Paper Mario: The Origami King in arrivo domani 17 luglio

Con Paper Mario: The Origami King avremo la possibilità di vivere in prima persona il festival degli origami insieme a Mario, Luigi e l’immancabile Principessa Peach.

La saga di Paper Mario continua con l’ultima avventura in arrivo domani 17 luglio 2020.

Ma non è tutto rose e fiori all’interno del Regno dei Funghi, la Principessa Peach si stà comportando in maniera strana e per scoprire cosa sta succedendo vi invitiamo a vedere il trailer ufficiale disponibile qua sotto.

Paper Mario: The Origami King

Il sovrano del regno degli Origami, il potente Re Olly, ha un piano per soggiogare l’intero universo al suo volere, pertanto il nostro Mario dovrà impegnarsi come non mai per riuscire ad essere nuovamente l’eroe che tutti conosciamo.

Il piano di Re Olly è semplice, avvolgere il castello della Principessa Peach con giganteschi nastri colorati per spostarlo su di una montagna impervia e lontana, nel frattempo ha trasformato i classici nemici della saga, i sudditi di Bowser, in soldati di origami pronti a sottostare a tutti gli ordini ricevuti dal malvagio Re.

Mario si servirà di una intera gamma di nuovi strumenti per avanzare nella sua missione, ed essere pronto a fronteggiare qualsiasi nemico che si parerà sulla sua strada.

Una nuova abilità chiamata “Arti magni” permette ai giocatori di interagire con l’ambiente

sollevando e tirando determinati elementi per rivelare nuovi luoghi, risolvere enigmi e scoprire sorprese nascoste.

Ma non troveremo solo nemici sul nostro percorso, sarà possibile incontrare e interagire con alleati vecchi e nuovi, come Olivia la mite sorella del perfido Re Olly. Anche Bowser, storico nemico dell’idraulico baffuto più famoso al mondo, si unirà a Mario per riprendere il suo posto di vero e unico antagonista del Regno dei Funghi.

Paper Mario: The Origami King introduce un nuovo sistema di combattimento basato su una

piattaforma ad anello in cui i giocatori devono trovare un modo per allineare i nemici,

massimizzando i danni, in dinamiche battaglie a turni. Per trionfare sarà necessario sfoderare tutta la propria abilità nei rompicapi.

Con tantissimi dettagli, nuovi minigiochi e segreti da svelare nel corso dell’avventura sarà possibile giocare e divertirsi per tutta l’estate.

È possibile effettuare il pre-download del gioco dal Nintendo eShop già da oggi qui.

Paper Mario: The Origami King arriva su Nintendo Switch il 17 luglio. Unitevi alla Principessa Peach, Mario e Luigi per il festival degli origami del regno ed esplorate un mondo ricco di dettagli con minigiochi originali e tantissimi misteri da scoprire.

