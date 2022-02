realme ha annunciato oggi che la serie realme 9 Pro verrà lanciata il prossimo 16 febbraio in tutta Europa, Italia inclusa. Questa volta il protagonista dell’evento sarà il nuovo Realme 9 Pro che promette performance fotografiche di alta qualità pur mantenendo un prezzo di fascia media.

Infatti Realme 9 Pro+ è inoltre il primo smartphone di fascia media dotato dell’innovativa fotocamera Sony IMX766 OIS che promette grandi scatti e riprese. A tal proposito, per offrire un’anteprima della fotocamera di realme 9 Pro+, realme ha organizzato un evento online – Camera Lab Innovation – che si terrà il prossimo 7 febbraio.

La fotocamera di Realme 9 Pro

L’eccellente sensore di immagine Sony IMX766, uno dei sensori più prestazionali sul mercato, ha uno spettro super ampio da 1/1,56″ e un’elevata area di pixel. Inoltre, l’obiettivo OIS offre agli utenti una straordinaria qualità dell’immagine.

Quello che sappiamo fino ad ora

Tanti leak si sono susseguite in queste settimane, soprattutto dal mercato Indiano. Quello che sappiamo è che probabilmente

La famiglia Realme 9 sarà composta da diverse versioni: oltre ai classici Realme 9 e 9 Pro, ci sarà anche Realme 9 Pro+/Max.

Realme 9 sarebbe apparso con la sigla RMX3388 in varie certificazioni, con tanto di dettagli sulle specifiche tecniche. Abbiamo un corpo che misura 162.5 x 74.8 x 8.5 mm mentre il display avrà una diagonale da 6.5″ con punch hole per la selfie camera.

Altre notizie e diversi render sono stati condivisi ma in questo caso si concentra sul modello 9 Pro (non Plus). I due sono ovviamente quasi identici, a partire dal display forato nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera, sino al modulo posteriore che include tre sensori e il flash LED.

Cambia però la diagonale dello schermo, infatti avremo per realme 9 Pro+ una diagonale da 6,43″ e per realme 9 Pro da 6,59″

Il Pro dovrebbe contare su unrefresh rate a 120Hze sul sensore delle impronte digitali integrato nel display. Il principale indiziato che troveremo sotto la scocca è lo Snapdragon 695 5G, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. A seguire riportiamo schematicamente le specifiche attese,fotocamere comprese:

display: 6,59″, refresh rate 120Hz

piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 695 5G

memoria: 8/128GB

connettività: 5G

sensore delle impronte digitali: integrato nel display

fotocamere:

anteriore: 16MP

posteriori: 64MP + 8MP + 2MP

batteria: 5.000mAh con ricarica 33W

Non resta che attendere il 16 Febbraio per scoprire tutto sulla nuova serie Realme 9.

