OPPO porta l’innovazione tecnologica in spiaggia per un’azione di pulizia eco-friendly. L’azienda annuncia oggi una nuova collaborazione con Plastic Free, associazione in prima linea contro l’inquinamento da plastica, per un evento di rimozione dei rifiuti dalle coste pugliesi.

L’appuntamento è per domenica 7 luglio a Bari, dove OPPO e i volontari di Plastic Free ripuliranno la spiaggia di Pane e Pomodoro dalle 9:30 alle 11:30. Un’iniziativa che coniuga la nuova app AI Eraser di OPPO, in grado di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, e l’impegno per un ambiente più pulito.

Oltre ai dipendenti OPPO e al pubblico locale, l’evento vedrà la partecipazione di Rudy Zerbi, testimonial del progetto, e di trainer OPPO che permetteranno di provare gli ultimi dispositivi del brand, come la serie Reno12 con AI Eraser.

La sostenibilità è da tempo una priorità per OPPO. Nel 2023 l’azienda si è impegnata a raggiungere zero emissioni di CO2 nelle operazioni globali entro il 2050, sfruttando energie rinnovabili ed efficienza produttiva. Solo l’anno scorso ha risparmiato quasi 12.000 tonnellate di CO2 grazie a pannelli solari e processi ottimizzati.

“Siamo orgogliosi di unire le forze con Plastic Free per questa lodevole causa” afferma Isabella Lazzini, CMO di OPPO Italia. “È un’iniziativa che incarna la nostra visione green e la volontà di ispirare azioni positive per il Pianeta”.

Luca De Gaetano, fondatore di Plastic Free, elogia l’impegno di OPPO:

“Grazie a realtà come questa, in pochi anni abbiamo sensibilizzato migliaia di persone e rimosso 4 milioni di kg di rifiuti dall’ambiente italiano”.

Un’azione concreta che unisce tecnologia e rispetto per la natura, nell’ottica di un futuro più pulito e sostenibile.

