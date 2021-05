E’ ufficiale il nuovo POCO M3 Pro 5G e come di consueto si presenta già da subito come un’ottimo concorrente della fascia media grazie ad una scheda tecnica molto sostanziosa per il prezzo a cui viene proposto: 199€ di listino in promozione però a 159€ fino al 26 Maggio per il modello base.

Esteticamente il POCO M3 Pro 5G viene proposto nelle colorazioni POCO Yellow, Power Black e Cool Blue ed ha un rapporto schermo-scocca del 91% (la fotocamera anteriore è integrate in un foro), un corpo con retro 3D curvo e finitura lucida

All’interno di Poco M3 Pro 5G troviamo il chipset Dimensity 700 di MediaTek che abbiamo imparato a conoscere in questo 2021 per la sua presenza proprio in questa fascia di prezzo. Ma la vera novità è senza dubbio il modem 5G integrato che mette a disposizione dell’utente il Dual Standby 5G.

Per quanto riguarda il display è un’unità FHD+ da 6,5 ed offre un refresh rate dinamico (DynamicSwitch) che può passare automaticamente da 30 a 50, 60 fino a 90Hz. Il tutto per risparmiare energia e garantire il massimo delle prestazioni. Interessante anche il doppio sensore di luminosità, sul fronte e sul retro, che permette di scegliere tra 4096 livelli di luminosità.

Le fotocamere posteriori sono tre: alla principale da 48MP se ne aggiungono due da 2MP ciascuna, una per gli scatti macro, una per l’effetto profondità. La batteria è da 5.000mAh con ricarica rapida a 18W.

Specifiche Tecniche Poco M3 Pro

display: LCD DotDisplay da 6,5″ FHD+, refresh rate 90Hz dinamico, contrasto 1500:1, luminosità 400 nit, Reading mode 3.0, sensori di luminosità ambientale a 360°, protezione Corning Gorilla Glass 3

LCD DotDisplay da 6,5″ FHD+, refresh rate 90Hz dinamico, contrasto 1500:1, luminosità 400 nit, Reading mode 3.0, sensori di luminosità ambientale a 360°, protezione Corning Gorilla Glass 3 processore: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 memoria: 4/6GB di RAM LPDDR4x 64/128GB interna UFS 2.2

OS: Android 11 con MIUI 12 per POCO

Android 11 con MIUI 12 per POCO dual SIM: sì

sì connettività: 5G Dual Standby, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, IR, NFC, jack da 3,5mm

5G Dual Standby, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, IR, NFC, jack da 3,5mm sensore delle impronte digitali: laterale

laterale fotocamere: anteriore: 8MP, f/2.0, modalità notturna, time-lapse, slow-motion posteriori: 48MP principale, sensore 1/2″, pixel 1,6um 4-in-1 Super Pixel, f/1.79 2MP macro, f/2.4 2MP profondità, f/2.4

batteria: 5.000mAh con ricarica 18W (nella confezione: caricatore 22,5W)

5.000mAh con ricarica 18W (nella confezione: caricatore 22,5W) dimensioni e peso:161,81×75,34×8,92mm per 190 grammi

PREZZI E PROMO AMAZON LANCIO

I prezzi di Poco M3 Pro 5G saranno in promozione sul sito ufficiale fino al 26 maggio e sono di 159,90 euro invece che 199,90 euro per la versione da 4 gb di ram e 64 gb interni e 199,90 euro invece che 229,90 euro per quella da 6 gb ram e 128 gb interni.

POCO M3 Pro 5G potrà essere acquistato a partire da oggi 20 maggio, nelle seguenti configurazioni:

4/64GB: 199,90€ ( 159,90€ fino al 26 maggio)

fino al 26 maggio) 6/128GB: 229,90€ (199,90€ fino al 26 maggio)

