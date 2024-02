La Razer Blackshark v2 Hyperspeed è una cuffia gaming che si distingue per la sua eccellenza. Disponibili in due varianti di colore, appena presentato quello bianco, questo headset racchiude tutto quello che un gamer cerca in un prodotto wireless: autonomia e comfort.

Un prodotto che promette un’esperienza di gioco superiore grazie a una combinazione di design accattivante, tecnologia all’avanguardia e prestazioni audio di alta qualità.

Non perdiamo tempo e vediamo assieme le Razer Blackshark v2 Hyperspeed , la cuffia gaming ideale per la mobilità.

Unboxing e prime impressioni

L’esperienza inizia con un unboxing che sottolinea la cura nei dettagli da parte di Razer. La scatola è realizzata con materiali riciclati (#GoGreenWithRazer) e risulta robusta e professionale, anticipando ciò che si può aspettare da un prodotto di fascia alta.

Al suo interno, la cuffia è delicatamente posizionata in una confezione ben studiata, evidenziando l’attenzione al dettaglio. Come accessori inclusi troviamo all’interno il cavo di ricarica, il dongle wireless, il classico libretto di istruzioni e gli abituali sticker del brand.

Le prime impressioni tattili sono positive. La cuffia è realizzata con materiali di alta qualità che trasmettono una sensazione di solidità. I comandi sono posizionati in modo intuitivo e hanno una risposta immediata ad ogni interazione.

Gli auricolari, regolabili per adattarsi a diverse dimensioni di testa, offrono un’ergonomia che promette comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Non è presente alcun led Chroma RGB, segno distintivo del brand, in quanto prodotto wireless che ha tra i suoi punti di forza un’autonomia di ottimo livello.

Scheda tecnica

La Razer Blackshark v2 Hyperspeed ha come apice della connessione la tecnologia wireless Hyperspeed di Razer, che offre un’esperienza di gioco senza ritardi con una connessione stabile e fluida anche a distanza. La stessa che possiamo trovare anche su altri prodotti come mouse e tastiere per formare un’ecosistema fluido e sicuro senza disturbi di connessioni.

Il dongle Hyperspeed utilizza una frequenza di trasmissione altamente efficiente, riducendo al minimo l’input lag e garantendo una stabilità di connessione affidabile, fondamentale per i giochi competitivi.

La batteria integrata offre un’autonomia eccezionale, circa 70 ore continuative, offrendo la possibilità di godere di lunghe sessioni di gioco senza la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente la cuffia.

Inoltre, la Razer Blackshark v2 Hyperspeed è compatibile con diverse piattaforme, incluse PlayStation e Xbox, garantendo una flessibilità senza pari; oltre ovviamente a tutti i tablet e smartphone di ultima generazione.

Per quanto riguarda il sistema audio, questa cuffia ha dei driver in titanio da 50 mm che offrono una risposta in frequenza notevole, garantendo bassi profondi, medi chiari e alti cristallini.

La presenza di un equalizzatore personalizzabile, via l’applicazione di Razer Synapse 3, consente di regolare l’audio secondo le proprie preferenze, offrendo un livello di personalizzazione ottimo per delle cuffie gaming wireless.

La cuffia è dotata anche di un microfono cardioide Razer HyperClear, non rimovibile, con cancellazione del rumore avanzata, che garantisce una trasmissione chiara della voce senza interferenze esterne.

Questo è un elemento cruciale per coloro che partecipano a sessioni di gioco online e desiderano comunicare in modo chiaro con i loro compagni di squadra.

Caratteristiche tecniche

Vediamo insieme le caratteristiche più importanti

Driver dinamico personalizzato da 50 mm

Cuscinetti in memory foam traspiranti

Connessione via USB / Bluetooth o wireless 2,4 GHz

Peso 280 g circa

Manopola con scrolling infinito per regolare il volume

Batteria con durata 70 ore

Per una lista completa delle specifiche è possibile consultare questo link.

Design, comfort e costruzione

Il design della Razer Blackshark v2 Hyperspeed è una fusione di estetica aggressiva e funzionalità ergonomiche. L’uso intelligente del logo Razer sull’archetto e sugli auricolari conferisce un tocco di eleganza, senza compromettere l’aspetto pratico.

La linea Blackshark, a differenza di altri modelli, mantiene il suo design vintage con padiglioni ovali in perfetto stile aviatore. Personalmente lo trovo un look ben riuscito che, specialmente per chi ha la testa tonda come la mia, evita l’effetto ciambella che donano le cuffie bombate.

La costruzione della Razer Blackshark V2 Hyperspeed risulta leggera, ma robusta, è essenziale per garantire una lunga vita del prodotto, mentre la regolazione intuitiva della lunghezza degli auricolari e i cuscinetti in memory foam assicurano un comfort ottimale anche durante le maratone di gioco più lunghe.

