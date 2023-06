Realme ha finalmente svelato anche in Italia la nuova realme 11 Pro Series che comprende due modelli: realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. Il primo è dotato di una fotocamera SuperZoom OIS da200MP, che supporta uno zoom4× lossless, in grado di garantire un’esperienza fotografica premium. Con il primo display curvo a120 Hzdel segmento, la nuova serie offre un’esperienza di visione a tutto schermo e un’eccellente presa e maneggevolezza. Inoltre, realme renderà il design sempre più un elemento focale della sua serie numerica.

realme 11 Pro Series nasce da una speciale collaborazione tra realme Design Studio e Matteo Menotto – ex Prints and Textile Designer di Gucci. realme 11 Pro Series è disponibile in due colori, Sunrise Beige e Astral Black. L’idea di Sunrise Beige nasce prendendo spunto dal momento perfetto in cui il sole sorge nelle strade di Milano e cattura una miscela di architettura classica, elementi moderni, paesaggi naturali e un brillante mix di texture, tra cui la pelle vegana in lychee e le cuciture 3D fatte a mano, in un design elegante.LA variante Astral Black è dotato di un avanzato processo di smerigliatura che fornisce una lucentezza ultra-liscia che colpisce in modo diverso. Il colore nero è un nero molto intenso, punteggiato da scintillanti effetti di cristallo sulla superficie. Come il Sunrise Beige, anche questo è altrettanto resistente e duraturo

Un gioiello di fotografia: il primo sensore al mondo da 200MP SuperZoom OIS aggiornato

Il nuovissimo realme 11 Pro+ 5G è il flagship dell’anno grazie alla sua fotocamera con SuperZoom OIS da 200MP, che offre una qualità d’immagine eccezionale in termini di sensore, zoom e pixel. La fotocamera si basa sul sensore Samsung ISOCELL HP3 da 1/1,4 pollici, con pixel da 2,24μm e un’apertura di f/1.69.

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, il realme 11 Pro+ 5G supporta uno zoom lossless 2x/4x, che permette al sensore di passare da una modalità all’altra mantenendo lo stesso numero di pixel reali in diverse focali, per una maggiore libertà compositiva.

Il realme 11 Pro+ 5G dispone anche di Super OIS a livello hardware, che aumenta la velocità di ripristino dell’obiettivo del 40%, per ottenere immagini nitide anche in movimento. Inoltre, la fotocamera offre funzioni aggiuntive come Ritratto di Gruppo e One Take, che sfruttano l’algoritmo AI per generare più foto con la migliore angolazione. Grazie alla collaborazione con Lonely Planet, la modalità street photography permette di scattare fotografie con filigrana e filtri personalizzati che donano alle immagini un’atmosfera originale e vintage. La fotocamera principale è affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da un sensore macro da 2 MP. Nella parte frontale c’è una fotocamera da 32 MP.

Il primo telefono del settore con zoom 4x lossless

Il segmento focale 2x è noto come il più celebre per la modalità ritratto, infatti, realme 11 Pro+ 5G è in grado di scattare foto con un obiettivo SLR, creando effetti naturali di sfocatura dello sfondo rendendo i primi piani più evidenti. Con l’aiuto della tecnologia di rilevamento del soggetto, quella di ritaglio automatico e della formazione all’annotazione della composizione estesa dei fotografi professionisti, realme ha lanciato la prima tecnologia di Auto-zoom al mondo.

La scelta perfetta per riprese notturne, anche in condizioni di scarsa luminosità

Grazie al sensore premium da 1/1,4″, all’apertura maggiorata F/1,69 e ai pixel singoli 16-in-1 da 2,24μm, il realme 11 Pro+ 5G consente di individuare facilmente le condizioni di scarsa illuminazione e di ripristinare dettagli chiari. La tecnologia ProLight permette di ridurre i punti luce e preservare i dettagli, creando la funzione Super NightScape del realme 11 Pro + 5G.

Grazie alla collaborazione con Lonely Planet, la modalità street photography permette di scattare fotografie utilizzando filigrana e filtri che donano alle immagini un’atmosfera esclusiva e vintage. Inoltre, realme e Lonely Planet hanno indetto un concorso che inizierà il 20 giugno, durante il quale 5 fotografi professionisti da 5 Paesi diversi sono stati invitati a prendere parte alla giuria.

La serie Realme 11 Pro è dotata del miglior display curvo a 120 Hz e grazie all’ultraelevato rapporto schermo/corpo del 93,65%, assicurato anche dalla sottilissima cornice da 2,33mm. Per garantire un’eccellente esperienza di presa e maneggevolezza, realme ha scelto la curvatura di precisione a 61° dopo 26 selezioni di pannelli manuali.

La serie realme 11 Pro supporta il touch sampling rate a 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce notevolmente i tocchi indesiderati nell’uso quotidiano. È inoltre super resistente, grazie al doppio vetro rinforzato, che assicura un design duraturo sia nella parte posteriore, sia in quella anteriore. Il display non solo è dotato di una frequenza di aggiornamento superveloce di 120 Hz, ma anche di 1 miliardo di colori, 950 nit di luminosità, 100% di gamma cromatica P3, HDR 10+ e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1.

