare le loro innovazioni alla luce.

Oltre all’investimento finanziario, OPPO offre anche supporto tecnico e opportunità di marketing per le startup con cui collabora. Un esempio tangibile è la partnership con AlpsenTek, specializzata nella visione artificiale. Sfruttando il supporto finanziario e tecnico di OPPO, AlpsenTek ha integrato il suo sensore di visione ibrida ALPIX-Eiger con capacità algoritmiche di intelligenza artificiale, permettendo l’elaborazione di immagini nitide e realistiche su smartphone OPPO.

Nel settore dell’XR, OPPO ha collaborato con DeepMirror, un’azienda specializzata in giochi AR basati su cloud. OPPO ha dato a DeepMirror l’opportunità di mostrare il suo ultimo gioco AR al MWC24, dimostrando il potenziale dell’azienda nell’offrire un’esperienza di gioco innovativa e coinvolgente.

Per OPPO, la co-creazione è fondamentale per guidare la trasformazione. Attraverso la collaborazione con startup come HUAYI Medical Technologies, OPPO sta sviluppando soluzioni per il monitoraggio della salute contactless, utilizzando tecnologie radar e AI per monitorare in modo non invasivo i parametri vitali dei pazienti.

Infine, OPPO si impegna per l’empowerment a lungo termine delle startup, offrendo loro supporto continuo e opportunità di riconoscimento globale. Attraverso iniziative come OPPO Inspiration Challenge, le startup possono ottenere visibilità e accesso a nuove opportunità di crescita.

In definitiva, OPPO continua a giocare un ruolo attivo nel sostenere e promuovere l’innovazione delle startup, contribuendo a trasformare le idee in realtà e a creare un impatto positivo sulla società.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!