Dopo la presentazione dello scorso anno e la promessa di avere un servizio funzionale nei primi mesi del 2020 oggi è arrivata la conferma: è’possibile registrarsi al servizio Planet9 entrato ufficialmente in Open Beta.

La piattaforma Planet9 è lo step iniziale per una carriera nel mondo competitivo.

Per iniziare a scalare le classifiche attraverso una piattaforma che permette la creazione di squadre, con appassionati giocatori con livelli di abilità simili al proprio, ma vediamo più nel dettaglio come funziona il servizio.

Costruisci la tua squadra

Attraverso l’utilizzo di Planet9 è possibile incontrarsi e unirsi con gli altri giocatori di pari abilità che si trovano in cerca di compagni di squadra. I partecipanti possono aggiungere amici, giocare con utenti dello stesso livello e ricevere informazioni sui giochi o su particolari abilità. Funzioni come una chat room e la condivisione delle tattiche di gioco sono a disposizione delle squadre, per consentire al gruppo di legarsi e di imparare gli uni dagli altri migliorandosi nel tempo.

Partecipare a concorsi e scalare le classifiche

All’interno del sito è possibile prendere parte a delle missioni, che permettono l’accumulo di punti, i quali serviranno per sbloccare delle ricompense. Inoltre, è spesso presente all’interno dell’interfaccia, la possibilità di partecipare in maniera gratuita ad estrazioni di premi di diverso valore.

Allenamento costante

Planet9 offre una serie di strumenti per aiutare i giocatori a potenziare le proprie capacità, come quella di assumere un coach che faccia da guida personale, giocare con i veterani o consultare le statistiche di gioco avanzate per monitorare le proprie prestazioni.

Funzionalità in arrivo nei prossimi mesi

Combattere per vincere

Planet9 può ospitare tornei su piccola e grande scala, sponsorizzati o ufficiali, che possono portare a fama, gloria e premi. La piattaforma semplifica i tornei partendo dalla registrazione, organizzando programmi di gioco e fornendo risultati e analisi di gioco. La piattaforma si propone l’obiettivo di creare un ambiente positivo in cui tutti siano accomunati dalla passione per il gioco, dal desiderio di entrare in contatto con gli altri giocatori e anche di offrire ai progamer un luogo in cui possano prepararsi per la scena professionale.

Per maggiori informazioni o per registrarsi vistate questa pagina. E’possibile inserire questo codice R9BQUPNXHM per beneficiare subito di un premio di registrazione.