La serie 11 Pro ha ricevuto anche due certificazioni di protezione degli occhi da parte del TÜV Rheinland, offrendo una combinazione di visione strobe-free in condizioni di scarsa illuminazione e di bassa luce blu, per alleviare l’affaticamento visivo durante le lunghe maratone di film e serie tv.

Per coloro che si preoccupano della fragilità del display curvo, la realme 11 Pro Series supporta l’Instant Touch Sampling a 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che garantisce estrema precisione nel touch. Questo design è anche super resistente grazie ad un vetro a doppio rinforzo in grado di proteggere non solo la parte posteriore, ma anche a quella anteriore. realme offre anche una sostituzione gratuita dello schermo, valida dal 20 giugno 2023 al 19 luglio 2023, per i dispositivi realme 11 Pro Series 5G acquistabili solo presso i canali autorizzati.

Realme Buds Air 5 Pro, il primo auricolare del segmento con doppio driver coassiale, cancellazione del rumore a 50 dB e batteria a lunghissima durata di 40 ore

Realme Buds Air 5 Pro rappresenta un notevole miglioramento sia nella qualità del suono che nella cancellazione del rumore, offrendo un’esperienza simile a quella degli auricolari di alta gamma. Realme Buds Air 5 Pro è l’unico prodotto in questo segmento di prezzo che utilizza doppi driver coassiali. Grazie al woofer da 11 mm e al tweeter microplanare da 6 mm, gli auricolari sono in grado di produrre suoni originali di alta qualità in tutte le frequenze. Il woofer da 11 mm è costituito da un diaframma di elevata purezza al 100%. Il diaframma morbido offre un’elevata resilienza e una risposta ai transienti migliore, migliorando le basse frequenze del 30% e producendo suoni bassi fantastici. Il tweeter microplanare da 6 mm, composto da due magneti N52 NdFeB, una bobina mobile piatta e un diaframma planare ultrasottile, è il primo del settore. Questo permette agli auricolari di riprodurre il pitch shift e i dettagli del respiro nella musica.

Realme Buds Air 5 Pro supporta LDAC, una tecnologia leader del settore che consente agli utenti di trasmettere audio ad alta risoluzione tramite Bluetooth. Grazie all’eccellente qualità del suono, Realme Buds Air 5 Pro ha ottenuto la certificazione Hi-Res Audio. Per creare un’esperienza musicale più coinvolgente, Realme Buds Air 5 adotta la tecnologia avanzata dell’effetto audio spaziale a 360°. Questo permette agli utenti di godere di un’esperienza audio surround di livello cinematografico su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi sorgente audio.

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore aggiornata, realme Buds Air 5 Pro può raggiungere una profondità di cancellazione attiva del rumore di 50dB. Questo rende i realme Buds Air 5 Pro gli auricolari True Wireless Stereo (TWS) a cancellazione del rumore più potenti non solo tra i prodotti realme ma anche nel settore. Possono ridurre efficacemente fino al 99,6% del rumore di fondo. La profondità massima di cancellazione del rumore è aumentata del 267% rispetto alla generazione precedente. Gli auricolari consentono agli utenti di immergersi nel proprio mondo in qualsiasi momento e in qualsiasi ambiente rumoroso.

In aggiunta, realme ha appena rilasciato realme C53. Si tratta del primo smartphone con ricarica a 33W del segmento, con 12 GB di RAM dinamica e 128 GB di memoria, fotocamera AI da 50 MP e il corpo ultra sottile da 7,49 mm più sottile del segmento e della serie C di realme.

Con oltre 4 milioni di utenti in Europa, la serie C di realme si è guadagnata una buona reputazione in termini di fotocamera, storage, ricarica rapida e design. Per facilitare l’esperienza d’uso quotidiana degli utenti, realme C53 mira a porre fine all’era della ricarica lenta offrendo la prima ricarica SUPERVOOC da 33W con tecnologia di ricarica ad alta tensione e bassa corrente che richiede solo 31 minuti per raggiungere il 50% di carica.

Rispetto al suo predecessore da 10W, il C33, il C53 ha aumentato la velocità di ricarica del 100%. Con un’enorme batteria da 5000 mAh, C53 offre prestazioni di ricarica senza preoccupazioni per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

realme è anche orgogliosa di annunciare di essersi assicurata la 21a posizione nella Top 50 Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2023, con un notevole salto di 29 posizioni rispetto all’anno scorso. Il brand è diventato anche partner ufficiale dei European Games, catturando ogni meraviglioso momento degli atleti con la serie realme 11 Pro.

Prezzi e disponibilità in Italia

realme 11 Pro+ 5G con 12GB+512GB sarà disponibile al prezzo di 519,99 € con offerta di lancio a 469,99 €.

realme 11 Pro 5G sarà disponibile in due varianti, con 8GB+256GB al prezzo di 399,99 € con offerta di lancio a 369,99 €, con 8GB+128GB al prezzo di 379,99 €.

€ con Entrambi i modelli saranno disponibili nei colori Sunrise Beige e Astral Black, oggi in vendita in EURONICS, MediaWorld, Unieuro, Expert, Trony, Tim, Wind e Amazon.

I realme Buds Air 5 Pro saranno disponibili al prezzo di 79,99 € nei colori Sunrise Beige e Astral Black, su Amazon.

