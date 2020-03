Se in questi giorni state riscontrando problemi di velocità di connessione su Playstation 4 non si tratta di un problema della vostra linea ma ad una volontà di Sony.

Non si sono dovute adeguare solamente Netflix, Google, Prime Video, Disney+ e Facebook ma anche Sony Interactive Entertainment inizia a prendere provvedimenti in Europa dopo le richieste della stessa Commissione Europea per evitare di congestionare le reti in questo momento delicato.

Sony ha infatti confermato di aver ridotto la velocità di download dal playstation network ( quindi download di giochi e aggiornamenti degli stessi ) in modo da evitare di saturare l’accesso a internet e garantire a tutti una connessione più stabile.

Questo significa che i tempi di download dal PlayStation Store aumentati. In realtà avevamo già da ieri notato una velocità di download ridotta, ma pensavamo fosse appunto imputabile a picchi di traffico più elevati del solito. È invece la stessa Sony ad aver rallentato il tutto.

L’annuncio arriva tramite un post di Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, sul blog americano ufficiale di casa PlayStation.

We believe it is important to do our part to address internet stability concerns as an unprecedented number of people are practicing social distancing and are becoming more reliant on internet access.

Pensiamo sia importante fare la nostra parte nel cercare di migliorare la stabilità di internet visto il numero senza precedenti di persone che stanno sfruttando strumenti social a distanza diventando sempre più dipendenti dall’avere accesso ad internet.

Per il momento quindi dovremo accontentarci della velocità attuale, in attesa che l’emergenza Covid-19 sia terminata e tutto torni alla normalità.