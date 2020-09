Come ogni anno sta per arrivare ilPrime Day di Amazonche questa volta si terrà il13 e il 14 Ottobre. In realtà solitamente si tiene in Estate ma viste le particolari condizioni dovute al Covid-19 questa volta si terrà nel periodo di Ottobre.

In questo articolo cerchiamo di spiegarvi cosa è, come seguirlo al meglio per non perdere affari allettanti e per segnalarvi alcune promo già attive nell’attesa del grande giorno.

Prime Day: di cosa si tratta e come seguirlo

IlPrime Day, per chi non lo conoscesse, è un evento organizzato daAmazon, che consente a tutti gli iscritti alservizio Prime dell’e-commercedi approfittare disconti particolarmente interessanti, validi solo perle due giornate dell’evento.

In questo modo sul vostro smartphone (o sul PC, o via web) potrete essere aggiornati dei migliori sconti. Qualora non foste iscritti alservizio Primevi consigliamo diprovarlo gratuitamente per 30 giorni,da questa pagina.

Oltre agli sconti esclusivi potrete usufruire delle spedizioni gratuite e rapide e avere tanti altri vantaggi, visibili all’interno dellapagina dedicata.

Prime Day: buoni Amazon da riscattare

A partire da oggi sono diverse le promozioni attive su Amazon. Molte di esse ci consentono di ricevere dei buoni Amazon da utilizzare per il periodo del Prime Day.

Installa Amazon Assistant: buono Amazon da 5€

Lo store ci spinge ad installare l’estensioneAmazon Assistante ci omaggia con un buono Amazon da 5€, valido per una spesa di almeno 25€. Vi basterà seguirele indicazioni in paginadal vostro PC. Scadenza della promo fissata alle23.59 del 12 ottobre 2020.

Attiva Amazon Assistant

10€ di buono Amazon con la ricarica in cassa Sisal

Per favorire l’opzione diricarica in cassaAmazon regala unbuono sconto da 10€se si ricarica di 30€ in contanti l’account Amazon nei centriSisalPayaderenti. Per scoprire il centro aderente più vicino ed ottenere il codice a barre da presentare per la ricarica vi consigliamo di fare un saltonella pagina dell’iniziativa. Scadenza fissata alle23.59 del 15 Ottobre 2020.

Ricarica in cassa SisalPay

10€ di cashback spendendo nelle PMI su Amazon

Un’iniziativa volta a supportare le piccole e medie imprese: Amazon ci offre 10€ di sconto da usare durante il Prime Day se spendiamo almeno 10€ dallaselezione di prodotti presenti in questa pagina. Scadenza fissata alle23.59 del 12 Ottobre 2020.

Cashback 10€: bonus PMI

4 mesi di Amazon Music Unlimited a 0,99€

Ulteriore promo per incentivare l’utilizzo diAmazon Music Unlimited: per alcuni account l’abbonamento da 4 mesi costerà solo 0,99€; sconto disponibile solo per gli utenti che non hanno già usufruito della prova gratuita.Offerta valida fino alle 23:59 del 14 Ottobre 2020.

Attiva Music Unlimited

Amazon Business: sconti fino al 30% per le aziende

Se siete dei professionisti con Partita Iva potete registrarvi adAmazon Businessgratuitamente:utilizzando il codice sconto B2BPRIME20 riceverete il30% di sconto nei primi acquisti, con unosconto massimo di ben 200€.Offerta valida fino alle 23:59 del 9 Ottobre 2020.

Attiva Amazon Business

Audible: 5€ gratis su Amazon con la prova gratuita

Un’altra promozione molto interessante per tutti gli utenti che non hanno ancora provatoAudible, il servizio Amazon di audiolibri. Provando gratuitamente Audible per 30 giorni riceverete 5€ di buono Amazon.Offerta valida fino alle 23:59 del 12 Ottobre 2020.5€ buono Amazon: prova Audible

Prime Day: Canale ufficiale Techzilla