Grazie alle nuove tecnologie è possibile connettere la Razer Blackshark V2 Hyperspeed in tre modalità offrendo la possibilità di passare velocemente tra un dispositivo e l’altro.

La prima, e più semplice, via Bluetooth su qualsiasi dispositivo attualmente in commercio. In secondo luogo invece, per un’esperienza più completa, sarà necessario installare il software proprietario Razer Synapse 3, e collegare al PC il pratico dongle wireless per sfruttare la funzionalità Hyperspeed. Da li sarà possibile sfruttare appieno e personalizzare a 360° l’esperienza della cuffia.

Infine, in caso che la batteria interna sia terminata, le cuffie potranno funzionare tranquillamente anche in modalità ricarica, con il cavo attaccato al proprio dispositivo.

Performance e resa audio

La cuffia Razer Blackshark v2 Hyperspeed eccelle nelle performance audio, offrendo un suono avvolgente e coinvolgente.

I driver da 50 mm producono una gamma dinamica di suoni, dai bassi profondi delle esplosioni ai dettagli cristallini delle tracce musicali all’interno dei giochi. La tecnologia THX Spatial Audio aggiunge un livello estremo di immersività, consentendo agli utenti di percepire la direzione e la distanza degli effetti sonori nel gioco.

La connessione wireless Hyperspeed mantiene una qualità audio impeccabile, senza compromettere la stabilità. Inoltre, le funzionalità audio avanzate, come l’equalizzatore personalizzabile e la simulazione del surround sound, offrono un livello di controllo senza precedenti sulla resa audio, adattandola alle preferenze individuali degli utenti.

I cuscinetti in memory foam ultra morbido sono perfetti per le lunghe sessioni di gioco. Grazie alla loro particolari caratteristiche si adattano perfettamente alla forma della testa isolando perfettamente i rumori esterni. La morbida imbottitura in tessuto traspirante infine offrono un’eccellente comodità durante gli scontri più accesi.

Piccola nota finale: è altamente consigliato, ma non indispensabile, installare il software Synapse 3 per ottenere tutte le personalizzazioni aggiuntive di regolazione e equalizzazione del suono percepito attraverso le Razer Blackshark V2 Hyperspeed.

Vi dico questo perché all’inizio della prova ho utilizzato questo headset soltanto con dispositivi mobili limitando le funzionalità percepite in cuffia.

Nel momento in cui sono andato a testare e utilizzare il prodotto collegato al PC mi è sembrato di avere una cuffia totalmente diversa in determinate situazioni. La virtualizzazione THX Spatial Audio è perfetta in giochi competitivi e può seriamente aiutare in alcune circostanze.

Pro Ottima Autonomia

Ottima Autonomia Leggerezza e comodità Contro Microfono non rimovibile

Microfono non rimovibile Prezzo non per tutte le tasche

Considerazioni finali

In conclusione, la Razer Blackshark v2 Hyperspeed è una cuffia gaming che offre molto più di quanto ci si potrebbe aspettare da un prodotto di fascia alta. Con un design accattivante, una connessione wireless avanzata, comfort eccezionale e prestazioni audio di alta qualità, questa cuffia si distingue come una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano il massimo delle prestazioni.

Una struttura leggera di soli 280 grammi, e una eccellente vestibilità, riducono l’affaticamento e assicurano un ottimo confort nell’utilizzo prolungato. Il tessuto traspirante in memory usato per i padiglioni e l’archetto, sono ideali per chi ha in programma una lunga maratone di gioco e vuole la migliore comodità sul mercato.

Nonostante il prezzo possa sembrare un ostacolo iniziale, 149,99 ad oggi, la qualità complessiva della cuffia giustifica l’investimento per coloro che cercano un prodotto che soddisfi appieno le loro esigenze di gioco e che vogliono avere un device versatile per più utilizzi.

Il microfono è di livello superiore rispetto agli altri, visti su cuffie analoghe, ma va ripetuto che non è rimovibile. Personalmente non ho trovato piacevole questa soluzione in quanto, durante un eventuale utilizzo all’esterno di casa, ho dovuto fare i conti con qualche sguardo curioso di troppo.

La funzionalità THX Spatial Audio è un MUST per tutte le persone che vogliono essere competitivi online e pretendono di avere la migliore esperienza audio possibile.

In conclusione le Razer Blackshark V2 Hyperspeed hanno tutto quello che un gamer professionista cerca in un headset wireless: leggerezza, ottima autonomia, eccellente qualità in cuffia e un sound stage a 360° perfetto.

Razer Blackshark V2 Hyperspeed Galleria

I nostri voti

Design 8.5 Materiali e Costruzione 8.5 Ergonomia e Confort 9 Prestazioni 9 Rapporto Qualità - Prezzo 8 Voto finale 8.6

